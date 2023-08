Bitcoin bleibt in einer engen Spanne, aber Volatilität steht bevor

Bitcoin ist für seine Volatilität bekannt und kann in nur wenigen Minuten in der Preistabelle steigen oder fallen. Diese Bewegungen liegen oft um Größenordnungen über dem, was andere Anlageklassen innerhalb von Wochen erreichen könnten. Doch in letzter Zeit fehlten diese charakteristischen Schritte; Bitcoin ist seit einigen Monaten eher ruhig und tritt auf der Stelle.

Ein Blick auf das Preisdiagramm zeigt eine ungewöhnlich flache Linie, die weit entfernt ist von den handschriftlichen Schnörkeln des Arztes, die er oft erzeugt.

Wenn wir den Preis in der nächsten Grafik auf eine andere Art und Weise darstellen, indem wir die rollierenden wöchentlichen Renditen einzeichnen, können wir sehen, dass das gesamte Jahr eher verhalten verlief, abgesehen von dem Sprung nach oben zu Beginn des Jahres und dem Anstieg Mitte März, als die Märkte auf die Bankenzusammenbrüche unter der Führung der Silicon Valley Bank reagierten.

Betrachtet man die implizite Volatilität an den Optionsmärkten, so sind wir ebenfalls auf einem Allzeittief angelangt. Dies wird durch einen Mangel an Aktivität im gesamten Kryptobereich noch verschärft. Das nächste Diagramm zeigt die Spot-Volumina an den Börsen (via The Block). Die Volumina sind in den letzten achtzehn Monaten gesunken; im Juli gab es einen weiteren Rückgang, und wir befinden uns jetzt auf einem Niveau, das zuletzt im Jahr 2020 erreicht wurde.

Warum sind die Volatilität und das Volumen so gering?

Warum also?

Die erste Antwort ist die einfachste: der klassische Sommer-Handelsrückstand. Wir sehen dies bei allen Anlageklassen, und während der Effekt bei Kryptowährungen dramatisch war, sind die Auswirkungen der Saisonalität unbestreitbar. Wie wir in diesem Diagramm von Kaiko sehen können, war das 3. Quartal das niedrigste Handelsvolumen in der Geschichte von Bitcoin, 19 % niedriger als das nächst niedrigere Quartal (4. Quartal).

Allerdings haben wir nur einen sehr kurzen Zeitraum, mit dem wir arbeiten können. Während das obige Diagramm die Volumina von 2012 bis 2022 berücksichtigt, wurde Bitcoin vielleicht nur die Hälfte dieser Zeit (bestenfalls) mit angemessener Liquidität gehandelt. Außerdem sind die Volumina das ganze Jahr über gesunken; wir befinden uns derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2020, aber es ist ja nicht so, dass die ersten beiden Quartale ein wahres Feuerwerk an Handelsaktivitäten waren.

Auch das große Durchgreifen der Regulierungsbehörden in den USA war ein Faktor. Gegen Binance und Coinbase wurden Klagen erhoben, und während der Fall Ripple in der großen Wertpapierdebatte (aus Krypto-Sicht) zumindest teilweise als Sieg zu gelten schien, ist die Situation aus rechtlicher Sicht zweifellos härter.

Der Fall der SEC gegen Binance bringt es auf den Punkt. Es werden alle möglichen Vorwürfe erhoben, von Handel gegen Kunden, Manipulation von Handelsvolumina (was darauf hindeutet, dass die ohnehin schon geringen Volumina in Wirklichkeit noch niedriger sein könnten), der Umgehung von KYC- und AML-Gesetzen und vielem mehr. Dabei handelt es sich um eine Börse, die zu Jahresbeginn mit einem Marktanteil von 67 % die mit Abstand größte Kryptobörse der Welt war. Die Belastung des Raums durch diese Regulierungskämpfe war enorm.

Doch während die regulatorischen Schwierigkeiten und die Sommerverzögerung die Volumina und die Liquidität gedämpft haben, ist der Bärenmarkt, der den Sektor letztes Jahr verwüstete, vielleicht der größte Faktor, auch wenn sich die Preise im Jahr 2023 wieder erholt haben. Trotz der Erholung ist Bitcoin immer noch über 55 % von seinem Allzeithoch von Ende 2021 entfernt, während die Branche durch den Terra-Crash, den FTX-Skandal und unzählige andere Insolvenzen und Zusammenbrüche schwer getroffen wurde.

Das Kassavolumen an den Börsen ging letztes Jahr um 46 % zurück, was wiederum nicht nur auf die typische Verzögerung im Sommer zurückzuführen ist.

Werden Volatilität und Volumen zurückkehren?

Ja.

Aber zunächst einmal müssen wir vorsichtig sein, was die Extrapolation vergangener Bitcoin-Zyklen angeht, wie wir oben bei der Erörterung der Stichprobe, aus der der Sommer-Handelsrückstand stammt, bereits erwähnt haben. Wir haben nur ein paar Jahre Preisdaten und das sich schnell verändernde Umfeld inmitten dieser Stichprobe, als Bitcoin von einem Nischen-Internetprojekt zu einem Multi-Milliarden- (und kurzzeitig Billionen-) Dollar-Asset wurde.

Allerdings ist Bitcoin bisher kaum ein Synonym für Stabilität, und wir können davon ausgehen, dass die berüchtigte Volatilität irgendwann zurückkehren wird.

Interessanterweise könnte ein Faktor die geringe Liquidität selbst sein. Wir haben hier über einbrechende Volumina gesprochen, aber das bedeutet auch, dass die Liquidität gering ist. Wenn Sie heutzutage ein Orderbuch von den meisten großen Börsen herunterladen, werden Sie sich fragen, warum die Dinge so oberflächlich geworden sind (die Bücher verzeichneten nach dem FTX große Rückgänge und es bleibt ein Loch in der Größe von Alameda in der Market-Making-Aktivität). Bei geringer Liquidität dauert es weniger Kapital, um die Preise zu bewegen, was bedeutet, dass Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten verstärkt werden können.

Zweitens bleibt Bitcoin ein risikoreicher Vermögenswert, der den Launen des Makroumfelds unterliegt. Und in den letzten Monaten haben wir ein relativ ruhiges Makroklima erlebt. Die Inflation sinkt weiter, der Markt richtet sein Augenmerk auf ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus und die ersehnte sanfte Landung scheint (vielleicht?) weniger weit hergeholt zu sein (obwohl es immer noch Grund zur Vorsicht gibt). Aber all dies verlief reibungslos und schrittweise, ohne wirkliche Überraschungen, da der Markt die meisten Ereignisse bereits eingepreist hatte. In letzter Zeit hat es keine wirklichen Schocks auf dem Markt gegeben.

Insgesamt erfahren Sie jedoch in der nächsten Tabelle alles, was Sie wissen müssen.

Bitcoin könnte eines Tages für immer zur Ruhe kommen und wie ein Wertaufbewahrungsmittel mit minimaler Liquidität gehandelt werden, während Robinhood-Händler beklagen, wie langweilig es ist. Aber dieser Sommer ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie wir immer wieder sagen, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir auf die Bitcoin-Geschichte zurückblicken, aber der obige Chart schreit nach einer Sache: Volatilität. Es mag eine kurze Pause gegeben haben, aber die Volatilität wird in Kürze zurückkehren.