Der Aktienkurs von Chevron Corporation (NYSE: CVX) befindet sich im Aufwind, nachdem der Öl- und Gasriese heute Morgen zwei große Ankündigungen gemacht hat.

Chevron ernennt einen neuen Finanzchef

Zunächst teilte der Energieriese mit, dass Pierre Breber – sein Finanzvorstand – nächstes Jahr in den Ruhestand geht und Eimear Bonner zu seinem Nachfolger ernannt wird. Bonner ist derzeit der CTO der Chevron Corporation.

Der multinationale Konzern sagte außerdem, dass es für CEO Mike Wirth nicht mehr zwingend sei, mit 65 Jahren in den Ruhestand zu gehen. In der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ sagte der Vorstandsvorsitzende heute:

Wir haben eine gute Geschäftsdynamik. Ich freue mich darauf, Chevron weiter zu führen, um höhere Renditen für unsere Aktionäre und ein kohlenstoffärmeres Energiesystem für die Welt zu erreichen.

Am Montag meldete Chevron auch für das zweite Geschäftsquartal starke vorläufige Ergebnisse. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die Öl-Aktie im Jahresverlauf um 13 % gefallen.

Wichtige Zahlen in den vorläufigen Q2-Ergebnissen von Chevron

Die Chevron Corporation gab bekannt, dass sie das letzte Quartal mit einem Gewinn von 6 Mrd. $ abgeschlossen hat, was auf bereinigter Basis 3,08 $ pro Aktie entspricht.

Im Vergleich dazu erwarteten die Analysten bei 2,97 $ pro Aktie. Laut CEO Wirth:

Wir dekarbonisieren das Öl- und Gasgeschäft, reduzieren die Kohlenstoffintensität jedes Barrels und investieren in Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Wasserstoff, erneuerbare Kraftstoffe und andere Technologien, die wir skalieren wollen.

Er bekräftigte jedoch, dass die Weltwirtschaft ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in absehbarer Zeit nicht verringern könne. Anfang des Jahres gab Chevron bekannt, dass es PDC Energy für 6,3 Mrd. $ übernehmen wird – eine Übernahme, die voraussichtlich im nächsten Monat abgeschlossen wird.

Die Produktion im Perm-Becken erreichte ein Rekordhoch

Chevron meldete eine Rekordproduktion im Perm-Becken – ein Plus von 11 % im 2. Quartal, heißt es in der Pressemitteilung.

Dennoch war der Quartalsgewinn sowohl sequenziell als auch im Jahresvergleich rückläufig, da sich die Ölpreise deutlich abkühlten. CEO Wirth fügte hinzu:

Die Diskussion, die wir mit der Verwaltung führen, dreht sich um die Frage, wie wir ein Gleichgewicht finden können, damit wir uns nicht auf einen Aspekt konzentrieren, sei es Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit oder Umwelt, und dabei andere Aspekte aus den Augen verlieren. Wir müssen alle drei Aspekte im Auge behalten.

Das Öl- und Gasunternehmen zahlte im zweiten Geschäftsquartal eine Rekordsumme von 7,2 Mrd. $ an seine Aktionäre aus. Die Wall Street stuft die Chevron-Aktie derzeit im Konsens mit „Overweight“ ein.