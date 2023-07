AltSignals: Wie attraktiv ist der KI-Token, der eine Handelsgemeinschaft antreibt?

Um ein erfolgreicher Trader auf den Devisen-, Aktien- oder Kryptomärkten zu werden, bedarf es jahrelanger Hingabe durch Lernen und Übung. Aber wie wäre es mit einer Plattform, die den Weg zum erfolgreichen Trader verkürzt und es einem ermöglicht, Geld zu verdienen, während man lernt? AltSignals ($ASI) hat seit 2017 durch seine hochwertigen Handelssignale eine Händlergemeinschaft aufgebaut. Aufgrund seines Erfolgs führt AltSignals eine KI-Handelsplattform ein, die mithilfe von Kryptowährungen läuft. Das Unternehmen startete einen Vorverkauf und hat angesichts der starken Nachfrage nach dem Token bereits 1,2 Mio. $ aufgebracht.

Über AltSignals und KI-Iteration

AltSignals ist seit einem halben Jahrzehnt im Handelsgeschäft tätig. Der in Großbritannien ansässige Handelssignaldienst hat über 52.000 Mitglieder bei Telegram und 1.400 VIPs. Die Plattform hat über 3.782 Signale mit einer durchschnittlichen Genauigkeitsrate von 64 % generiert. Daher ist AltSignals ein florierender Handelssignaldienst.

AltSignals verwendet zur Generierung seiner Signale die bewährte Software AltAlgo™. Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von KI möchte das Unternehmen das Handelsspiel jedoch auf die nächste Stufe heben. Das Team glaubt, dass es die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens, der Verarbeitung natürlicher Sprache, der prädiktiven Modellierung und der sentimentalen Analyse nutzen kann, um die Qualität der von ihm erzeugten Signale zu verbessern. Der Einsatz von KI wird es dem Team außerdem ermöglichen, mehr Handelsinstrumente abzudecken und den Gewinn der Anleger zu steigern.

Warum sollten Sie in AltSignals investieren?

AltSignals ist seit etwa fünf Jahren auf dem Markt und generiert und liefert hochwertige Handelssignale. Es ist eine bewährte und vertrauenswürdige Plattform. Die Investition in die Plattform gibt Anlegern die Gewissheit, dass sie es mit einer bereits erfolgreichen Plattform zu tun haben.

Die KI-basierte Plattform von AltSignal bietet Anlegern außerdem zusätzliche Vorteile. Die Anleger erhalten Zugang und Mitgliedschaft zur AltSignals KI-Plattform namens ActualizeAI. Es ermöglicht ihnen den Zugriff auf Handelssignale, um ihre Einnahmen auf den Aktien-, Krypto-, Devisen- und CFD-Märkten zu steigern.

Für Händler, die weitere Kenntnisse über die Handelswelt anstreben, könnte AltSignals ideal sein. Es wird Handelsturniere und Wettbewerbe geben, bei denen Anleger voneinander lernen und ihr Wissen über den Markt erweitern können. Die Anleger, die die Wettbewerbe gewinnen, werden zusätzlich zu den erworbenen Fähigkeiten mit $ASI belohnt.

Eine weitere Möglichkeit, mit AltSignals zu wachsen, besteht darin, Ideen auf der Plattform zu äußern und einzubringen. Dies soll die Entscheidungsgewalt dezentralisieren, aber auch den Anlegern ermöglichen, neue Kompetenzen im Handel zu erwerben.

AltSignals-Prognose für 2023 und 2024

AltSignals ist bereits im Vorverkauf, aber die Nachfrage nach dem Token ist groß. Der Token ist in der zweiten Phase des Vorverkaufs zu mehr als 53 % ausverkauft, wobei die Nachfrage auf einen möglichen Preisanstieg hindeutet, wenn der Token an den Börsen notiert wird.

$ASI wird im 3. Quartal bei Uniswap gelistet, weitere werden folgen. Wenn man bedenkt, dass andere Token nach der Notierung stark gestiegen sind, könnte $ASI im Jahr 2023 um bis zu dreistellige Prozentsätze zulegen. Im Jahr 2024 könnten die Gewinne noch steigen, wenn die KI-Plattform von AltSignals ActualizeAI und weitere Dienstprogramme eingeführt werden. Eine Preisprognose von 1.000 % für 2024 ist realistisch.

Der Wert von $ASI könnte durch seine deflationäre Tokenomik gesteigert werden. Dabei handelt es sich um Mechanismen, die die Anzahl der Token im Angebot reduzieren, so dass die Nachfragekräfte den Wert unterstützen. Mit deflationären Mechanismen sollte der Wert von $ASI mit der Zeit steigen.

Wie attraktiv ist $ASI im Vorverkauf?

$ASI wird in der zweiten Phase des Vorverkaufs für 0,01875 $ verkauft. Der Preis betrug in der ersten Phase 0,015 $ und steigt mit jeder Phase. Nach unseren Prognosen könnte der Wert von $ASI in die Höhe schnellen, wenn der Token an den Börsen notiert wird.

Der Kauf des Tokens im Vorverkauf ist vorteilhaft, bevor der Wert steigt. Es ermöglicht Anlegern, auf einem niedrigen Niveau zu kaufen, um das Gewinnpotenzial zu maximieren, wenn der Token-Wert steigt.