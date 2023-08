Der chinesische Immobiliensektor ist stark unter Druck geraten, was zu vielen großen Verlusten geführt hat. Das größte davon war Evergrande, das Riesenunternehmen, das 2021 zusammenbrach. Viele andere kleinere Immobilienunternehmen sind entweder zusammengebrochen oder stehen kurz davor.

Der Aktienkurs von Country Garden ist eingebrochen

Copy link to section

Der Aktienkurs von Country Garden, der im Jahr 2022 in die Höhe schoss, ist angesichts einer großen Kreditkrise auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Die Aktie stürzte am Freitag auf einen Tiefstand von 1 H$, den niedrigsten Stand seit 2009.

Der Aktienkurs fiel, nachdem das Unternehmen die Zahlungen für zwei internationale Anleihen im Wert von über 22 Mio. $ verpasst hatte. Es besteht nun ein erhöhtes Risiko, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten ebenfalls in Konkurs gehen wird.

Country Garden ist ein großes Unternehmen in der chinesischen Immobilienbranche. Zum einen belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf fast 200 Mrd. $, was weniger ist als die 340 Mrd. $ von Evergrande. Vor allem aber galt das Unternehmen lange Zeit als das sicherste Bauunternehmen des Landes.

In einer Erklärung vom Freitag sagte Country Garden, dass das Unternehmen im 1. Halbjahr des Jahres einen Verlust von etwa 7 Mrd. $ erleiden könnte. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von über 265 Mio. $.

Das Unternehmen kämpft mit zahlreichen Gegenwinden. Erstens begann die chinesische Regierung vor zwei Jahren mit einem harten Vorgehen gegen den Immobiliensektor. Es wurde argumentiert, dass die Maßnahme notwendig sei, um die hohe Verschuldung zu bekämpfen.

Zweitens steht Country Garden vor Herausforderungen, da die Zinssätze weltweit steigen. In den USA liegen die Zinssätze bei 5,50 %, dem höchsten Stand seit mehr als 22 Jahren. Infolgedessen investieren Anleger nun lieber in Anleihen als in riskante Unternehmen.

Außerdem kämpft das Land mit einer sich abschwächenden Wirtschaft. Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass das Land in die Deflation abrutschte, während die Exporte und Importe im Juli erneut zurückgingen.

Country Garden ist nicht das einzige in Schwierigkeiten geratene Immobilienunternehmen in China. Die Umsätze von Firmen wie Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa und Jiangsu Zhongnan sind in den letzten Monaten eingebrochen.

Den Kursrückgang von Country Garden ausnutzen?

Copy link to section

Save

Die Probleme von Country Garden werden sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich fortsetzen, da das Unternehmen weiterhin Liquiditätsprobleme hat. Zum einen gibt es Ähnlichkeiten mit der Krise von Evergrande im Jahr 2021.

Daher glaube ich, dass die Aktie in den kommenden Monaten weiter fallen wird, auch wenn sie auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt liegt. Zum einen besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Peking eingreift, da die Behörden Evergrande scheitern ließen. In einer Notiz sagte ein Analyst von CreditSigts:

Wenn man bedenkt, dass sie [Peking] Evergrande in Konkurs gehen ließen, ist das ein ziemlich klares Signal, dass nichts zu groß ist, um zu scheitern, aber wir haben in den letzten Jahren indirekte Unterstützung gesehen.

Es ist auch unklar, wie eine Intervention aussehen würde, da die wirtschaftlichen Probleme Chinas schlimmer sind als die offiziellen Daten zeigen. Die Jugendarbeitslosenquote ist auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen.