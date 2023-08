Singapur führt einen visionären Rechtsrahmen ein, um die Stabilität von Stablecoins zu erhöhen

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) stellte am 15. August einen innovativen Regulierungsrahmen vor, um die Stabilität der zertifizierten Stablecoins des Landes zu erhöhen.

Die Zentralbank teilte mit, dass die neuen Vorschriften für Emittenten von Stablecoins in einer einzigen Währung gelten, die an den Singapur-Dollar oder an Fiat-Währungen der G10-Staaten gebunden sind und deren Umlaufmenge 5 Mio. $ übersteigt.

Einführung von MAS-regulierten Stablecoins

Die Zentralbank von Singapur führt MAS-regulierte Stablecoins ein, um die Stabilität im digitalen Finanzwesen zu erhöhen. Die Monetary Authority of Singapore muss jedoch noch Gesetzesgespräche führen, bevor das Parlament die neuen Regeln genehmigt.

Stablecoins mit einer einzigen Währung sind digitale Token, die an traditionelle Assets wie staatliche Währungen gekoppelt sind. In Singapur gibt es derzeit nur einen Stablecoin. Die MAS vertraut darauf, dass Stablecoins die Innovation als Tauschmittel unterstützen können, wenn sie gut überwacht werden, um die Wertstabilität zu gewährleisten.

Krypto-Regulierung in Singapur

Da der Kryptowährungsmarkt expandiert, scheinen die Regierungen daran interessiert zu sein, den Raum zu überwachen, um legale Geschäfte zu gewährleisten. Darüber hinaus prognostizieren Analysten ein massives Wachstum für die Stablecoin-Industrie bis 2030.

Daher bemühen sich führende Volkswirtschaften um die Regulierung von Stablecoins. Singapur war in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen sehr optimistisch und hat verschiedene Akteure angezogen. So haben sich beispielsweise der IWF und JPMorgan an der Festlegung von Krypto-Standards für das Land beteiligt.

Die MAS verlangt von Unternehmen, die Stablecoins schaffen, dass sie sich an bestimmte Regeln halten. Zu den Vorschriften gehören die Gewährleistung der Stabilität von Stablecoins, eine transparente Offenlegung, eine effiziente Rückzahlung und eine angemessene Kapitalausstattung.

Auswirkungen auf die Branche

Singapur stärkt seinen Status als Finanzzentrum und zieht Start-ups an, die auf Stablecoin-Modernisierungen aufbauen wollen. Das Land hat dem USD Coin-Emittenten Circle das Zertifikat “Major Payment Institution” erteilt, um grenzüberschreitende und inländische Finanzdienstleistungen anbieten zu können.

Der MAS-Regulierungsrahmen stellt einen klaren Weg für Stablecoin-Enthusiasten dar, da er die Grundlage für massive Standards schafft und das Vertrauen der Investoren stärkt. Darüber hinaus bietet das neue Modell Risikokapitalgebern einen gut ausgeleuchteten Roadmap, was die Regulierung betrifft.

In Singapur regulierte Stablecoins passen zu den Risikomanagementstrategien von Finanzinstituten und schaffen ein lukratives Umfeld für die digitale Finanzwelt.