Der Ausverkauf des China A50-Index gewann an Dynamik, da die Sorgen über die chinesische Wirtschaft andauern. Am Dienstag fiel er auf ein Tief von 12.325 CNY, den niedrigsten Stand seit dem 1. Juni dieses Jahres. Vom Höchststand im Juli ist er um fast 10 % und vom bisherigen Jahreshöchststand um etwa 15 % gesunken.

4 Faktoren, die China beeinflussen

Die Indizes China A50 und Shanghai sind in den letzten Monaten unter Druck geraten, da sich die Anleger Sorgen um die chinesische Wirtschaft machen. Die Herausforderungen des Landes lassen sich grob in vier Faktoren unterteilen.

Erstens stellt sich die Frage, ob die lokale und internationale Nachfrage gebremst wird. Die Auslandsnachfrage zeigte sich in der Verlangsamung der Exporte und Importe. Die Binnennachfrage verlangsamte sich, was sich am starken Rückgang der Immobilienpreise und Einzelhandelsumsätze zeigte.

Zweitens befindet sich China in einer Schuldenkrise, die sich auf den Unternehmens-, Kommunalverwaltungs- und Haushaltssektor erstreckt. Wie ich hier schrieb, befindet sich die Wirtschaft in einer Bilanzrezession, in der sich diese Unternehmen auf den Abbau ihrer Schulden konzentrieren.

Chinas Kommunalverwaltungen stehen vor einer Schuldenkrise, da der Wert ihrer Grundstücksverkäufe sinkt. Gleichzeitig Unternehmen wie Country Garden und Evergrande sind gefährdet, da ihre Umsätze einbrechen und die Schuldenlast andauert.

Drittens besteht die Herausforderung der Entkopplung, da die Spannungen zwischen China und den USA anhalten. Diese Entkopplung hat einige schwerwiegende Folgen, darunter einen starken Rückgang ausländischer Direktinvestitionen (FDI). Die meisten amerikanischen Unternehmen haben auch ihre Bezugsquellen diversifiziert, wodurch Mexiko zum größten Handelspartner geworden ist.

Schließlich steht China vor großen demografischen Veränderungen, da seine Bevölkerung zurückgeht. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Geburtenrate des Landes auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gesunken ist. Die Rate sank von 1,30 im Jahr 2020 auf 1,09. Eine sinkende und alternde Bevölkerung stellt eine große Herausforderung für die Wirtschaft dar.

Prognose für den China A50-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass der China A50 Index in den letzten Monaten stark unter Druck geraten ist. Zuletzt fiel der Kurs unter den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitt.

Der Kurs bewegt sich in der Nähe der wichtigen Unterstützung bei 12.245 CNY, dem niedrigsten Stand seit Mai, und ist unter die schwarz eingezeichnete Abwärtstrendlinie gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) unter das neutrale Niveau gesunken ist.

Daher wird der China A50 Index wahrscheinlich einen Abwärtstrend erleben, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 12.000 CNY anpeilen. Die gleichen Aussichten gelten auch für den Shanghai Composite Index.