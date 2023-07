Kryptowährungen schlafen immer noch, während Shiba Memu floriert

Kryptowährungen bewegten sich in den letzten Wochen in einer engen Spanne. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, liegt weiterhin bei 29.000 $ und die Gesamtmarktkapitalisierung aller digitalen Coins bei 1,1 Bio. $.

Zusätzliche Daten zeigen, dass die Liquidationen und das offene Interesse am Terminmarkt zurückgegangen ist. Darüber hinaus ist das Volumen der an zentralen und dezentralen Börsen gehandelten Coins seit einiger Zeit weiter rückläufig.

Warten auf den nächsten Katalysator

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zu kämpfen, während die Anleger auf den nächsten Katalysator warten. Einige der jüngsten Katalysatoren hatten nur minimale Auswirkungen auf die Branche. Beispielsweise hat die Federal Reserve diese Woche beschlossen, die Zinssätze um 0,25 % anzuheben und sie damit auf den höchsten Stand seit über 22 Jahren zu bringen.

Gleichzeitig zeigten zusätzliche Daten aus den USA, dass die Inflation nachließ. Der Verbraucherpreisindex (VPI) sank auf 3 %, während der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) auf 3,1 % fiel. PCE ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.

Daher reagierten Kryptowährungen milde, obwohl einige Analysten warnten, dass die Fed in diesem Monat mit der Zinserhöhungen fertig sei. In der Vergangenheit hätte eine solche Aussage sie deutlich nach oben getrieben.

Kryptowährungen verloren auch nach dem Ausgang des Verfahrens SEC vs. Ripple an Schwung. Die Richterin, die den Fall beaufsichtigte, entschied, dass XRP kein Wertpapier sei, und bescherte der Kryptoindustrie damit einen ihrer größten Siege.

Ein wahrscheinlicher Grund für die Underperformance ist, dass Anleger ihr Geld in den Aktienmarkt mit besserer Performance verlagern. Indizes in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Japan und Deutschland haben sich in diesem Jahr gut entwickelt und mehr Anleger angezogen.

