Vorsicht vor naiver Extrapolation früherer Bitcoin-Zyklen für Krypto-Preisprognosen

Ich mag den Begriff „der nächste Bullenmarkt“ nicht, wenn ich mir Kryptowährungsmärkte anschaue. Das Gleiche gilt für den „Krypto-Winter“ und, was am schlimmsten ist, „wenn wir uns frühere Zyklen ansehen“.

Krypto mag in der Vergangenheit heftige Höhen und Tiefen durchgemacht haben und wird dies auch in Zukunft tun, aber wir müssen sorgfältig mit pauschalen Annahmen umgehen, dass sich frühere Zyklen wiederholen werden. Schauen wir zum Beispiel die folgende Grafik an, die den aktuellen Bitcoin-Preiszyklus (beginnend im Jahr 2021) mit dem Zyklus 2013–2017 und dem Zyklus 2017–2021 überlagert. Beliebte Varianten dieser Grafik werden in der Branche oft geteilt und als unausweichliche Vorzeichen für zukünftige Preissteigerungen herangezogen.

Es ist eine verführerische Grafik, die die Fantasie jedes Bitcoin-Inhabers anregt, sobald er sie sieht. Es ist leicht zu erkennen, wie eine solche Analyse so großen Anklang findet (ganz zu schweigen von der ohnehin schon kultartigen Anhängerschaft, die viele Krypto-Anhänger haben).

Allerdings gibt es dabei, wie auch bei jedem anderen Vergleich dieser Art, eine Reihe eklatanter Probleme. Um das klarzustellen: Ich glaube nicht, dass Bitcoin jemals wieder so ansteigen wird wie in der Vergangenheit (das tue ich), und ich glaube auch nicht, dass frühere Zyklen völlig irrelevant sind, aber ich denke, dass die Prognosen und Zeitvorhersagen, die aus diesen früheren Zyklen abgeleitet wurden, oft falsch sind, und zwar aus drei wichtigen Gründen.

Probengröße

Das grundlegendste und am häufigsten verletzte Prinzip in der gesamten Statistik ist der Stichprobenfehler. Bitcoin ist ja kaum eine Minute alt, der erste Block wurde von dem rätselhaften Satoshi Nakamoto im Januar 2009 geschürft, und die erste Börse ging Mitte 2010 online. Reichen dreizehn Jahre Preisdaten wirklich aus, um daraus konkrete Schlüsse zu ziehen?

Nicht nur das, sondern ein großer Teil dieser dreizehn Jahre fiel in eine Zeit, in der ein Großteil der Finanzwelt keine Ahnung hatte, was dieses komische Internet-Geld war, so dass ein Großteil seiner Geschichte weitgehend irrelevant ist, wenn man es heute im Hinblick auf die Erstellung von Modellen oder die Formulierung von Vorhersagen über künftige Preisbewegungen beurteilen will. Das bringt uns zu Fauxpas Nummer zwei …

Liquidität

Die Liquidität auf den Bitcoin-Märkten ist derzeit sehr gering. Und das ist heute, im Jahr 2023. Vor fünf Jahren waren die Märkte noch dünner, als Bitcoin ein extremer Nischenwert weit entfernt vom Mainstream war. Der Aufstieg des Vermögenswerts vom Kultspielzeug zum echten Finanzwert erfolgte erwartungsgemäß mit einer ganzen Reihe von Infrastrukturen: von Börsen über börsennotierte Bergbauunternehmen bis hin zu Trusts (und vielleicht bald auch ETFs) und so weiter. Mit all dem ist eine größere Liquidität einhergegangen.

Daher scheint es eine enorme Reichweite zu sein, konkrete Schlussfolgerungen aus den Preisbewegungen von Bitcoin vor mindestens 2017 zu ziehen. Die Halbierungszyklen werden hier oft als Benchmarks herangezogen, und obwohl der plötzliche Rückgang bei der Freigabe neuen Angebots zweifellos Auswirkungen auf das Angebot hat, Das Nachfrageverhältnis und damit der Preis gilt auch für die andere Seite dieser Gleichung: die Nachfrage.

Ich kann einfach nicht erkennen, inwiefern die frühen Tage der Bitcoin-Handelsgeschichte für die heutige Zeit von Bedeutung sind, Jahre, in denen mehr als 70 % des Handels über eine Börse (Mt. Gox) abgewickelt wurden und der Preis täglich heftig schwankte (nicht, dass dies nicht immer noch der Fall wäre, wie der nächste Chart zeigt). Liquidität ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, den Preis eines Vermögenswertes zu bestimmen, und die Liquidität von Bitcoin hat sich in seiner bisherigen kurzen Geschichte dramatisch verändert.

