X-Token steigt nach der Umbenennung von Twitter durch Elon Musk sprunghaft an

Der wenig bekannte X-Token profitiert von der Umbenennung von Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) in X.com. Er verzeichnete in den frühen Morgenstunden des Montags einen starken Anstieg von 4004 %, bevor er wieder zurückging. Obwohl der Token in den letzten Stunden um mehr als 3000 % fiel, lag er in den letzten 24 Stunden immer noch um mehr als 1400 % im Plus.

Obwohl der X-Token in keiner Weise mit Twitter oder einem anderen Unternehmen von Elon Musk verbunden ist, hat der Hype um Elon Musks Twitter-Rebranding nach monatelangen Tests eine ziemliche Sensation unter Krypto-Enthusiasten ausgelöst, die glauben, dass Elon Musk in Zukunft Kryptowährungen auf der Plattform einbeziehen könnte.

Was ist die Verbindung zwischen dem X-Token und Twitter?

Der X-Token ist mit einem NFT-Marktplatz verbunden, der im Mai seine Schließung erklärte und einen erstaunlichen Anstieg erlebte, nachdem Elon Musk seinen Plan bekannt gab, Twitter in X.com umzubenennen.

Der Preisanstieg des Tokens erfolgte, nachdem Elon Musk die bevorstehende Änderung des Logos der Social-Media-Plattform angekündigt hatte. Neben dem Preisanstieg verzeichnete der Token auch einen erheblichen Anstieg des Handelsvolumens. Bei Redaktionsschluss war das Volumen um 192342 % auf 179.609 $ gestiegen.

7-Tage-Chart des X-Token-Preises – Quelle: Coinmarketcap

Die Marktkapitalisierung des Tokens liegt jedoch trotz des Hypes, der durch die Umbenennung von Twitter ausgelöst wurde, unter 500.000 $.

Elon Musk benennt Twitter in X um

Nach monatelangen Andeutungen des ehemaligen CEO Elon Musk änderte die bekannte Social-Media-Plattform Twitter offiziell ihren Namen in X. Die bekannte Social-Media-App unterzog sich einem Rebranding, bei dem das erkennbare Vogellogo durch ein einfaches X ersetzt wurde. Das Farbschema der Social-Media-App wurde als Teil des Rebrandings von Blau auf Schwarz geändert.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Auch die URL von Twitter wurde im Rahmen der Umbenennung in x.com geändert, einen Domainnamen, der mit Musks Finanzdienstleistungs-Startup aus dem Jahr 1999 verbunden ist, das von PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) übernommen wurde.

X.com war eine Online-Bank, die ursprünglich von Greg Kouri und Musk finanziert wurde, die später auch Elon Musks Unternehmen SpaceX und Tesla finanzierten.

Als Musk das Unternehmen 1999 gründete, wurde der Markenname “X” mit ihm in Verbindung gebracht. Das Unternehmen konnte sich jedoch nicht als eigenständiges Unternehmen etablieren und fusionierte später mit Paypal.

Der Buchstabe X wird von Musk auch im Namen seines Raumfahrtunternehmens SpaceX sowie in den Namen mehrerer Tesla-Fahrzeugmodelle verwendet. Und jetzt, nach dreißig Jahren, wird Twitter, das kürzlich von Musk für 44 Mrd. $ übernommen wurde, dank seines Rebrandings zu einer eigenständigen Marke.