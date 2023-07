3 Gründe, warum der Aktienkurs von Boohoo um 55 % steigen könnte

Der Aktienkurs von Boohoo (LON: BOO) erlebte am Donnerstag einen starken Aufwärtstrend, da sich die Anleger auf den Ocado-Short-Squeeze konzentrierten. Die Aktie stieg um mehr als 8 % und erreichte einen Höchststand von 40 Pence, den höchsten Stand seit dem 6. Juni. Vom niedrigsten Stand im Juni dieses Jahres ist er um mehr als 26 % gestiegen.

Warum steigt die BOO-Aktie?

Es gibt drei Hauptgründe für den rasanten Anstieg des Boohoo-Aktienkurses. Erstens glauben einige Investoren, dass Boohoo dank seiner günstigen Bewertung und der starken Markenbekanntheit im Vereinigten Königreich ein Übernahmeziel werden könnte.

Diese Ansicht setzte sich fort, nachdem Frasers, die Muttergesellschaft von SportsDirect, ihren Anteil am Unternehmen erhöhte. Sie erhöhte ihre Beteiligung an dem Unternehmen von 5 % auf 6,7 %. In einer Erklärung sagte Frasers, dass Boohoo eine gute, unterbewertete Marke sei.

Zweitens steigt die Aktie angesichts des anhaltenden Short-Squeeze der Ocado Group. Der Ocado-Aktienkurs ist in den letzten Monaten um mehr als 150 % gestiegen, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme bejubelten. Ocado legte auch zu, nachdem das Unternehmen diese Woche einen Patentstreit über 200 Mio. £ gewann.

Daher ziehen Analysten Parallelen zu Ocado und Boohoo. Bei beiden handelt es sich um in Großbritannien sehr beliebte „Technologie“-Marken, die stark leerverkauft werden. Dara von Morningstar zeigt, dass Boohhoo ein Short-Interesse von 4,97 % hat, während das von Ocado bei 5,61 % liegt. Weitere Unternehmen, die im Vereinigten Königreich stark leerverkauft werden, sind Kingfisher, Moonpig und Hammerson.

Daher glauben einige Anleger, dass der Boohoo-Aktienkurs ebenfalls einen Short-Squeeze erleben könnte. Bei einem Short Squeeze handelt es sich um eine Phase, in der Anleger ihre Positionen in stark leerverkauften Unternehmen erhöhen, um deren Aktien in die Höhe zu treiben.

Schließlich ist der Aktienkurs von Boohoo aufgrund der starken Performance anderer Fast-Fashion-Aktien gestiegen. Die Aktie von H&M ist in diesem Jahr um über 53 % gestiegen, während Inditex um 35 % zulegte. Wird eines dieser Unternehmen ein Übernahmeangebot für Boohoo machen?

Boohoo-Aktienkursprognose

Die Boohoo-Aktie hat in den letzten Jahren eine turbulente Zeit durchgemacht. Sie ist um mehr als 90 % eingebrochen, was eine Marktkapitalisierung von nur noch 502 Mio. £ bedeutet. Daten zeigen, dass Insider in diesem gesamten Zeitraum keine Aktien verkauft haben. Stattdessen kaufte ein Insider vor einigen Monaten Aktien im Wert von über 10 Mio. £.

Insider besitzen immer noch 23,2 % des Unternehmens. In turbulenten Zeiten neigen Insider dazu, ihre Aktien zu verkaufen. Deshalb ist es positiv, dass sie ihre Aktien behalten haben.

Ich glaube auch, dass Boohoo die Talsohle erreicht hat und dass sich die Situation in den nächsten zwölf Monaten verbessern wird. Zum einen sinken die Geschäftskosten und die Verbraucherinflation, was zu einer höheren Nachfrage nach der Aktie führen könnte.

Wie oben dargestellt, hat die Aktie bei etwa 32 Pence einen starken Boden gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Double-Bottom-Muster in der Regel ein positiver Indikator. Mein Ziel für die Aktie ist das bisherige Jahreshoch von 61 Pence, das 55 % über dem aktuellen Niveau liegt.