Die Liquidität war über mehrere Jahre hinweg nicht vorhanden. Können wir den Preisbewegungen aus einer Zeit, in der ein großer Kaufauftrag eine riesige grüne Candelstick auslösen oder ein paar schnelle Verkäufe das gesamte Diagramm zerstören konnten, wirklich Bedeutung beimessen? In den ersten paar Jahren der Bitcoin-Handelsgeschichte ist genau das passiert.

Das Ende des größten Bullenmarktes der Geschichte

Der letzte Faktor, der meiner Meinung nach bei der Bewertung früherer Bitcoin-Zyklen am meisten übersehen wird, ist der folgende: Bitcoin hat noch nie zuvor einen Bärenmarkt in der Gesamtwirtschaft erlebt.

Bitcoin wurde im Januar 2009 nach dem großen Finanzcrash eingeführt. Ein Hinweis auf Bankenrettungen ist sogar im Code des von Satoshi Nakamoto geschürften Genesis-Blocks enthalten.

Zwei Monate nach dieser Einführung und da Bitcoin noch nicht auf einem Marktplatz gehandelt wurde, erreichte der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt. Seitdem, bis zum Höhepunkt vor 2022, hat sich der S&P 500 um das 7-fache vervielfacht und der Nasdaq ist um das 13-fache gestiegen.

Bitcoin wurde also in das perfekte Marktumfeld eingeführt: fast genau auf dem Tiefpunkt des Aktienmarktes, vor einem der längsten und explosivsten Bullenmärkte in der Geschichte, in dem nahezu jeder Vermögenswert an Wert gewann.

Einer der Hauptgründe dafür waren natürlich die Zinssätze. Die Zinsen blieben die meiste Zeit dieses Zeitraums nahe Null, was billiges Geld und eine Flutwelle an Wertsteigerungen bei risikobehafteten Anlagen ermöglichte. Bitcoin gehörte zu den Vermögenswerten, die auf dieser Welle reiten konnten.

Und dann kam das Jahr 2022. Durch aggressives Gelddrucken, eine seltene Pandemie, Lieferkettenprobleme und einen Krieg in Europa, der den Energiemarkt abwürgte, kam es zu einer galoppierenden Inflation. Die Zentralbanken sahen sich gezwungen, die Zinssätze zu erhöhen, und beendeten die Party mit Nachdruck. Nicht nur das, sondern der Zinserhöhungszyklus war der schnellste in der modernen Geschichte, mit Zinssätzen von über 5 % in den USA, wobei die Zinspause im letzten Monat das erste Mal seit März 2022 war.

Im vergangenen Jahr erlebte der Bitcoin daher zum ersten Mal in seiner kurzen Geschichte etwas anderes als einen überschäumenden Bullenmarkt für Risikoanlagen. Er erlebt derzeit auch zum ersten Mal das Konzept eines (materiellen) Zinssatzes, mit Zinssätzen nahe Null (oder sogar negativ) für den Rest seines jungen Lebens.

Dieses gegensätzliche Makroklima hat so viele Prognosemodelle für Bitcoin entkräftet, wie z. B. die Erklärung eines “Superzyklus” oder das Stock-to-Flow-Modell von Plan B (obwohl ich immer noch von letzterem fasziniert bin und glaube, dass es interessante Implikationen hat, aber das ist ein anderes Thema). Und es muss einfach berücksichtigt werden, wenn man auf frühere Zyklen zurückgreift, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Abschließende Gedanken

Der Punkt ist, wenn wir all diese Faktoren zusammennehmen – die winzige Stichprobengröße, die Liquiditätsumkehr und das erste Hochzins-/Bärenmarktumfeld in der Geschichte von Bitcoin – wird deutlich, wie vorsichtig man sein muss, wenn man die Bitcoin-Performance der Vergangenheit zum Zweck der Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen heranzieht.

Sicherlich gibt es interessante Einblicke (und ich verwende mehrere in meiner Analyse), aber dies ist ein Vermögenswert, der sich von einem obskuren Experiment in einer fernen Ecke des Internets in einen Mainstream-Finanzwert verwandelt hat. Gleichzeitig hat sich die Weltwirtschaft auf ebenso dramatische Weise gewandelt, von der erschütternden Finanzkrise über den bemerkenswerten Bullenmarkt bis hin zum schwarzen Schwan aller Schwäne: der COVID-Pandemie.

Ein letztes Mal: Ich behaupte nicht eine Sekunde lang, dass Bitcoin nicht wieder steigen wird, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber blindlings Muster aus vergangenen Zyklen zu ziehen, ohne alles zu berücksichtigen, was seitdem passiert ist, und das Umfeld, in dem diese Muster auftraten, erscheint mir bestenfalls fehlgeleitet.