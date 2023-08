Adyen-Aktienkursprognose: Kaufen Sie noch nicht bei einem Rückgang

Der Ausverkauf des Aktienkurses von Adyen (AMS: ADYEN) gewann am Freitag an Fahrt, da die Besorgnis über die Fintech-Branche anhielt. Die Aktie stürzte am Donnerstag um mehr als 40 % ab, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Finanzergebnisse veröffentlicht hatte. Dieser Rückgang setzte sich am Freitag fort, als die Aktie auf das 2020-Tief von 855 € fiel.

Adyen: Wachstumssorgen bleiben

Finanztechnologieunternehmen stehen unter starkem Druck, da ihr Wachstum nachlässt. Vor kurzem haben wir über PayPal berichtet, dessen Aktien seit ihrem Allzeithoch um mehr als 70 % eingebrochen sind.

Adyen, ein Unternehmen, das Zahlungsdienste anbietet, steht ebenfalls unter großem Druck, wie die jüngsten Finanzergebnisse zeigen. In der ersten Jahreshälfte wurden 426 Mrd. € abgewickelt, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022 entspricht.

Gleichzeitig stiegen die Nettoeinnahmen um 21 % auf 739 Mio. €, während das EBITDA um 10 % auf 320 Mio. € sank. Als Grund für diese Schmälerung der Gewinnspanne nannte das Unternehmen seine steigenden Lohnkosten. Es hat sich verpflichtet, seine Belegschaft weiter aufzustocken, da das Geschäft weiter wächst.

Adyen führte auch die schwierigen makroökonomischen Faktoren für seine schwache Performance an. Als Beispiel nannte das Management die steigenden Zinsen, die viele Unternehmen dazu zwangen, der Kostensenkung Priorität einzuräumen.

Die Anleger beginnen sich Gedanken darüber zu machen, ob Adyen – und Unternehmen wie PayPal – eine höhere Bewertung erhalten sollten. Im Fall von Adyen wird das Unternehmen mit über 26,7 Mrd. € bewertet. Wenn der Umsatz des Unternehmens um 20 % steigt, wird es in diesem Jahr mehr als 2,6 Mrd. € und im Jahr 2022 2,49 Mrd. € einnehmen.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass der Wachstumstrend von Adyen in Zukunft wahrscheinlich etwas langsamer sein wird. Zum einen haben die meisten großen Unternehmen bereits ihre eigenen Anbieter. Die größten Anbieter sind Square, PayPal und Stripe.

Außerdem besteht die Gefahr, dass die Verbraucherausgaben nachlassen, wenn die Hypothekenzinsen und die Kreditkartenzinsen steigen.

Prognose für den Aktienkurs von Adyen

Der Wochenchart zeigt, dass sich der Kurs der Adyen-Aktie in den letzten Wochen in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er bewegte sich unter die wichtige Unterstützung bei 1.138 €, dem Tiefststand vom 20. Juni. Die Aktie ist unter den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückgefallen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Adyen ist unter den überverkauften Wert von 30 gesunken. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Aktie weiter fällt, da die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 573 € anvisieren, dem Tiefststand vom 29. September. Ein Anstieg über den Widerstand bei 1.138 € würde die bärische Sichtweise entkräften.