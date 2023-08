Bitcoin- und Chancer-Preisprognose, während das offene Interesse an Shiba Inu 100 Mio. $ übersteigt

Shiba Inu (SHIB) notierte am Samstagmorgen 7 % höher, eine 24-Stunden-Rendite, die die 0,1 % für die Vorzeige-Kryptowährung Bitcoin (BTC) übertraf. In der Zwischenzeit nähert sich der Vorverkauf von Chancer der nächsten Stufe mit fast 1,3 Mio. $, die bisher gesammelt wurden.

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf den Anstieg des offenen Interesses (OI) für Shiba Inu und was dies für Bitcoin bedeuten könnte – mit einem Ausblick auf Chancer als neues spannendes Projekt.

Shiba Inu erholt sich, während Bitcoin unter 30.000 $ stagniert

Copy link to section

Shiba Inu ist ein führender Meme-Coin, der derzeit mit einer Marktkapitalisierung von über 6,35 Mrd. $ auf Platz 12 liegt. Laut CoinGecko-Daten vom 12. August, 03:30 ET, wurden SHIB im Wert von mehr als 659 Mio. $ in den letzten 24 Stunden gehandelt.

Der SHIB-Preis ist im vergangenen Monat um mehr als 40 % gestiegen, während der Bitcoin-Preis um 3 % zurückging, da die Haussiers Mühe hatten, die Baissiers in der Nähe der wichtigen 30.000-$-Marke zu verdrängen.

Anstieg des offenen Interesses an Shiba Inu und mögliche Auswirkungen auf Bitcoin

Copy link to section

Wie oben hervorgehoben, wurde die Leistung von Shiba Inu in den letzten Wochen durch die Vorfreude auf den bevorstehenden Start von Shibarium beflügelt. Es wird erwartet, dass das Layer-2-Protokoll auf der Shiba Inu-Chain mehr Funktionalität in das Ökosystem bringt und die Kryptowährung von dem weitgehend unscheinbaren Meme-Token-Tag wegführt.

Da der Start von Shibarium näher rückt, ist das offene Interesse an Shiba Inu sprunghaft angestiegen. In der Vergangenheit fiel ein Anstieg des OI für die Top Meme-Kryptowährung mit dem Versuch der BTC-Haussiers zusammen, ein lokales Hoch zu erreichen.

Daten von Coinglass zeigen, dass der OI in SHIB-Futures an der Kryptobörse Binance 114 Mio. $ überschritten hat, was einem Anstieg von mehr als 33 % entspricht. Auch dieser Wert hat sich gegenüber den Zahlen von Anfang des Monats verdoppelt und liegt auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. An anderer Stelle bleibt Bitcoin in einer engen Spanne nahe der immer schwieriger werdenden Hürde bei 30.000 $, auch wenn Marktanalysten auf eine bevorstehende Volatilität hinweisen.

Auffallend ist jedoch, dass frühere Anlässe, bei denen das offene Interesse an SHIB auf über 100 Mio. $ angestiegen ist, mit einem Rückgang des Bitcoin-Preises zusammenfielen.

Sollte sich die vergangene Performance dieses Mal wiederholen, könnte Bitcoin dennoch auf die jüngsten Tiefststände fallen. Andererseits werden Zuflüsse in andere Coins wahrscheinlich neue Projekte wie Chancer unterstützen.

Chance-Preisprognose

Copy link to section

Chancer ist ein neues Blockchain-basiertes Projekt für Prognosemärkte, das die globale Wettbranche mit einem neuartigen Peer-to-Peer-Modell (P2P) revolutionieren will. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase, wobei der Start des Mainnets für das 1. Quartal 2024 erwartet wird.

Allerdings stößt die bahnbrechende Plattform bereits auf großes Interesse, wie der Vorverkauf ihres nativen Tokens $CHANCER zeigt. Das Versprechen einer transparenten und gemeinschaftsorientierten Wettplattform, bei der die Kontrolle bei einzelnen Wettenden und nicht bei einem zentralen Buchmacher liegt, hat die Wettbranche auf Chancer aufmerksam gemacht.

Derzeit können Wett- und Krypto-Enthusiasten die Chancer-Token für 0,011 $ mit ETH, BNB, USDT und BUSD kaufen. Der Vorverkaufspreis des Tokens wird auf 0,021 $ steigen, bevor der Handel an führenden dezentralen und zentralisierten Kryptobörsen beginnt.

Ein Blick auf die bisherige Performance neu eingeführter Token zeigt, dass die meisten davon bei ihrem Handelsdebut stark ansteigen, was auch die enormen Prognosen für $CHANCER erklärt. Die Performance in der Vergangenheit ist jedoch keine Garantie für zukünftige Erträge, und Anleger müssen diese Aussichten in Betracht ziehen, wenn sie Geld in ein Projekt investieren.

Um mehr über Chancer und sein P2P-Wettmodell zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite des Projekts.