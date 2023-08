Aus diesem Grund ist der SEI-Kryptopreis stark gesunken

Der Sei-Krypto-Preis ist in dieser Woche um mehr als 80 % vom Höchststand gefallen, da die Nachfrage nach dem Token nachgelassen hat. Der Token fiel am Freitag auf einen Tiefststand von 0,1664 $ und lag damit unter seinem Allzeithoch von ~ 1 $. Dieser Rückgang brachte die gesamte Marktkapitalisierung auf etwas unter 300 Mio. $.

SECHS Preisdiagramme

SEI Blockchain sieht sich starker Konkurrenz gegenüber

Sei Blockchain ist ein Layer-1-Netzwerk, das von einigen bekannten Investoren wie Foresight Ventures, Bitget und anderen Unternehmen unterstützt wird. Es hat kürzlich 30 Mio. $ von diesen Investoren erhalten, was ihm eine Bewertung von 800 Mio. $ einbringt.

Das Ziel von Sei Blockchain ist es, die hart konkurrierende Layer-1-Industrie zu erschüttern. Sie soll Entwickler anlocken, die sich von ihren Funktionen angezogen fühlen, zu denen niedrigere Transaktionsgebühren und hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten gehören. Sie kann über 20.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

Die Herausforderung für Sei besteht darin, dass das Unternehmen in eine Branche eintritt, die bereits gesättigt ist. Andere Layer-1-Netzwerke wie Bitgert, Hedera Hashgraph, Cardano und Kadena haben zum Beispiel höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigere Kosten.

Darüber hinaus gibt es Layer-2-Netzwerke, die das Netzwerk von Ethereum skalieren. Die beliebtesten L2-Netzwerke sind Arbitrum, Optimism und Polygon. Consensys, der Gründer von MetaMask, und Coinbase haben auch Linea und Base, ihre L2-Netzwerke, eingeführt.

Das Hauptaugenmerk von SEI liegt auf dem Handel. Die Entwickler zielen darauf ab, die größten Entwickler sowohl in DeFi als auch in anderen Bereichen, einschließlich Kohlenstoffhandel und Tokenisierung, anzuziehen.

Warum der SEI-Preis sinkt

Neben der zunehmenden Konkurrenz fällt der SEI-Preis auch aus mehreren anderen Gründen. Erstens steigen die meisten neuen Kryptowährungen an ihrem ersten Handelstag stark an und brechen dann ein, wenn der Schwung nachlässt und Insider ihre Token auflösen. Einige der Top-Münzen, die in die Höhe schossen und wieder fielen, sind WorldCoin, Aptos und Sui.

Zweitens fiel der SEI-Preis aufgrund der steigenden Angst vor einer weiteren Verwässerung in den kommenden Jahren. SEI hat ein maximales Angebotslimit von 10 Milliarden Token, während das derzeit zirkulierende Angebot 1,8 Milliarden Token beträgt. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren mehr als 8,2 Milliarden Token freigeschaltet werden, was zu einer weiteren Verwässerung führt.

Darüber hinaus ist der SEI-Kryptopreis aufgrund des anhaltenden Ausverkaufs ebenfalls stark gefallen. Wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, sind die meisten Kryptowährungen abgestürzt, wobei Bitcoin unter 26.000 $ gefallen ist. Andere Münzen wie Ethereum, Solana und Zilliqa sind ebenfalls zurückgegangen.

Dieser Rückgang steht auch im Einklang mit der Entwicklung anderer Finanzanlagen wie Aktien, Rohstoffe und Anleihen.

