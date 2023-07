Vorsicht vor der geldpolitischen Verzögerung, denn der Kryptomarkt brummt inmitten des Optimismus über das Ende der Zinserhöhungen

Im vergangenen Monat hat die US-Notenbank zum ersten Mal seit März 2022 die Zinssätze nicht erhöht. Jerome Powell entschied sich stattdessen für eine Zinspause, um abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt.

Während für die Sitzung am Mittwoch eine Wiederaufnahme der Zinserhöhung erwartet wird, wobei der Markt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte voraussagt (die von den Fed-Futures implizierte Wahrscheinlichkeit liegt bei 99 %), wächst die Zuversicht, dass das Licht am Ende des Tunnels näher rückt.

Da die Wirtschaft immer noch brummt, die seit anderthalb Jahren drohende Rezession hartnäckig vermieden wird und die Inflation auf 3 % gesunken ist, verkünden viele, dass die harten Zeiten vorbei sind und die ersehnte “sanfte Landung” vielleicht doch noch erreicht wird.

Die Rallye der Kryptowährungen wird sich also fortsetzen, da das große makroökonomische Hindernis endlich beseitigt ist. Es gibt jedoch einige Punkte, die im aktuellen Umfeld zur Vorsicht mahnen und die wir hier erläutern werden.

Ist der Kampf gegen die Inflation vorbei?

Da der VPI-Wert bis auf 3 % gesunken ist, sind wir derzeit in einer Situation, in der die Gesamtinflationsrate in den USA erstaunlicherweise niedriger als in Japan ist.

Trotz dieses Einbruchs des VPI sind die Dinge möglicherweise nicht ganz so rosig, wie sie scheinen. Die Kernzahl, die volatile Elemente wie Nahrungsmittel und Energie ausschließt und von der Federal Reserve normalerweise eher als Maßstab verwendet wird, war weitaus klebriger. Das folgende Diagramm veranschaulicht dies und zeigt, dass die Gesamtzahl im letzten Jahr um 690 Basispunkte von 9,9 % auf 3 % gesunken ist, während die Kernzahl im gleichen Zeitraum nur um 110 Basispunkte gesunken ist und immer noch bei satten 4,8 % liegt.

Zweitens stellt der Rückgang der Inflation einen dramatischen Einbruch dar, der zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Kennzahl auf einer 12-Monatsbasis erfasst wird. Die Inflation war in diesem Monat schon immer rückläufig – und wird es auch in den nächsten Monaten sein -, denn im letzten Sommer gab es sehr hohe VPI-Werte, die nun aus dem Index herausfallen, wenn diese Jahreszahl von 3 % angegeben wird.

Daher ist Vorsicht geboten. Die Inflation geht definitiv zurück, und zwar weitaus schneller, als fast jeder vor sechs oder neun Monaten erwartet hätte, aber möglicherweise geht sie nicht ganz so schnell zurück, wie die Schlagzeilen vermuten lassen.

Die Tatsache, dass es vorhersehbar war, dass die Inflation in diesem Monat drastisch sinken würde, lässt sich nachweisen, wenn man die impliziten Quoten für die Fed Funds Rate vom Futures-Markt abzieht und diese Quoten mit dem vergleicht, was der Markt vor dem Inflationswert von 3 % vermittelt hat. Tatsächlich rechnet der Markt derzeit mit höheren Zinssätzen als noch vor einem Monat.

Das hat Fed-Chef Jerome Powell gesagt. Bei der Sitzung im letzten Monat versicherte er dem Markt, dass „fast alle“ politischen Entscheidungsträger der Fed „erwarten, dass es angebracht sein wird, die Zinsen bis zum Jahresende etwas weiter anzuheben.“

Die größte „Besorgnis“ bereitet der lebhafte Arbeitsmarkt, der nach wie vor äußerst angespannt ist. Die Löhne steigen weiter und die Arbeitslosenquote liegt bei 3,6 % und damit auf dem niedrigsten Stand seit den 1960er Jahren.

Dies sind zwar alles gute Nachrichten, aber auch ein warnendes Beispiel. Es wäre bemerkenswert, der Inflationskrise der letzten achtzehn Monate und den unaufhörlichen Zinserhöhungen zu entkommen, ohne dass der Arbeitsmarkt zumindest ein wenig nachgibt. Powell hat dies im vergangenen Monat selbst gesagt, als er feststellte, dass “die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot an verfügbaren Arbeitskräften immer noch deutlich übersteigt”.

