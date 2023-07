Sind die Zinserhöhungen vorbei? Eine Einschätzung der Marktmeinung

Seit eineinhalb Jahren sind die Sitzungen der Federal Reserve für jeden, der in die Finanzmärkte investiert, ein Muss. Die Änderungen des alles entscheidenden Leitzinses sowie die Äußerungen des Vorsitzenden Jerome Powell in seinen Pressekonferenzen haben den Markt nach Belieben durcheinander gewirbelt.

Nach einem Anstieg von nahezu Null sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, an dem T-Bills deutlich über 5 % zahlen.

Der Abfluss von Liquidität war schwerwiegend. Der S&P 500 hat im vergangenen Jahr 20 % seines Wertes verloren, das schlechteste Jahr seit 2008. In der Zwischenzeit wurde der Dollar gegenüber fast allen wichtigen Währungen stärker, da der weltweit als sicherer Hafen geltende Vermögenswert Kapital aufsaugte, und die Anleger zogen sich auf der Risikokurve schnell zurück.

Doch trotz aller Unkenrufe ist es noch nicht zu einer Rezession gekommen. Auf der letzten Fed-Sitzung in der vergangenen Woche verkündete der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sogar, dass die US-Notenbank nicht mehr mit einer Rezession rechnet – eine bemerkenswerte Abkehr von ihrer früheren Position.

Darüber hinaus sind die Märkte im Jahr 2023 bisher sehr gut gelaufen. Nach dem erwähnten Verlust von 20 % im Jahr 2022 hat sich der S&P 500 deutlich erholt und liegt nun weniger als 5 % von seinem Allzeithoch entfernt, wobei vor allem die großen Technologiewerte kräftig zugelegt haben.

Ein Großteil des Optimismus rührt von der Hoffnung her, dass die Zinserhöhungen endlich ein Ende haben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Inflation in den letzten beiden Quartalen rapide zurückgegangen ist. Die jüngsten Zahlen für Juni lagen bei 3 % und damit weit unter dem Spitzenwert von 9,9 % im letzten Sommer.

Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Zinserhöhungen zu Ende sind? Und könnten wir sogar Zinssenkungen erleben? Dies lässt sich am besten analysieren, indem man die vom Fed-Terminmarkt implizierten Wahrscheinlichkeiten zugrunde legt. Für die Sitzung am Jahresende (Dezember 2023) ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 63 %, dass der Zinssatz bei den derzeitigen 5,25 %-5,5 % bleibt. Dies ist zwar das wahrscheinlichste Ergebnis, aber bei weitem nicht garantiert, und es besteht immer noch eine beträchtliche Chance von 27 %, dass die Zinsen um 25 Basispunkte höher liegen.

Außerdem zeigen diese Wahrscheinlichkeiten, dass die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in diesem Jahr minimal ist, zumindest was den Markt betrifft, denn die Wahrscheinlichkeit von 7 % für Zinssenkungen liegt 25 Basispunkte niedriger.

Betrachtet man jedoch einen längeren Zeithorizont, so sind Zinssenkungen fest im Blickfeld. Bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeiten, die der Futures-Markt für die Sitzung im Juni 2024 impliziert, sehen wir nur eine 10 %ige Chance, dass die Zinssätze auf dem aktuellen Stand bleiben, während die Chance, dass die Zinssätze höher ausfallen, mit nur 2 % sehr gering ist.

Stattdessen sind Zinssenkungen der Favorit. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze um 25 Basispunkte gesenkt werden, liegt bei 28 %, die Wahrscheinlichkeit, dass sie um 50 Basispunkte gesenkt werden, bei 35 % (der Favorit), die Wahrscheinlichkeit, dass sie um 75 Basispunkte gesenkt werden, bei 20 % und die Wahrscheinlichkeit, dass sie um 100 Basispunkte gesenkt werden, bei 5 %.

Alles in allem geht man davon aus, dass es in diesem Jahr zwar noch eine weitere Zinserhöhung geben könnte, wir uns aber in Bezug auf die Straffung der Zinspolitik bereits auf der Zielgeraden befinden.

Angesichts dieser Stimmungsaufhellung besteht jedoch Grund zur Vorsicht. Zwar ist die Inflation stark zurückgegangen, doch wenn man die volatilen Elemente Lebensmittel und Energie herausrechnet, sieht das Bild nicht mehr ganz so rosig aus. Dies ist das Maß für die Kerninflation, das in der Regel von der Federal Reserve als eine Art Krücke verwendet wird. Wie das nachstehende Schaubild zeigt, ist die Kerninflationsrate weitaus stabiler als die Gesamtinflationsrate und liegt weiterhin bei 4,8 %.

Dennoch ist das Bild zweifelsohne besser als zu Beginn des Jahres. Diese Zahl mag nicht perfekt sein, aber sie zeigt, dass sich die Lebenshaltungskostenkrise abkühlt, auch wenn das gelobte Ziel von 2 % noch nicht erreicht ist.

Die eigentliche Frage ist, wie viel von all dem bereits eingepreist ist. Die Rücknahme der Rezessionsprognose durch die Fed ist zwar eine gute Nachricht, und die erdrückenden Zinserhöhungen scheinen sich ihrem Ende zu nähern, aber das bedeutet nicht, dass es nicht noch mehr Schmerzen geben kann. Außerdem ist es nicht so, dass der Markt all dies plötzlich entdeckt hätte; die Inflation ist das ganze Jahr über gesunken, und die Aktienkurse haben sich infolgedessen nach oben entwickelt – die erste Jahreshälfte des Nasdaq war die beste seit 1983.

Auch wenn eine grausame Rezession weitaus unwahrscheinlicher ist und die Chance auf eine “sanfte Landung” geringer erscheint, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Kurse weiter in die Höhe schnellen werden. Die Aktien sind nun schon seit Monaten heiß gelaufen (zumindest die großen Technologieunternehmen), und die Schnäppchen des letzten Jahres werden nicht mehr zu so günstigen Bewertungen gehandelt.

Wie dem auch sei, es scheint, dass nach achtzehn Monaten Zinserhöhungen endlich das Ende naht. Darüber hinaus ist alles im Fluss.