Das positive Argument für Krypto: Steht ein weiterer Anstieg bevor, da die Erwartungen für eine Zinserhöhung sinken?

Die Stimmung im Kryptobereich hat sich in den letzten neun Monaten deutlich verändert. Nach einem Bärenmarkt, der die gesamte Anlageklasse erschütterte und den Ruf der Branche durch verschiedene Skandale in den Dreck zog, kehrt nun endlich der Optimismus zurück.

Obwohl sowohl die Stimmung als auch die Preise im gesamten Raum gestiegen sind, haben wir kürzlich die Möglichkeit einer verzögerten Auswirkung einer restriktiven Geldpolitik auf die Parade erörtert und Argumente dafür dargelegt, warum das makroökonomische Bild für Kryptowährungen möglicherweise nicht ganz so rosig ist wie für einige Anleger glauben.

In diesem Artikel werden wir jedoch eine Reihe positiver Indikatoren bewerten und analysieren, warum einige spekulieren, dass ein Wendepunkt erreicht wurde. Dies sind nach wie vor äußerst unsichere Zeiten und das Risiko ist zweifellos hoch, aber für Krypto-Investoren ist die Hoffnung zumindest weitaus größer als vor neun Monaten, als FTX zusammenbrach und Bitcoin kurz darauf auf 15.500 $ abstürzte.

Das positive Argument

Der naheliegendste Ausgangspunkt sind die Erträge. Nach dem Übergang zu einem neuen Zinsparadigma im März 2022 verzeichnete die Federal Reserve eine unaufhaltsame Serie von Zinserhöhungen, die im vergangenen Jahr Risikoanlagen, darunter alles rund um Kryptowährungen, ins Trudeln brachte.

Nach der Erhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch geht der Markt davon aus, dass die Reise zu Ende geht – und möglicherweise nur noch eine weitere Erhöhung bevorsteht (wenn überhaupt). Damit scheint sich die schwere Last, die Bitcoin um die Knöchel gelegt wurde, endlich zu lösen. Zur Veranschaulichung der Empfindlichkeit des Vermögenswerts gegenüber den Zinssätzen, die vor dem letzten Jahr die meiste Zeit seines Bestehens nahe Null lagen, ist eine Regression des Bitcoin-Preises gegen die Rendite zweijähriger Staatsanleihen aufschlussreich. Zweijährige Renditen tendieren dazu, sich mit den Zinserwartungen zu bewegen, und wurden in der untenstehenden Grafik auf einer umgekehrten Achse dargestellt.

Abgesehen von den Renditen hat sich Bitcoin in der Vergangenheit auch in Vierjahreszyklen bewegt. Wir sind jetzt neun Monate von der nächsten Halbierung entfernt, die im April 2024 stattfinden soll. Obwohl es bisher nur drei Halbierungen gab und es daher schwierig ist, ihren Auswirkungen viel Gewicht beizumessen (ganz zu schweigen davon, dass mindestens eine, wenn nicht sogar zwei, stattfanden, als Bitcoin nur eine minimale Liquidität hatte), deuten viele dennoch auf die Angebotskürzung als positiven Katalysator für den Bitcoin-Preis hin.

Die Hypothese eines effizienten Marktes schreibt vor, dass diese Ereignisse eingepreist werden sollten, obwohl das Gegenargument lautet, dass der Preis steigen muss, da sich die Produktionskosten für Bitcoin plötzlich verdoppeln, um das Gleichgewicht zwischen Marktpreis und Produktionskosten aufrechtzuerhalten Das neue Angebot an Miners wird plötzlich um 50 % gekürzt.

In Wirklichkeit wissen wir noch nicht genau, welche Auswirkungen die Halbierung hat, da Bitcoin noch sehr jung ist, aber die Grafik unten zeigt, warum einige an der Meinung festhalten, dass diese Ereignisse nur positiv für den Preis sein können.

Wenn wir in einem ähnlichen Zusammenhang den einfachen 200-Wochen gleitenden Durchschnitt darstellen, sehen wir, dass dieser als starker Indikator für den Anstieg des Bitcoin-Preises fungiert hat. Auf die Unterschreitung der SMA folgten jedes Mal aggressive Preisanstiege. Der Preis hat sich so lange wie noch nie unter dieser Trendlinie aufgehalten und ist vor kurzem über sie gestiegen, was ein interessantes Bild ergibt.

Um das Offensichtliche noch einmal klarzustellen: Bei so vielen technischen Indikatoren gibt es zwangsläufig einen, der verführerisch aussieht, wenn er in einem Diagramm dargestellt wird, vor allem, wenn es so wenig Preisgeschichte gibt, mit der man arbeiten kann.

Darüber hinaus – und das ist auch bei den Halbierungen zu berücksichtigen – bewegt sich die globale Liquidität seit der Einführung von Bitcoin ebenfalls in Vierjahreszyklen. Dies hat natürlich einen enormen Einfluss auf alle Risikoaktiva und könnte die lauernde Variable hinter den scheinbar aussagekräftigen SMA- und Halbierung-Charts sein, die oben diskutiert wurden.

