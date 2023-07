Worldcoin von OpenAI-CEO Sam Altman startet seinen Token

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

Worldcoin, ein Kryptowährungsprojekt von OpenAI-CEO Sam Altman und Alex Blania, CEO und Mitbegründer von Tools for Humanity, ist jetzt live.

Nach mehr als drei Jahren in der Entwicklung – und einer gehörigen Portion Kontroverse – gaben die Worldcoin-Mitbegründer Altman und Blania bekannt, dass der Token an den Start geht. Das Projekt gab den Start am Montag bekannt.

Was ist Worldcoin?

Copy link to section

Worldcoin ist ein Kryptoprojekt, das aus einer datenschutzfreundlichen Wallet World App und einem eigenen Token WLD besteht. Menschen erhalten eine World ID und den nativen WLD-Token, wenn sie ihre Identität mit dem Orb, einem biometrischen Verifizierungsgerät, das derzeit an ausgewählten Orten auf der ganzen Welt verfügbar ist, verifizieren.

Laut dem Worldcoin-Whitepaper wird das anfängliche Gesamtangebot 10 Milliarden WLD-Tokens betragen. Bei der Verteilung gehen 75 % des Angebots an die Worldcoin-Community, 9,8 % an das Entwicklungsteam und 13,5 % an die Investoren von Tools for Humanity. Nach Angaben des Projekts werden mehr als 2 Millionen Nutzer über 43 Millionen WLD-Token erhalten.

Eine World ID

Copy link to section

Das Worldcoin-Protokoll wird von Tools for Humanity entwickelt, einer Technologiegruppe, die mehr als nur wirtschaftliche Möglichkeiten für die globale Community im Auge hat.

Ein Teil der Kontroverse um Worldcoin ist auf die Iris-Scans zurückzuführen, die die Nutzer durchführen müssen, um Zugang zum Token zu erhalten. Altman und sein Team haben jedoch auf die Vorteile einer eindeutigen World ID hingewiesen, u. a. im Kampf gegen Bots und Online-Betrug im Zuge der weit verbreiteten Nutzung von Tools mit künstlicher Intelligenz (KI).

In einem Brief an die Mitbegründer sagten Altman und Blania:

Wir glauben, dass Worldcoin im Erfolgsfall die wirtschaftlichen Möglichkeiten drastisch erhöhen, eine zuverlässige Lösung für die Unterscheidung zwischen Menschen und KI im Internet bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre bieten, globale demokratische Prozesse ermöglichen und schließlich einen möglichen Weg zu einem KI-finanzierten UBI aufzeigen könnte.

Während WLD für Menschen in der ganzen Welt verfügbar sein wird, werden die Menschen in den USA aufgrund des regulatorischen Umfelds vorerst keinen Zugang haben. Altman und Blania fügten hinzu: