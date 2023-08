Kryptowährungen stehen vor großen Herausforderungen, da die US-Anleiherenditen in die Höhe schnellen und die behördliche Kontrolle andauert. Bitcoin ist unter 26.000 $ gerutscht und hat ein rückläufiges Flaggen- und Double-Top-Muster gebildet. Andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und Cardano sind alle abgestürzt.

Trotz aller Unkenrufe floriert Shiba Memu, ein aufstrebender Meme-Coin. Sein Token-Verkauf hat über 2,2 Mio. $ von globalen Investoren eingebracht, die hoffen, reich zu werden, wenn er an den wichtigsten zentralen und dezentralen Börsen (DEX) gelistet wird.

Warum stürzen die Kryptowährungen ab?

Es gibt drei Hauptgründe, warum Kryptowährungen in den letzten Wochen an Schwung verloren haben. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach digitalen Coins zurückgegangen ist, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte wuchs. Das Volumen der an den meisten CEX-Börsen gehandelten Kryptowährungen ist auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken.

Zweitens gibt es Bedenken hinsichtlich der nächsten Maßnahmen der Federal Reserve. Die Entwicklung des Anleihenmarktes zeigt, dass Anleger damit rechnen, dass die Fed die Zinsen im September um weitere 0,25 % anheben wird. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen. Die Anleihepreise bewegen sich gegenläufig zu den Renditen.

Schließlich sind Kryptowährungen aufgrund der Probleme in China gefallen, was zu einem Gefühl der Angst auf dem Markt geführt hat. Die jüngsten Daten zeigen, dass sich die chinesische Wirtschaft rasch verlangsamt. Wichtige Teile der Wirtschaft wie Industrieproduktion, Einzelhandel, Exporte, Importe und Anlageinvestitionen.

Wie ich hier geschrieben habe, steht die chinesische Wirtschaft vor vier Herausforderungen: Nachfrage, Demografie, Verschuldung und Entkopplung. All diese Faktoren haben wiederum zu einer Bilanzrezession geführt, da sich Menschen und Unternehmen auf den Schuldenabbau konzentrieren.

Die Schwäche in China hat vor allem zwei Auswirkungen auf die Kryptowährungspreise. Erstens führt es zu einem Gefühl der Angst auf dem Markt und drängt die meisten Menschen zu sichereren Anlagen. Zweitens verkaufen viele Krypto-Inhaber jetzt und wechseln zu Bargeld.

Shiba Memu floriert

Trotz der Unkenrufe gibt es einige Lichtblicke in der Kryptoindustrie. Der hellste ist Shiba Memu, eine neue Kryptowährung, die an Dynamik gewinnt. Die Entwickler haben bereits über 2,2 Mio. $ in einem der vielversprechendsten Token-Verkäufe des Jahres aufgebracht. Sie können den Token hier kaufen.

Shiba Memu profitiert dieses Jahr von zwei wichtigen Marktthemen. Erstens profitiert es von der Nachfrage nach Produkten der künstlichen Intelligenz. Und zweitens haben viele Meme-Coins Menschen sofort zu Millionären gemacht. Zu den beliebtesten neuen Meme-Coins gehören Pepe und Milady Meme Coin.

Laut dem Whitepaper von Shiba Memu wird die Plattform KI nutzen , um ihr Ökosystem durch Marketing zu erweitern. Zu den eingesetzten KI-Technologien gehören unter anderem Natural Language Processing (NLP), Stimmungsanalyse sowie Bild- und Videoerkennung.

Das ultimative Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass die Plattform über ein florierendes Ökosystem mit Millionen von Benutzern verfügt.

Doch wie alle Investitionen birgt auch Shiba Memu gewisse Risiken, so dass Sie gute Risikomanagementstrategien anwenden sollten. Zum Beispiel sollten Sie nur Mittel investieren, die Sie auch verlieren können.