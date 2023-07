Der argentinische Peso befand sich in den letzten Jahren im freien Fall, da die Sorgen über die angeschlagene Wirtschaft weiterhin anhielten. Der USD/ARS-Wechselkurs stieg auf ein Rekordhoch von 270, was bedeutet, dass der Peso nahezu wertlos geworden ist. Tatsächlich ist der Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt auf fast 500 gestiegen.

USD/ARS-Chart via TradingView

Argentiniens IWF-Deal

Der argentinische Peso könnte in den kommenden Tagen vor allem aus zwei Gründen eine gewisse Erleichterung erfahren. Erstens befindet sich das Land in Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein Rettungspaket. Am Sonntag erklärte der IWF, dass eine überarbeitete Vereinbarung in den kommenden Tagen zustande kommen wird.

Der IWF prüft derzeit eine Finanzierung in Höhe von 44 Mrd. $ für Argentinien. Diese Mittel werden dem Land in einer schwierigen Zeit als Rettungsanker dienen. Zum einen hat das Land mit einer der schlimmsten Dürreperioden seit Jahren zu kämpfen, die Exporte im Wert von über 20 Mrd. $ verursacht hat.

Die Dürre hat die argentinische Regierung dazu veranlasst, auf Agrarimporte zurückzugreifen, ein seltener Schritt, da Argentinien einer der größten “Brotkörbe” der Welt ist.

Daher wird eine Einigung mit dem IWF eine gewisse Erleichterung für den abstürzenden argentinischen Peso bedeuten. Die größte Herausforderung besteht darin, dass Argentinien vor Ende dieses Monats etwa 2,6 Mrd. $ für eine Zahlung an den IWF aufbringen muss. Es ist unklar, woher das Land die Mittel nehmen soll.

Argentiniens Energie-Bonanza

Eine weitere wichtige Nachricht, die den argentinischen Peso stützen könnte, betrifft den Energiesektor. Nach der Fertigstellung einer neuen Pipeline steht Argentinien vor einem Energie-Bonanza. Das Land wird von einer neuen Gaspipeline aus Patagonien, der zweitgrößten Schiefergasreserve der Welt, profitieren.

Die Pipeline wird dazu beitragen, dass Argentinien zum ersten Mal seit 13 Jahren zum Nettoexporteur von Energie wird. Die argentinische Regierung hofft, dass sich der Energieüberschuss bis 2030 auf über 18 Mrd. $ erhöhen wird. In der nächsten Zeit wird die Pipeline der Regierung helfen, ihre Ausgaben für Importe zu senken. Die Regierung rechnet mit Einsparungen von 1,7 Mrd. $ in diesem Jahr und 4 Mrd. $ im Jahr 2024.

Die Herausforderung für Argentinien besteht jedoch darin, dass die Erdgaspreise in den letzten Monaten stark gefallen sind. Eine zusätzliche Produktion aus Argentinien könnte die Preise noch länger nach unten drücken. Auch die anhaltenden Devisenkontrollen könnten Investitionen in Argentinien behindern.

Zu den weiteren geplanten Investitionen gehören die Nestor-Kirchner-Pipeline nach San Jeronimo und die Umkehrung des Flusses im Norden Argentiniens. Die letztgenannte Pipeline wurde gebaut, um Erdgas aus Bolivien zu transportieren.

Ich vermute, dass das USD/ARS-Währungspaar einen kurzen Rückgang erleben wird, wenn Argentinien eine Einigung mit dem IWF erzielt. Eine ähnliche Entwicklung haben wir bei der pakistanischen Rupie gesehen, als das Land eine Einigung mit dem IWF erzielte.