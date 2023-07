Dogecoin kühlt nach Anstieg von “Scooby Doo” ab: Shiba Memu (SHMU) kaufen?

Dogecoin (DOGE) bleibt auch heute noch einer der Top-Meme-Coins, dank einer großartigen Community und einem prominenten Fan wie Tesla-CEO und Twitter-Inhaber Elon Musk. Aber da Coins wie Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) und Floki Inu (FLOKI) die Attraktivität von Meme-Coins für Investoren steigern, wird die Herausforderung um den Spitzenplatz immer größer.

Mit dabei ist Shiba Memu, ein Projekt, das sich durch einen einzigartigen Ansatz für Meme-Tokens von anderen potenziellen DOGE-Killern abheben möchte. Erfahren Sie mehr über Shiba Memu in dieser Dogecoin-Preisprognose.

DOGE sieht „Scooby Doo“-Pump

Dogecoin, das 2013 als ursprüngliche Meme-Coin mit Hundemotiv auf den Markt kam, verfügt über eine der leidenschaftlichsten Krypto-Communitys. Der „Scherz“-Token gehört derzeit zu den Top-10-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und ist kürzlich um mehr als 5 % gestiegen, als Elon Musk, CEO von Tesla, erneut über den Altcoin twitterte.

Musks Tweets über Dogecoin haben in der Vergangenheit Reaktionen bei Händlern hervorgerufen, wobei der Preis von DOGE und verwandten Token wie SHIB diese Bewegung widerspiegelt. Dies schien der Fall zu sein, als DOGE im Mai 2021 auf sein Allzeithoch von über 0,73 $ stieg. Dieses Mal stießen die Haussiers auf Widerstand über 0,07 $. Die unmittelbaren Aufwärtsziele könnten jedoch über 0,1 $ liegen – wahrscheinlicher, wenn die Märkte aufgrund von Rückenwind wie klarer Regulierung und Akzeptanz nach oben tendieren.

Bemerkenswert ist, dass Twitter immer noch Dogecoin als Zahlungsoption auf der Plattform hat (der Quellcode, der auf Bitcoin verwies, wurde inzwischen gelöscht). Wird DOGE seine Meme-Coin-Krone mithilfe gelegentlicher, von Musk ausgelöster Anstiege weiterhin halten? Oder kann Shiba Memu es verdrängen?

Was ist Shiba Memu?

Was Meme-Coins angeht, plant Shiba Memu, künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie zu nutzen, um ein revolutionäres, autarkes Marketing-Kraftpaket aufzubauen.

Das KI-Dashboard des Projekts wird von SHMU betrieben, einem ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Dem Whitepaper zufolge beläuft sich der gesamte Token-Vorrat auf 1 Milliarde SHMU, von denen 85 % zum Vorverkauf bereitgestellt wurden, da das Projekt darauf abzielt, eine starke Community zusammenzubringen.

Für Anleger ist zu beachten, dass der Shiba-Memu-Token-Verkauf 8 Wochen dauern wird. Ansonsten erhöht sich der Preis täglich um 18:00 Uhr GMT. Dies bedeutet ein kurzes Zeitfenster, in dem interessierte Käufer ihre Portfolios mit SHMU diversifizieren können.

Ist Shiba Memu einzigartig im Vergleich zu anderen Meme-Tokens?

Die Integration der KI-Technologie in die Meme-Coin wird als potenzieller Game-Changer für Shiba Memu angepriesen. Obwohl das neue KI-gestützte Projekt Meme-zentriert ist, wird es keine von Menschen gesteuerten Marketingbemühungen und Hypes erfordern oder sich darauf verlassen, um im gesamten Krypto-Investitionsbereich Fuß zu fassen. Stattdessen soll es dem Meme Marketing-Brillanz verleihen.

Das Herzstück des Marketing-Kraftpakets des Meme-Coins wird sein KI-gestütztes Dashboard sein.

Dem Whitepaper zufolge wird das derzeit in der Entwicklung befindliche KI-Dashboard des Tokens seine eigenen Marketingstrategien identifizieren, PRs schreiben und sich in verschiedenen sozialen Netzwerken und Foren selbst vermarkten. Dieses System wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 in Betrieb gehen und eine hochinnovative Plattform bieten, über die alle Benutzer auf die Marketingstrategien von Shiba Memu zugreifen können.

Das KI-Dashboard nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, prädiktive Analysen und Personalisierung, um Benutzern zu helfen, den Überblick über alles zu behalten, was Shiba Memu betrifft.

Benutzer können außerdem über das Netzwerk mit anderen interagieren, sich vernetzen und Marktaktualisierungen in Echtzeit austauschen. Sie können auch Feedback geben und sogar Vorschläge zur Förderung der weiteren Einführung von SHMU unterbreiten.

Ist es möglich, nach dem Vorverkauf mehr Shiba Memu zu verdienen?

Die Bereitstellung von Liquidität für den Shiba Memu-Pool ist eine der Möglichkeiten, mehr SHMU zu verdienen.

Außerdem wird es das Staking von Tokens geben, während Anleger wahrscheinlich die Chance finden werden, SHMU zu verdienen, wenn ihre Vorschläge angenommen werden, eine attraktive Ergänzung zu den Investitionsmöglichkeiten, die der neue Meme-Token mit sich bringt.

Shiba Memu-Preisprognose

Preislich ist es schwierig zu sagen, wie genau sich SHMU in den nächsten ein bis zwei Jahren entwickeln wird. Da der Preis jedoch während des Vorverkaufs steigt und der Meme-Coin-Markt immer noch ein starker Sektor ist, ist es möglich, dass der Preis deutlich über dem endgültigen Token-Verkaufswert von 0,0244 $ liegt. Was könnte dem SHMU-Preis im Zeitraum 2024-2025 helfen?

Eine Marketingmaschine, die niemals schläft, könnte der Faktor sein, der den Preis von Shiba Memu weiter steigen lässt, wenn der Token im 3. Quartal 2024 an den großen Börsen eingeführt wird. Auch die Integration mit führenden dApps und Plattformen im 1. Quartal 2025 wird wahrscheinlich hilfreich sein, wobei diese Aussicht auf eine Steigerung des Nutzens und der Akzeptanz von SHMU zurückzuführen ist.

Das große Interesse am Vorverkauf, der in weniger als drei Wochen mehr als 1,04 Mio. $ aufbrachte, kann auch als potenzieller Indikator für die weitere Nachfrage in der Zukunft herangezogen werden. In diesem Fall ist ein SHMU über 1 $ im Jahr 2024 möglich und Ziele im Bereich von 5 bis 10 $ könnten bis 2025 auf dem Tisch liegen.

Auch wenn es für Shiba Memu positiv ist, ist es wichtig zu beachten, dass die Entwicklung noch in einem frühen Stadium ist und die Preise während des Vorverkaufs nicht in die Höhe schnellen können. Wenn Token an Börsen notiert werden, können außerdem andere Marktfaktoren die mögliche Leistung beeinflussen.