Das ist schwer zu sagen, aber angesichts der jüngsten Bewegung am Zinsmarkt und der nachlassenden Inflation besteht durchaus die Chance, dass der globale Liquiditätszyklus wieder zufällig mit der nächsten Halbierung einhergeht.

Wenn wir die Taktik ändern und den Bärenmarkt-Drawdown bewerten, sehen wir auch interessante Vergleiche mit der Vergangenheit. Der Absturz von Bitcoin auf 15.500 $ stellt einen der schlimmsten Bärenmärkte der letzten Zeit dar, und mit konsistenten Aufwärtsbewegungen vor einer Menge Abschlägen, die oft auf vorherige Erholungen folgen, gibt es definitiv ähnliche Muster.

In früheren Fällen folgten auf diesen Einbruch dann Spitzenwerte, obwohl der Kryptomarkt damals natürlich viel dünner war als heute und das für solche Bewegungen erforderliche Kapital größer ist.

Wenn wir unseren Blickwinkel wieder auf die On-Chain-Daten richten, gibt es nichts allzu Dramatisches, aber es gibt einige beständige Trends, die erwähnenswert sind. Der erste ist das schrumpfende Bitcoin-Angebot an den Börsen, das in den letzten Jahren stetig abgenommen hat. Das Narrativ über das Anhäufen von Bitcoin wird oft von Gläubigen in Verbindung mit der harten Angebotsobergrenze als Grund für ihre Entschlossenheit angeführt, dass Bitcoin schnell wachsen wird. Das hängt natürlich auch davon ab, ob die Nachfrageseite ihren Teil der Abmachung einhält.

In einer entsprechenden Anmerkung heißt es, dass der Anteil der langfristigen Inhaber weiter wächst. Nur 30 % des Angebots wurden im letzten Jahr bewegt, während sich derzeit 11 % an Börsen befinden (diese Zahl wurde zweifellos durch die Eskapaden von Sam Bankman-Fried im letzten Jahr nach unten gedrückt). Mehr als die Hälfte des Angebots hat sich seit zwei Jahren nicht mehr bewegt, während selbst die Coins, die sich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr bewegt haben, jetzt fast 15 % ausmachen (Satoshis riesiger Stapel macht allerdings etwa ein Drittel dieser Zahl aus, während es schwierig ist, herauszufinden, wie viele der restlichen Coins aus den Anfangstagen verloren gegangen sind oder verstorbenen Personen gehören).

Auch jenseits der weltgrößten Kryptowährung gibt es Gründe, optimistisch zu sein, dass Altcoins noch einen weiteren Aufschwung erleben könnten. Historisch gesehen haben wir über die Jahre ein typisches Muster gesehen: Kapital fließt in Bitcoin, wodurch sein Preis und seine Dominanz über den Markt steigen, bevor die Altcoins dann ansteigen und die Dominanz sinkt.

Betrachtet man diese Bitcoin-Dominanz, die das Verhältnis der Bitcoin-Marktkapitalisierung zum Rest des Kryptomarktes darstellt, ist sie auf über 50 % gestiegen und weist im letzten Jahr einen stetigen Aufwärtstrend auf.

Offensichtlich ist auch hier der kleine Probenraum ein großer Nachteil. Bitcoin selbst ist im Hinblick auf seine Jugend und die Hochrechnung der bisherigen Performance ein Problem, aber Altcoins sind viel jünger, viele sind erst in den letzten fünf oder sechs Jahren entstanden.

Darüber hinaus bedeutet der Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin, sein Bestreben, ein Wertaufbewahrungsmittel und ein monetärer Vermögenswert zu werden, und die Tatsache, dass es in den Augen der Regulierungsbehörden möglicherweise sogar eine eigene Nische erschließt, dass es sich durchaus vom Rest des Kryptomarktes abkoppeln würde. Dies würde einen Strukturbruch darstellen und den bisherigen Trend der zunehmenden Bitcoin-Dominanz vor der Beschleunigung der Altcoins für die Zukunft weitgehend hinfällig machen.

Alles in allem gibt es viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Bitcoin und Kryptowährungen zum Durchbruch bereit sind. Andererseits stellt sich das aktuelle Makroklima, wie bereits erwähnt, immer noch als höchst ungewöhnlich dar. Während die Inflation gesunken ist und sich positiv auf die Zinserwartungen ausgewirkt hat, liegt der Leitzins der US-Notenbank bei über 5 %, nachdem er vor etwas mehr als einem Jahr nahe Null lag. Die Geldpolitik funktioniert bekanntermaßen mit Verzögerung, daher wäre es klug, die Quantität noch nicht zu feiern.

Darüber hinaus befindet sich die 10- bis 2-jährige Zinsstrukturkurve auf dem tiefsten Inversionsniveau seit 1981, einem berüchtigten Rezessionsindikator, der weiter verdeutlicht, dass das Risiko weiterhin besteht.

Wie man es auch dreht und wendet, es wird immer Gründe geben, optimistisch oder pessimistisch zu sein. Auch wenn es schwer ist, die makroökonomische Situation zu beurteilen, ist es unbestreitbar, dass die Stimmung in der Kryptowirtschaft heute viel besser ist als vor neun Monaten, als FTX in Flammen aufging und sich einige fragten, wohin sich diese rätselhafte Branche als nächstes entwickeln würde.