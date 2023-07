Ether: Aktivität ist ein Silberstreifen inmitten der Kapitalflucht

Die zunehmend feindselige regulatorische Haltung gegenüber Kryptowährungen in den USA hat in der Branche zu zunehmender Unsicherheit geführt.

Inmitten dieses Sturms nimmt Ethereum eine interessante Position ein. Es wurde in der Liste der Token, die die SEC in der Binance-Klage im Juni als Wertpapiere benannt hatte, ausgelassen, darunter Solana (SOL), Polygon (MATIC) und Cardano (ADA). Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler war auch den Fragen ausgewichen, ob es sich um ein Wertpapier handelt.

Er schien sich in einer Grauzone zu befinden – sicherlich nicht so sicher wie Bitcoin vor dem gefürchteten Sicherheitsmerkmal, aber in einer weitaus besseren Position als die meisten Token, die im DeFi-Bereich tätig sind. Sein Absturz und Anstieg nach dem (größtenteils) positiven Urteil über die Wertpapierphase von Ripple zeigte dies weiter.

Doch trotz der regulatorischen Schwierigkeiten und des Abflusses auf dem Kryptomarkt insgesamt in den letzten achtzehn Monaten (selbst nach der Erleichterungsrallye im Jahr 2023 liegen die Preise immer noch weit unter ihrem Höchststand), gibt es Gründe, bei der Bewertung der zugrunde liegenden Daten für Ether etwas optimistisch zu sein. Andererseits gibt es aber auch einige Faktoren, die zur Vorsicht mahnen.

Die Aktivität bleibt robust

Die Schwierigkeiten von Crypto im letzten Jahr sind kein Geheimnis. Durch den überraschenden Zusammenbruch des Terra-Ökosystems stürzten die Kryptowährungen weiter ab. Da die Anleger aus erster Hand sahen, wie weit entfernt das Risikospektrum von Kryptowährungen liegt, wurde der Sektor verwüstet, als die Zentralbanken zu einer restriktiven Geldpolitik übergingen.

Die Preise brachen ein, die Volumina wurden dezimiert und das Kapital floss aus dem System. ETH war nicht immun und fiel von seinem Höchststand von fast 4.900 $ im November 2021 auf fast dreistellige Werte, bevor es heute wieder auf fast 1.900 $ anstieg. In der folgenden Grafik ist diese Preisentwicklung im Vergleich zur Rendite zweijähriger Staatsanleihen dargestellt. Sie zeigt die Renditeerwartungen (dargestellt auf einer umgekehrten Skala) und verdeutlicht, wie schwierig es für den Vermögenswert war, als die Renditen in die Höhe geschossen sind.

Aber trotz dieses enormen Rückgangs war die Aktivität auf Ethereum, wenn man sich die On-Chain-Daten ansieht, widerstandsfähiger, als man vielleicht erwartet hätte.

Die Transaktionen gingen im Laufe des letzten Jahres zurück und sanken stetig von etwa 1,3 Millionen Transaktionen pro Tag beim ETH/USD-Allzeithoch im November 2021 auf etwa 1 bis 1,1 Millionen Anfang 2023, wo sie seitdem geblieben sind.

Das bedeutet, dass die Transaktionen etwa 20 % unter dem Niveau vom November 2021 liegen. Doch wenn man den Preis betrachtet, liegt Ether über 60 % unter seinem Höchststand. Dies ist eine unelastischere Beziehung, als manche vorhergesagt hätten, und obwohl der Bärenmarkt offensichtlich grausam war, zeigt er doch einen gewissen Silberstreif.

Die langfristige Durchführbarkeit von Ether wird immer von seiner Nutzung abhängen – je mehr Menschen Ethereum nutzen, desto mehr Gebühren werden gezahlt, desto mehr Einsatzrendite wird erzielt, desto mehr Ether wird verbrannt. Kurz gesagt, desto erfolgreicher wird Ether sein.

Auch dies bedeutet nicht, dass Ether ein gutes Jahr hatte. Für jeden, der im hysterischen Bullenmarkt gekauft hat, bleibt es ein großer Verlust. Betrachtet man außerdem den Total Value Lock (TVL) auf der Plattform, der als weiterer Maßstab für die Leistung des Netzwerks angesehen werden kann, sind die Aussichten weniger rosig.

TVL ist seit seinem Höchststand um 77 % gesunken, was einem Verlust von 85 Mrd. $ entspricht. Während ein großer Teil davon auf hochspekulative Token und Protokolle ohne wirklichen Nutzen zurückzuführen ist, die auf den Ether-Zug aufgesprungen sind, bevor sie im letzten Jahr weggespült wurden, ist der Rückgang gravierend und zeigt, wie hart DeFi getroffen wurde. Selbst wenn man den TVL in ETH und nicht in Dollar bewertet, ist der Einbruch signifikant.

Regulierung

Dies führt uns zurück zur Regulierung. Die Zukunft von DeFi und zu einem großen Teil auch von Ethereum könnte auf der Tokenisierung von Assets beruhen. Von realen Assets wie Aktien und Anleihen hat man lange geträumt, und die Enthusiasten sind überzeugt, dass dies die Zukunft ist.

Wenn dies geschehen soll, müssen die Regulierungsbehörden eingreifen. Um den Zugang zur Blockchain-domizilierten Welt für Trad-Fi zu öffnen, müssen klare Rahmenbedingungen geschaffen werden. In diesem Sinne ist der Kampf um die Regulierung ein wichtiger Schritt für die Zukunft von DeFi.

Es kann Jahre dauern, bis sich das Ganze durchsetzt, aber zumindest gibt es jetzt eine Bewegung hin zu einem klareren Bild, beginnend mit dem Ripple-Urteil. Es liegt noch ein langer Weg vor uns (sowohl im Ripple-Fall als auch für die Blockchain-Branche insgesamt), aber es scheint unausweichlich, dass wir den Gesetzgeber dazu bringen werden, endlich einen formellen Rahmen für den Sektor zu schaffen.

So oder so: Wenn die Nutzung von Ethereum weiterhin robust bleibt, werden bessere Tage bevorstehen. Aber vorerst bleiben die Hürden hoch.