Bitcoin-Preisprognose: Wird es mit dem Hype um Meme-Coins mithalten?

Bitcoin erlebte am Donnerstag einen erschreckenden Absturz, der die gesamte Kryptowelt erschütterte, da die Anleger befürchteten, dass er unter 25.000 $ fallen könnte. Der Rückgang von BTC fiel mit der Entscheidung einer US-Richterin zusammen, der dem Antrag auf einstweilige Verfügung der US-SEC stattgab.

Bitcoin prallte fast unmittelbar nach dem Einbruch von der Unterstützung bei 25.409 $ ab. Er hat sich jedoch nicht wesentlich erholt, da er zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 26.026 $ lag. Hier sind die wichtigsten Niveaus, während wir uns mit der Bitcoin-Preisprognose inmitten eines erneuten Meme-Coin-Hypes beschäftigen.

Konsolidierung des BTC-Preises am Wochenende

Bitcoin (BTC) zieht immer noch das Interesse in der aufregenden Welt der Kryptowährungen auf sich, da er ein Wachstum von mehr als 0,50 % aufweist und am Sonntag 26.133 $ erreichte, bevor er in den frühen Morgenstunden des Montags leicht über 26.000 $ zurückfiel. Insbesondere scheint die Kryptowährung dank der Unterstützung bei 26.000 $ weitere Verluste effektiv vermieden zu haben.

Darüber hinaus haben die bekannten Unternehmen, die in Bitcoin investiert haben, aufgrund des jüngsten Preisverfalls von Bitcoin erhebliche nicht realisierte Verluste erlitten. MicroStrategy Inc, zum Beispiel, erlitt nicht realisierte Verluste in Höhe von über 600 Mio. $, als Bitcoin in Richtung 25.000 $ fiel.

Microstrategy kaufte 150.000 Bitcoins für eine Gesamtinvestition von 4,5 Mrd. $, was einem Durchschnittspreis von etwa 29.970 $ pro Bitcoin entspricht. Seit Juni hatte MicroStrategy keinen Verlust bei seinen Bitcoin-Beständen zu verzeichnen, bis zum jüngsten Einbruch, bei dem der Preis innerhalb von drei Tagen um 11 % von seinem Höchststand von über 29.000 $ am 16. August fiel.

Bitcoin-Preisprognose

Seitdem der Preis am 6. August unter 29.000 $ gefallen ist, gab es viel Bewegung in der technischen Landschaft von Bitcoin. Der Preis der Kryptowährung, der sich derzeit um 26.000 $ bewegt, ist deutlich gesunken.

Auf dem vierstündigen Zeitrahmen hat Bitcoin “Three Black Crows”-Muster gebildet, die auf ein starkes sinkendes Marktsentiment hinweisen.

Die Oszillatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) und Relative Strength Index (RSI) sind in den überverkauften Bereich eingetreten, was die derzeitige Abwärtstendenz unterstreicht.

Die jüngsten Candlestick-Schlusskurse bestätigen einen anhaltenden Abwärtstrend, der durch den Exponential Moving Average (EMA) der 50-Tage-Linie bei etwa 27.300 $ bestätigt wird.

Eine sinkende Engulfing-Candlestick und ein zweitägiges Candlestick-Muster unterhalb dieses Niveaus deuten auf anhaltenden Abwärtsdruck hin, obwohl das Niveau von 26.200 $ als unmittelbarer Widerstand dient. Wenn das aktuelle Muster andauert, könnte Bitcoin wieder auf 25.600 $ oder sogar 25.200 $ fallen.

Der Widerstand um 26.800 $ könnte anvisiert werden, wenn der BTC-Preis über die 26.200 $-Marke steigt, und weitere Anstiege könnten ihn in Richtung 27.300 $ und schließlich 27.600 $ treiben.

Andererseits könnte ein Rückgang unter die 25.200 $-Marke weitere Verluste bedeuten und möglicherweise bis auf 24.800 $ sinken.

Bitcoin vs. beliebte Meme-Coins

Im Gegensatz zu früheren Erfahrungen, bei denen beliebte Meme-Coins wie PEPE, Shiba Inu und Dogecoin den Rückgang des Bitcoin-Preises ausgenutzt haben, um die Aufmerksamkeit von Krypto-Investoren zu gewinnen, betraf der jüngste Preisrückgang den gesamten Krypto-Markt, einschließlich Meme-Coins. Laut den Daten von Coinmarketcap ist die Marktkapitalisierung der Top-Meme-Coins um etwa 1,69 % gesunken.

Die Preise der drei beliebtesten Meme-Coins Dogecoin, Shiba Inu und PEPE sind in den letzten 24 Stunden um 1,56 %, 2,83 % bzw. 0,90 % gefallen. Aber während die Mehrheit der alten beliebten Meme-Coins fallen, sieht eine neue Meme-Coin erhöhte Aktivität in seinem Token-Vorverkauf, Shiba Memu (SHMU). Der Coin hat im Rahmen des Vorverkaufs 2,168 Mio. $ aufgebracht.

Shiba Inu nutzt die Macht der künstlichen Intelligenz (KI) und den Hype um die Meme-Coins, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und er erweist sich bereits als ein großer Konkurrent im Krypto-Raum, da sein Preis während des Vorverkaufs alle sechs Stunden steigt.