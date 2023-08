Der Schweizer Franken war in den letzten Jahren eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung. Das USD/CHF-Währungspaar ist seit seinem Höchststand 2016 um mehr als 15 % gefallen, während das EUR/CHF-Währungspaar seit seinem Höchststand 2007 um mehr als 43 % gesunken ist.

USD/CHF-, EUR/CHF-Charts

Hegemonie des US-Dollars gefährdet

Eine der größten Herausforderungen der heutigen Welt ist die Hegemonie des US-Dollars und seine Rolle in der Weltwirtschaft. Diese Bedenken haben in den letzten Monaten erheblich zugenommen, da die Stärke des Dollars in den Schwellenländern für Chaos gesorgt hat.

Sie wurden auch durch die Sanktionen der amerikanischen Behörden verschärft. Am wichtigsten ist, dass diese Behörden nach der Invasion der Ukraine Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängten.

Wie ich hier geschrieben habe, haben daher mehrere Länder wie China und Saudi-Arabien damit begonnen, ihr Engagement in US-Schulden zu reduzieren. Außerdem wird erwartet, dass sich der BRICS-Gipfel in Südafrika auf eine alternative Währung konzentrieren wird.

Ich glaube, dass es aufgrund der Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten, insbesondere Indien und China, keine BRICS-Währung geben wird. Außerdem sind die Mechanismen der Bildung einer neuen Währung weitaus komplizierter, als die meisten Leute denken.

Daher wird der US-Dollar auch in den kommenden Jahren seine Stärke beibehalten. Doch es birgt erhebliche Risiken, insbesondere aufgrund der explodierenden US-Schulden, die in den nächsten Jahren 50 Bio. $ erreichen werden.

Ein Argument für den Schweizer Franken

Daher glaube ich, dass der Schweizer Franken aus drei Hauptgründen eine bessere Alternative zum US-Dollar ist. Erstens ist die Schweiz eines der am weitesten entwickelten Länder mit dem siebtgrößten BIP pro Kopf. Diese Stärke bedeutet, dass die Stabilität des Landes noch lange anhalten wird.

Zweitens hat die Schweiz eine minimale Staatsverschuldung. Die gesamten Staatsschulden belaufen sich auf über 256 Mrd. $. Die Schuldenquote liegt im Verhältnis zum BIP unter 45 %. Die Verschuldung der USA im Verhältnis zum BIP beträgt über 122 % und wird voraussichtlich weiter steigen.

Die Schweizer Schulden sind wesentlich kleiner als der Investitionshaufen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Höhe von 1 Bio. $. Es besitzt Anteile an Unternehmen wie Apple, Amazon, Starbucks. Das bedeutet, dass das Land kein Risiko eines Zahlungsausfalls hat.

Drittens und am wichtigsten ist, dass die Schweiz in wichtigen Fragen für ihre Neutralität bekannt ist. Es ist kein Mitglied der Europäischen Union, obwohl es von der Union profitiert. Außerdem ist es kein Mitglied der NATO, was bedeutet, dass es im Ausland nur wenige Feinde hat.

Auch die Schweiz hat ihre Sanktionsbefugnisse sparsam genutzt. Obwohl es Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine sanktioniert hat, sind seine Sanktionen weniger streng als die anderer Länder. Auch zu Ländern wie Iran und China pflegt die Schweiz freundschaftliche Beziehungen.

Daher verfügt die Schweiz über Merkmale, die nur wenige Länder haben. Es handelt sich um eine stabile Demokratie mit wenigen Feinden auf der ganzen Welt, was den Schweizer Franken zur sichersten Währung der Welt macht. Der Franken ist sicherer als andere Währungen wie der japanische Yen, die norwegische Krone und die schwedische Krone.

Japan beispielsweise hat sich eng mit den USA verbündet und hat einen Schuldenberg. Die schwedische Krone ist gefährdet, da das Land einen NATO-Beitritt anstrebt und sich die Wirtschaft verlangsamt. Auch in geopolitischen Fragen ist Norwegen nicht so neutral wie die Schweiz.