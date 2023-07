PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) eröffnete heute mit einem Plus von 30 %, nachdem die Bank of California Inc (NYSE: BANC) ankündigte, das Geschäftsbankunternehmen für 1,1 Mrd. $ zu kaufen.

Einzelheiten zur Fusion von PacWest und Banc of California

Durch die reine Aktienfusion wird jede Aktie von PacWest durch 0,6569 Aktien der Banc of California ersetzt.

Jared Wolff – der Vorstandsvorsitzende der Banc of California – wird das kombinierte Unternehmen weiterhin leiten, heißt es in der Pressemitteilung. Als Reaktion auf die Ankündigung sagte David Long, Analyst bei Raymond James:

Wir glauben, dass der Verkauf von PacWest angesichts der zahlreichen Probleme, mit denen die Bank seit der Bankenpanik im März konfrontiert war, für die Aktionäre sinnvoll ist.

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird PacWest unter dem Banner der Banc of California firmieren. Nach den Nachrichten von heute Morgen befindet sich auch „BANC“ im Aufwärtstrend.

PacWest beendete das 2. Quartal mit einem Verlust von 207 Mio. $

Die Börsennachrichten kommen nur wenige Stunden, nachdem PacWest für sein 2. Quartal einen Verlust von 207,4 Mio. $ gemeldet hat. Im vergangenen Monat verkaufte das Unternehmen außerdem ein Darlehensportfolio aus Kreditgeberfinanzierungen an Ares Management.

Der Pressemitteilung zufolge wird das fusionierte Unternehmen über Einlagen in Höhe von 30,5 Mrd. $, Kredite in Höhe von 25,3 Mrd. $ und Vermögenswerte im Wert von 36,1 Mrd. $ verfügen. Der Analyst von Raymond James sagte heute auch:

Die Transaktion markiert einen strukturellen Wandel für BANC und beschleunigt die Entwicklung des Unternehmens mit einem deutlich verbesserten Rentabilitätsprofil ab 2024.

PacWest und Banc of California werden 47 % bzw. 34 % an dem gemeinsamen Unternehmen halten. Weitere 19 % werden von Centerbridge und Warburg gehalten, die 400 Mio. $ an Eigenkapital für die Fusion bereitgestellt haben.