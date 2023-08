Darum erlitt Huobi über das Wochenende Abflüsse in Höhe von 64 Mio. $

Eine der größten Kryptowährungsbörsen, Huobi, verzeichnete am Wochenende massive Abflüsse in Höhe von 64 Mio. $, was sich langfristig auf ihren Gesamtwert auswirkte.

Daten von DeFiLlama zeigen, dass der TVL der Börse in nur einem Monat von 3 Mrd. $ auf 2,5 Mrd. $ gesunken ist. Dies ist ein schwerer Rückschlag für Huobi, das darum kämpft, seinen chinesischen Marktanteil zu halten und sich gleichzeitig mit regulatorischen Problemen in China auseinanderzusetzen. Und aus Angst, ihre Gelder im Falle einer Insolvenz zu verlieren, verlagern viele Krypto-Investoren ihre Gelder auf andere Plattformen.

Ist Huobi zahlungsunfähig?

Huobi geriet aufgrund von Gerüchten über seine Reserven und einer angeblichen Untersuchung durch die chinesischen Behörden in die Schlagzeilen. Dies hat dazu geführt, dass die Börse in Schwierigkeiten geraten ist, da Bedenken hinsichtlich ihrer Finanzstabilität zunehmen.

Am 4. August kursierten unbegründete Gerüchte über die Inhaftierung von Huobis Spitzenmanagern in China. Alle diese Gerüchte standen jedoch im Zusammenhang mit einer angeblichen Untersuchung der Verbindung der Börse mit Glücksspiel-Websites in China.

Ein Huobi-Vertreter wies diese Behauptungen jedoch zurück und bestand darauf, dass die Börse reibungslos funktioniere. Interessanterweise tauchen die Gerüchte zu einem Zeitpunkt auf, an dem chinesische Beamte angeblich inländische Kryptowährungsbörsen genauer unter die Lupe nehmen.

Während die Börse nach außen hin ein stützendes Gesicht macht, gibt es Berichte, dass sie aufgrund der Gerüchte interne Veränderungen durchläuft. In den letzten Wochen sollen einige hochrangige Führungskräfte, darunter mindestens ein C-Level-Manager, das Unternehmen verlassen haben. Es ist jedoch noch unklar, ob diese Abgänge etwas mit den laufenden Ermittlungen zu tun haben.

Bedenken hinsichtlich der in den Huobi-Reserven gehaltenen USDT

Huobis Insolvenzbefürchtungen werden zusätzlich durch Behauptungen verschärft, dass die Börse weit weniger Tether (USDT) in ihren Reserven hält, als in ihren Reserveberichten angegeben. Es gibt auch Behauptungen, dass Binance, die größte Kryptowährung nach Handelsvolumen, einen großen Teil des USDT ausgeglichen hat, was Huobi möglicherweise destabilisieren könnte.

Ein Fintech-Manager und Investor namens Adam Cochran behauptete auf der X-Plattform, dass Huobi möglicherweise nicht so viel habe, wie es behauptet. Adam glaubt auch, dass Justin Sun, der Schöpfer des Tron-Netzwerks, die Finanzen von Huobi gefährdet haben könnte, indem er Kundengelder zur Finanzierung seiner eigenen dezentralen Finanzinitiativen (DeFi) verwendet hat. Er fügte hinzu, dass Sun die Hälfte der 141.000 ETH der Huobi-Benutzer in stETH umgewandelt habe.

Adam fügt außerdem hinzu, dass Binance möglicherweise Tether verkauft, um Huobi zu untergraben und gleichzeitig andere Stablecoins zu fördern, die Binance kontrolliert und mit denen es Einnahmen generiert. Er glaubt, dass Binance sich möglicher Probleme mit den Tether-Beständen von Huobi bewusst sein könnte und versucht, sich vor einem Ausverkauf durch Huobi-Nutzer zu schützen.

Cochran wies darauf hin, dass Huobi am 5. August zusammen weniger als 90 Mio. $ an USDT und USD Coin (USDC) besaß. Dennoch haben laut dem jüngsten „Merkle Tree Audit“ der Börse „Huobi-Benutzer 630 Mio. $ an USDT und einen Wallet-Saldo von 631 Mio. $ an USDT”.

Laut Cochran ist Huobi „zutiefst zahlungsunfähig“.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Huobi auch in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Chinas vor Herausforderungen steht. Im Mai dieses Jahres zwang eine Durchsetzungsmaßnahme der malaysischen Wertpapieraufsichtsbehörde die Börse, ihren Betrieb in Malaysia einzustellen.