Little League World Series 2023 beginnt heute – Chancer-Vorverkauf nähert sich 1,4 Mio. $

Die Little League World Series 2023, ein Jugend-Baseballturnier, beginnt heute und wird voraussichtlich am 27. August im Hauptquartier der Little League in South Williamsport, Pennsylvania, zu Ende gehen. An der 76. Auflage der Little League World Series (LLWS) werden zehn Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und zehn aus anderen Ländern teilnehmen.

Spielplan der Little League World Series 2023

Die diesjährige Little League World Series umfasst 38 Spiele, die über einen Zeitraum von 12 Tagen ausgetragen werden, um den diesjährigen Champion zu ermitteln. Das Turnier wird größtenteils auf ESPN, ESPN2 und ABC übertragen.

Am 16. August um 13 Uhr ET beginnt das Turnier mit der South Czech Republic Little League (dem Meister der Region Europa-Afrika) und der Activo 20-30 Little League (dem Meister der Region Panama).

Das erste Gruppenspiel der Little League World Series in den USA findet am 16. August um 15.00 Uhr ET zwischen der Henderson Little League (Sieger der Mountain Region) und der Smithfield Little League (Sieger der Metro Region) statt.

Zu den 10 amerikanischen Teams in der Little League World Series 2023 gehören:

Mountain Region − Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metro Region − Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Great Lakes Region − New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Midwest Region − Fargo Little League (Fargo, North Dakota)

Mid-Atlantic Region − Media Little League (Media, Pennsylvania)

New England Region − Gray New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Southeast Region − Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Northwest Region − Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

West Region − El Segundo Little League (El Segundo, Kalifornien)

Southwest Region − Needville Little League (Needville, Texas)

Zu den 10 internationalen Teams der Little League World Series 2023 gehören:

Europe-Africa Region − South Czech Republic Little League (Brünn, Tschechische Republik)

Asia-Pacific Region − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Chinesisch Taipeh)

Canada Region − North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Australia Region − Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australien)

Caribbean Region − Pabao Little League (Willemstad, Curaçao)

Japan Region − Musashi Fuchu Little League (Tokio, Japan)

Cuba Region Region − Bayamo Little League (Bayamo, Kuba)

Mexico Region − Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexiko)

Latin America Region − San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Panama Region − Activo 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

