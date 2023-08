Fitch, die Ratingagentur im Besitz von Hearst, hat eine wichtige Ankündigung gemacht, die große Auswirkungen auf das Finanzwesen haben wird. Das Unternehmen, eine der drei großen Agenturen, hat beschlossen, die Kreditwürdigkeit Amerikas von AAA auf AA+ zu senken. Andere Agenturen wie Moody’s und S&P Global haben ihre guten Bewertungen beibehalten.

Fitch stuft die USA herab

In seiner Stellungnahme warnte Fitch Ratings, dass die amerikanische Wirtschaft in Gefahr sei, da die Staatsverschuldung und die Staatsdefizite auf ein Rekordhoch stiegen. Die Herabstufung des Ratings erfolgte weniger als zwei Monate, nachdem die USA nur knapp einen Zahlungsausfall vermieden hatten, da der Regierung das Geld ausging.

Die USA haben einen Zahlungsausfall vermieden, nachdem die Gesetzgeber eine Vereinbarung über die Aussetzung der Schuldenobergrenze für zwei Jahre getroffen haben. Seit der Verabschiedung der Vereinbarung haben die USA bereits mehr als 1 Billionen $ aufgenommen, wodurch sich die Schulden auf über 32 Billionen $ erhöht haben.

Die Entscheidung, die USA herabzustufen, löste gemischte Reaktionen aus, wobei Außenministerin Janet Yellen den Schritt scharf kritisierte. In ähnlicher Weise sagte Larry Summers, der unter Obama das Finanzministerium leitete und die Inflation während der Pandemie genau vorhersagte:

Die Vereinigten Staaten stehen vor ernsten, langfristigen finanzpolitischen Herausforderungen. Aber die heutige Entscheidung einer Ratingagentur, die Vereinigten Staaten herabzustufen, obwohl sich die Wirtschaft besser als erwartet entwickelt, ist bizarr und unpassend.

Hat Fitch die USA zu Recht herabgestuft?

Ich glaube, dass Fitch die USA zu Recht herabgestuft hat, was zu höheren Kreditkosten auf dem Kreditmarkt führen wird.

Erstens, wie ich hier geschrieben habe, steigt die Staatsverschuldung des Landes in einem beispiellosen Tempo. Daten zeigen, dass die USA Schulden in Höhe von über 32 Billionen $ haben, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu vor einigen Jahren. Beispielsweise hatte das Land im Jahr 2010 Schulden in Höhe von 13 Billionen $. Das bedeutet, dass es in drei Jahren über 20 Billionen $ geliehen hat.

In dieser Situation wäre es sinnvoll, wenn die USA ihre Schuldenlast senken würden. Leider deutet alles darauf hin, dass das Haushaltsdefizit auch in den kommenden Jahren andauern wird. Fitch schätzt, dass das Defizit im Jahr 2024 6,6 % des BIP und im Jahr 2025 6,9 % des BIP betragen wird. Daher werden die US-Schulden, wie ich in meinem Artikel über Gold geschrieben habe, bis 2033 auf über 52 Billionen $ ansteigen.

Zweitens werden die USA Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzuzahlen, wenn die Zinssätze so hoch bleiben. Es wird erwartet, dass die USA in diesem Jahr über 1 Billion $ für die Rückzahlung ihrer Schulden ausgeben werden. Dies ist ein erheblicher Betrag, da die Regierung weniger als 5 Billionen $ an Steuern einnimmt. Bedenken Sie, dass die Sozialversicherungsfonds voraussichtlich bis 2034 aufgebraucht sein werden. In seinem Bericht sagte Fitch:

In den nächsten zehn Jahren werden höhere Zinssätze und der steigende Schuldenstand die Belastung durch Zinszahlungen erhöhen, während eine alternde Bevölkerung und steigende Gesundheitskosten die Ausgaben für ältere Menschen erhöhen werden, wenn es keine finanzpolitischen Reformen gibt.

Schließlich sind die USA nicht bereit, das Richtige zu tun, um die Staatsverschuldung zu reduzieren. In diesem Fall wäre es richtig, die Ausgaben zu senken und die Einnahmen durch Steuererhöhungen zu steigern. Die Regierung, sowohl unter Republikanern als auch unter Demokraten, ist nicht bereit, die Ausgaben zu kürzen.

So werden beispielsweise die Militärausgaben, die in den letzten Jahren bei den Prüfungen durchgefallen sind, im nächsten Jahrzehnt die Grenze von 1 Billion $ überschreiten. Derzeit belaufen sie sich auf über 800 Milliarden $.

Daher glaube ich, dass Fitch Recht hatte, die USA aufgrund der haushaltspolitischen Verantwortungslosigkeit des Landes von Triple A auf Double A+ herabzustufen.

