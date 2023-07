Die USA müssen die Einführung von künstlicher Intelligenz und ihre Integration in viele Lebensbereiche beschleunigen, sagt Matt Higgins, der Geschäftsführer von RSE Ventures.

China übertrifft die USA beim Einsatz von KI

In der CNBC-Sendung „Street Signs Asia“ zitierte Higgins eine aktuelle Umfrage, wonach nur 25 % der CEOs in den Vereinigten Staaten aktiv auf KI setzen.

Experten gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz bis zum Ende dieses Jahrzehnts etwa 14 % zum BIP beitragen wird. Im Vergleich dazu liegen die Zahlen für China derzeit bei 58 % bzw. 25 %.

China ist den USA weit voraus. Sie verfolgen eine andere Haltung gegenüber der künstlichen Intelligenz. Das ist die eigentliche Bedrohung: der Verzicht auf KI. Das ist eine Revolution, die wir nicht an uns vorbeiziehen lassen dürfen.

Die Tatsache, dass die größten Volkswirtschaften der Welt erwarten, dass künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren wesentlich zum Wachstum beitragen wird, ist ein Vertrauensbeweis dafür, dass es sich nicht nur um einen kurzfristigen Hype handelt.

Ein solch breit angelegter Fokus beschränkt die Vorteile möglicherweise nicht nur auf die Technologiegiganten – auch neuere Plattformen wie Shiba Memu könnten vom damit verbundenen Rückenwind profitieren.

Shiba Memu – wo Blockchain auf KI trifft

Shiba Memu ist eine aufstrebende Plattform, die die Blockchain-Technologie mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um ein Marketing-Kraftpaket aufzubauen.

Das Krypto-Netzwerk nutzt KI, um personalisierte Inhalte zu verfassen und diese Inhalte dann im Internet zu bewerben. Das nenne ich mal Selbstständigkeit, oder?

Laut dem auf der Website der Plattform verfügbaren White Paper kann sie die „Arbeit von 100 Marketingagenturen“ bewältigen.

Der Antrieb dieses Blockchain-basierten Projekts ist eine native Meme-Kryptowährung namens „SHMU“, deren Preis je nach Angebot und Nachfrage schwankt. In Anbetracht der Tatsache, dass das schnelle Wachstum der künstlichen Intelligenz dem Token helfen könnte, ist es denkbar, dass die Nachfrageseite der Gleichung sehr stark sein wird.

Shiba Memu befindet sich derzeit im Vorverkauf. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website hier.

Der Vorverkauf von Shiba Memu (SHMU) deutet auf eine solide Nachfrage hin

Bemerkenswert ist, dass Shiba Memu bereits mehr als 1 Mio. $ während des Vorverkaufs seines nativen Tokens, der erst Anfang dieses Monats gestartet wurde, aufgebracht hat. Dies bestätigt die starke Nachfrage.

Das Interessante an der SHMU ist, dass sein Preis jeden Tag steigt. Zum Beispiel liegt er zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,0156 $ und die nächste Preiserhöhung ist in etwa drei Stunden fällig.

Zur Erinnerung: Meme-Coins sind in den letzten Jahren rasant gewachsen. Im Jahr 2020 war der besagte Markt “nichts” wert, aber Anfang 2022 hatte er eine Bewertung von über 20 Mrd. $. Vorausgesetzt, dass er weiter wächst, könnte Shiba Memu ein prominenter Nutznießer sein. Nach dem Vorverkauf wird der SHMU-Token an Kryptobörsen notiert, was sich in der Regel positiv auf die Preisentwicklung auswirkt.

Die Nachfrage nach der SHMU wird im nächsten Jahr wahrscheinlich weiter steigen, wenn Shiba Memu sein KI-Dashboard vorstellt, das es der Community ermöglichen wird, Vorschläge zur Verbesserung der Blockchain-basierten Plattform zu machen. Wenn einer Ihrer Vorschläge angenommen wird, erhalten Sie mehr SHMUs.

Rückenwinde, die dem SHMU-Token zugute kommen könnten

Wie oben erwähnt, ist Shiba Memu der Ort, an dem die Blockchain-Technologie auf künstliche Intelligenz trifft. Aus Investitionssicht bedeutet dies, dass sein nativer Token vom anhaltenden Wachstum in beiden Märkten profitieren könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Marktwert künstlicher Intelligenz auf 200 Mrd. $ geschätzt, aber Statista prognostiziert, dass dieser Markt bis 2030 auf 2 Bio. $ ansteigen wird – eine Steigerung um fast das Zehnfache. Es wird geschätzt, dass der Kryptowährungsmarkt bis zum Ende des Jahrzehnts mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 12,5 % wachsen wird.

Auch auf kurze Sicht gibt es mehrere kryptobezogene Rückenwinde, die dem SHMU helfen könnten. Dazu gehören der jüngste Sieg von Ripple gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde, die anstehende Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs und der mögliche Wechsel zu einer lockeren Geldpolitik.

Sie können die Website von Shiba Memu besuchen, um mehr über die Möglichkeiten einer Investition in den SHMU Token zu erfahren.