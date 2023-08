Starke Inversion der Renditekurve gibt Anlass zur Sorge inmitten des wachsenden Optimismus

Der wohl berüchtigtste Rezessionsindikator, eine inverse Renditekurve, zieht immer die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Beispiel dafür ist, nun ja, jetzt. Nimmt man die am häufigsten referenzierten 10-Jahres- bis 2-Jahres-Laufzeiten, so befindet sich die Renditekurve derzeit auf dem tiefsten Stand der Inversion seit 1981. Aber hat das wirklich etwas zu bedeuten?

Nun, der erste Schritt besteht darin, die historische Bedeutung zu bewerten, bevor man analysiert, ob dies ein Hinweis darauf ist, was als nächstes passieren könnte. In der nachstehenden Grafik haben wir die Renditekurve bis in die 70er Jahre zurückverfolgt und den Punkt der Inversion mit einer roten gepunkteten Linie markiert. Die gelb schattierten Bereiche zeigen Rezessionsphasen an.

Das Diagramm zeigt einen Indikator, der verblüffend genau war, wenn auch nicht perfekt. Wir können sehen, dass sich die Kurve 1998 kurzzeitig umkehrte, eine Rezession folgte jedoch nicht. Dies geschah vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs von Long Term Capital Management (LTCM), als Russland seine Schulden nicht mehr bedienen konnte. Die Fed senkte sofort die Zinssätze und half so, eine Rezession abzuwenden. Das andere Szenario, das sich als Fehlalarm erwies, war die kurze Umkehrung im August 2019.

Wenn wir jedoch diese vorübergehenden Umkehrungen ausklammern und uns stattdessen auf die Episoden konzentrieren, in denen die Renditekurve länger als sechs Monate invertiert war, erhalten wir ein bedrohliches Ergebnis: In den letzten vierzig Jahren folgte jedes Mal eine Rezession, wenn die Umkehrung länger als sechs Monate anhielt.

Ich sage ominös, weil wir uns heute im dreizehnten Monat der Inversion befinden, wobei das Delta im Juli 2022 zum ersten Mal negativ wurde (im April 2022 sank es für einen Tag unter Null, erholte sich aber schnell wieder, bevor es im Juli 2022 “dauerhaft” wieder nach unten ging).

Betrachtet man die Zeitspanne zwischen der ersten Inversion der Renditekurve und der anschließenden Rezession, so schwankt sie zwischen dreizehn und achtzehn Monaten. Wir befinden uns jetzt im dreizehnten Monat der Inversion.

Wird es eine Rezession geben?

Auch wenn dies alles bedrohlich klingt, darf man nicht vergessen, dass wir uns derzeit in einer höchst ungewöhnlichen Situation befinden. Der schwarze Schwan aller schwarzen Schwäne, die COVID-Pandemie, ist schon ungewöhnlich genug. Aber es gibt auch eine ungewöhnliche Kombination aus hoher Inflation (auch wenn sie sich abgeschwächt hat), stark verschärften Zinssätzen und Rekordarbeitslosigkeit.

Obwohl die Zinssätze von nahezu Null auf über 5 % angehoben wurden, hat sich die Wirtschaft bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,6 %, was bedeutet, dass sie sogar zu gut sein könnte. Es besteht die Sorge, dass eine immer noch heiße Wirtschaft zumindest eine kleine Lockerung auf dem Arbeitsmarkt braucht, um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen, zumal die Löhne weiter steigen.

Die Inflationskrise des letzten Jahres (was nicht heißen soll, dass sie schon vorbei ist!) kann vielleicht nur mit den 1970er Jahren verglichen werden, und selbst damals gab es Zinssätze von annähernd 20 % – weit entfernt von der heutigen Zeit, in der eine hochfinanzierte Wirtschaft unter einer solchen Belastung kaum vorstellbar ist.

In Wahrheit ist es schwierig, die aktuelle makroökonomische Situation mit irgendetwas zu vergleichen. Ein kurzer Blick auf die Staatsverschuldung genügt, um zu wissen, dass die Zinsen nicht ewig hoch bleiben können. Sie müssen sinken, und der Markt geht mit zunehmender Zuversicht davon aus, dass wir uns jetzt der Zielgeraden nähern.

Die Renditekurve spiegelt diese Situation einfach wider. Da ein Rückgang der Zinssätze erwartet wird, ist die Renditekurve natürlich invers. In der Vergangenheit wurden die Zinssätze immer dann gesenkt, wenn die Wirtschaft in Schwierigkeiten war, und die Fed sprang ein, um sie zu stützen. Natürlich ist auch dieses Szenario wieder möglich, aber es sei darauf hingewiesen, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell auf der FOMC-Sitzung letzte Woche erklärte, dass die Organisation nicht mehr mit einer Rezession rechnet.

Sollte sich diese Vorhersage bewahrheiten, wäre die mythische “weiche Landung” erreicht. Es wäre auch eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sich die berüchtigte umgekehrte Renditekurve als Ablenkungsmanöver erwiesen hätte. Aber, um die meistgenutzte Phrase aus dem Jahr 2021 zu entlehnen, dies sind wirklich noch nie dagewesene Zeiten, also sind alle Wetten live.