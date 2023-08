Preisprognose für Meme-Coins: PEPE, Shiba Memu, Shiba Inu

Shiba Inu und Pepe Coin haben sich als starke Anwärter auf die besten Meme-Coins dieses Jahres herausgestellt, obwohl viele Meme-Coins im Jahr 2023 ihr Debüt feierten. Beide konkurrieren um die Spitzenposition dank ihrer unverwechselbaren Ideen, ehrgeizigen Pläne und Raum für zukünftige Erweiterungen.

Ein neuer Meme-Coin mit dem Namen Shiba Memu (SHMU), der die Macht der künstlichen Intelligenz (AI) nutzt, versucht jedoch, PEPE und SHIB zu stürzen. Die KI-gesteuerten Marketingfähigkeiten von Shiba Memu fordern sogar den liebenswerten Meme-Frosch von Pepe Coin heraus.

Preisprognose für Pepe

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde PEPE mit 0,000001246 $ bewertet, was einen deutlichen Rückgang gegenüber seinem Juli-Hoch von 0,00000190 $ darstellt. Der Trend deutet kurzfristig auf weitere Rückgänge hin, wobei die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Meme-Coin weiter sinkt und das wichtige Unterstützungsniveau bei 0,000001 $ erneut testet.

Wenn der Meme-Coin-Hype jedoch andauert, könnte PEPE bis 2024 immer noch einen Anstieg auf 0,000003 $ verzeichnen, was, obwohl es nur ein kleiner Anstieg ist, bedeutend für den Coin wäre. Auch wenn dies einen potenziellen dreifachen Preisanstieg bedeuten würde, würde PEPE Coin immer noch weit hinter dem Shiba Memu Coin zurückbleiben, der derzeit für 0,019225 USDT gehandelt wird; ganz zu schweigen davon, dass er sich noch in der Vorverkaufsphase befindet.

Preisprognose für Shiba Inu

Es war eine wilde Fahrt für Shiba Inu-Investoren in letzter Zeit, während die Community sich auf wichtige Veröffentlichungen freut. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde $SHIB bei 0,00001002 $ gehandelt, was einem Anstieg von 21,91 % in den letzten sieben Tagen entspricht.

Obwohl sich der SHIB-Preis bisher nicht über die Widerstandszone um 0,0000105 $ bewegen konnte, was auch Ende April nicht möglich war, deutet alles darauf hin, dass der Token auf dem Weg ist, diese Marke zu durchbrechen.

Nach den jüngsten Preisanstiegen werden Whales und Einzelhändler optimistisch, was den zukünftigen Wert von $SHIB angeht, insbesondere da die Enthüllung des Shibarium-Ökosystems kurz bevorsteht. Die meisten erwarten, dass der Meme-Coin nach dem Durchbrechen des rückläufigen Fibonacci-Retracement-Levels bei 0,382 eine parabolische Entwicklung erfahren wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Preis von Shiba Inu auch nur in die Nähe des aktuellen Preises von Shiba Memu kommt, der sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet und kurz vor der Notierung auf Bitmart steht.

Was ist Shiba Memu und warum ist es so beliebt geworden?

Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten verspricht Shiba Memu, mehr als nur Community-Engagements zu bieten.

Shiba Memu bietet einige unglaubliche Vorschläge. Der Coin nutzt KI-gestützte Werbung. Mit einer einzigen Pfotenbewegung erledigt dieser unglaublich intelligente digitale Hund die Arbeit von 100 Werbeagenturen, indem er zuhört, analysiert und plant.

Die KI von Shiba Memu durchforstet das Online-Geschwätz mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um festzustellen, was populär ist und was nicht, um eine Stimmungsanalyse durchzuführen und um mithilfe von prädiktiven Analysen zukünftige Trends vorherzusagen und davon zu profitieren.

Durch den Einsatz von KI wird Shiba Memu jeden Tag intelligenter, was das Wachstum vorantreibt und Aufmerksamkeit erregt. Diese fortlaufende Feedback-Schleife führt letztendlich zu mehr Aufmerksamkeit für Shiba Memu, wodurch die Nachfrage wächst und der SHMU-Token potenziell immer höher steigt.

Wer sich für den Shiba Memu (SHMU) Token interessiert, kann am Shiba Memu-Vorverkauf teilnehmen, indem er den Token hier kauft.