Bitcoin bleibt trotz Dollarschwäche hinter Gold zurück: Analyse für Bitcoin, Gold und USD

Der Dollar steht weiterhin unter Druck.

Nachdem der DXY-Index, der die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, während der COVID-Pandemie praktisch jede Währung dominierte, erreichte er im 4. Quartal des vergangenen Jahres ein 20-Jahreshoch. Seitdem hat er jedoch 12,5 % seines Wertes verloren.

Der Rückgang erfolgt in einer Zeit, in der sich die Inflation weiter abkühlt, wobei die jüngsten VPI-Daten die jährliche Inflation auf 3 % beziffern. Auch wenn die Kerninflation noch etwas hartnäckiger ist, setzt der Markt doch darauf, dass einer der schnellsten Zinserhöhungszyklen der jüngeren Geschichte endlich zu Ende geht.

Warum hat sich der Dollar während der Pandemie so gut entwickelt? Der Dollar gewinnt in unsicheren Zeiten an Wert, weil die Korrelationen in einer Krise auf eins sinken und eine Flucht in die Sicherheit stattfindet, da die Anleger die Risikokurve zurückschrauben. Und es gibt keinen sichereren Vermögenswert als die globale Reservewährung, so dass der Dollar in solch turbulenten Zeiten an Wert gewinnt. In der nächsten Grafik habe ich die Entwicklung des Dollars zwischen 1972 und 2022 dargestellt, wobei die Zeiten der Rezession hervorgehoben sind, um zu zeigen, wie gut er sich in solchen Phasen entwickelt.

Zwar kann man die letzten Jahre nicht als Rezession bezeichnen, aber das turbulente Klima, das durch die galoppierende Inflation und die in die Höhe schießenden Zinssätze entstanden ist (ganz zu schweigen von einer einmaligen globalen Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen), hat zu einer großen Unsicherheit geführt. Dies wiederum hat die Attraktivität des Dollars erhöht.

Darüber hinaus hat das im Vergleich zu vielen anderen Ländern weltweit schnellere Tempo der Zinssätze in den USA dazu geführt, dass Kapital in den Dollar floss. Da sich die Inflation jedoch abkühlt und der Markt davon ausgeht, dass sich der Zinserhöhungszyklus nun seinem Ende nähert, hat sich das Klima geändert – und der Dollar hat infolgedessen nachgegeben.

Welchen Einfluss hat der Dollar auf andere Vermögenswerte?

Das ist alles relativ einfach, aber was bedeutet das für andere Vermögenswerte?

Nun, wie oben erwähnt, ist der Dollar die globale Reservewährung, was bedeutet, dass er auch das Lebenselixier des globalen Finanzsystems ist. Auf diese Weise sind die Auswirkungen weitreichend. Nehmen wir das klassische Beispiel Gold: Ein fallender Dollar bedeutet, dass man mehr Dollar braucht, um die gleiche Menge Gold zu kaufen (und umgekehrt). Daher steigt der Goldpreis tendenziell, wenn der Dollar sinkt, auch wenn dies vielleicht nichts mit dem Gold selbst zu tun hat.

In der nächsten Grafik habe ich die Korrelation zwischen dem Dollar-Index und Gold über das letzte Jahr aufgetragen, die über weite Strecken des Zeitraums eine stark negative Beziehung im Bereich von -0,8 bis -0,9 zeigt (wenn auch mit einer jüngsten Abschwächung).

Schauen wir uns nun Bitcoin an, den Möchtegern-besten Freund von Gold. Unten habe ich die Verbindung von Bitcoin zum Dollar-Index zum vorherigen Diagramm hinzugefügt. Wir sehen ein ähnliches Muster, aber es ist anfälliger für Volatilitätsschübe und periodische Unterbrechungen der Verbindung. Da Bitcoin als Vermögenswert weitaus volatiler als Gold ist und in Anbetracht der zahlreichen kryptospezifischen Skandale (Terra, Celsius, FTX usw.) des vergangenen Jahres, ist dies nicht überraschend.

Auch wenn die Verbindung im Allgemeinen nicht so symbiotisch ist wie bei Gold, kann man mit Fug und Recht sagen, dass es im vergangenen Jahr eine gewisse negative Korrelation zwischen Bitcoin und dem Dollar gegeben hat. Darüber hinaus folgte das Muster der Korrelation von Gold.

Bis diese Woche also. Am Ende des vorherigen Diagramms haben sich Gold und die Verbindung von Bitcoin zu Gold in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Ich habe diesen Zeitrahmen unten vergrößert, um ihn detaillierter anzuzeigen:

Warum verliert der Bitcoin inmitten der Dollarschwäche an Wert?

Dies führt uns zu einer interessanten Feststellung: Warum profitiert Bitcoin nicht von diesem schwächeren Dollar? Gold hat in der letzten Woche um 2,4 % zugelegt und profitiert von der Dollarschwäche. Auf der anderen Seite ist Bitcoin sogar leicht gefallen, was dem Trend widerspricht.

In Wahrheit bin ich mir nicht wirklich sicher, warum die Kaufaktivität gedämpft war. Vielleicht haben die Käufer nach der XRP-Entscheidung in der letzten Woche ihren Teil getan und zögern, weiter einzusteigen, während der Markt wieder Fuß fasst. Aber das ist bestenfalls eine wackelige Theorie.

Selbst wenn man sich die Miner in der nächsten Grafik ansieht, kann man erkennen, dass sie Bitcoin eher abstoßen als kaufen, was sie seit Anfang des Monats getan haben. Es scheint, dass es in der letzten Woche, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht so viele Käufer gibt wie sonst, und der Verkaufsdruck wurde nicht durch einen schwächeren Dollar ausgeglichen.

Um es klar zu sagen: Das ist alles andere als alarmierend und ein völlig harmloses Phänomen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es sich einfach um ein Sommerloch handelt, in dem die Handelsaktivität auf den Bitcoin-Märkten in der Vergangenheit am geringsten war.

Wie auch immer, es ist ein interessanter kleiner Leckerbissen. Die Verbindung zwischen Gold, Bitcoin und Dollar ist immer faszinierend zu verfolgen, da sie so viele makroökonomische und faszinierende Variablen beinhaltet, dass es sich lohnt, sie im Auge zu behalten. Wenn der Trend weiterhin abweicht, könnte eine tiefere Analyse gerechtfertigt sein. Im Moment kann man jedoch davon ausgehen, dass es sich nur um eine kleine Sommerpause der Käufer und eine geringfügige Anomalie handelt.