Die 1970er Jahre könnten der Regierung in den Sinn kommen. Das derzeitige Klima ist zwar in vielerlei Hinsicht einzigartig, aber der beste Vergleich sind wohl die 1970er Jahre, als die Welt zuletzt einen Inflationsausbruch dieses Ausmaßes erlebte. In jenem Jahrzehnt glaubte man, die Inflation dreimal besiegt zu haben, nur um sie dann noch aggressiver als zuvor wieder ansteigen zu lassen. Die Zinssätze mussten auf erdrückende 20 % angehoben werden, da sich die Inflation in der Wirtschaft festgesetzt hatte.

Auch dies bedeutet nicht, dass sich die Situation der 70er Jahre wiederholen wird, aber es zeigt, welche Gefahren entstehen könnten, wenn die Fed zu früh den Fuß von der Bremse nimmt – etwas, das Powell die ganze Zeit über versprochen hat, dass er dies nicht zulassen wird.

Renditen und Krypto

Eine weitere Warnung bezüglich der aktuellen Marktlage ist die oft erwähnte Zinsstrukturkurve. Als einer der wichtigsten Rezessionsindikatoren war seine Genauigkeit im Laufe der Jahre bemerkenswert, auch wenn es angesichts der unterschiedlichen Zeiträume zwischen der ersten Umkehrung der Kurve und dem Auftreten einer Rezession Debatten über seine Nützlichkeit gibt.

Es gab Zeiten, in denen sich die Kurve kurzzeitig invertierte und keine Rezession eintrat. Zuletzt geschah dies, als es im August 2019 zu einer sehr schnellen Umkehrung kam. Zuvor kehrte sich die Kurve auch kurzzeitig um, als Russland 1998 defizitierte, aber auch hier kam es nie zu einer Rezession (die Fed senkte die Zinsen schnell).

In den letzten vierzig Jahren kam es jedoch jedes Mal zu einer Rezession, wenn sich die Kurve über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten invertierte. Die Zeitspanne zwischen der Umkehrung und dem Einsetzen der Rezession schwankte zwischen 12 und 18 Monaten. Heute tritt die Zinsstrukturkurve in den dreizehnten Monat der Inversion ein. Darüber hinaus ist das Inversionsniveau das tiefste seit 1981.

Was all diese Vorbehalte für Krypto bedeuten, ist angesichts der zunehmenden Stimmung am Markt sicherlich eine Warnung.

Auf der anderen Seite gibt es auch Kontrapunkte, die auf eine Fortsetzung der Rallye hindeuten könnten. So kontraintuitiv es auch klingen mag, Risikoanlagen fallen während Rezessionen nicht immer (wir haben keine Geschichte von Krypto während Rezessionen, da Bitcoin erst nach der globalen Finanzkrise eingeführt wurde). Oftmals fallen sie nicht während der Rezession, sondern vorher.

Nehmen wir das Jahr 1989, als sich die Zinsstrukturkurve im Januar umkehrte, bevor achtzehn Monate später eine Rezession ausbrach. Die Aktien stiegen 1989 um 27 %, fielen 1990 um 6 % und stiegen 1991 um 26 % (die Rezession endete offiziell im Juni 1991).

Wie immer ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die Zukunft. Dies gilt insbesondere für Kryptowährungen, die noch nicht einmal eine Rezession erlebt haben und das Konzept einer straffen Geldpolitik erst im vergangenen Jahr in ihrer kurzen Existenz für sich entdeckt haben.

Unabhängig davon bleibt das makroökonomische Umfeld entscheidend, da die Anlageklasse so weit draußen im Risikospektrum gehandelt wird. Ein Blick darauf, wie Bitcoin im Verhältnis zu den Renditen gehandelt wurde, verdeutlicht dies (auf einer umgekehrten Achse wird Bitcoin gegen die zweijährige Rendite aufgetragen).

Das Klima ist heute zweifelsohne besser als zu Beginn des Jahres. Da jedoch Begriffe wie “Meme Coin” wieder in Umlauf kommen, ist es wichtig, wachsam zu sein und sich bewusst zu machen, dass die Unsicherheit hier immer noch extrem ist, und sich davor zu hüten, dass der Markt sich selbst überholt.

Wie man es auch dreht und wendet, der wichtigste Hebel in der Wirtschaft, nämlich der Zinssatz, liegt über 5 %, obwohl er das letzte Jahrzehnt nahe Null verbracht hat. Die Geldpolitik reagiert bekanntlich mit Verzögerung, und angesichts der nach wie vor hohen Kerninflation, des starken Lohndrucks und der stark inversen Renditekurve ist die Wende möglicherweise noch nicht ganz vollzogen. Die Zeit wird es zeigen, aber Vorsicht könnte das Gebot der Stunde sein.