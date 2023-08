BTC/USD konsolidiert sich nach Jerome Powells Rede

Es wird erwartet, dass Jerome Powell in seiner Rede auf der Konferenz in Jackson Hole seine positive Haltung zu den US-Zinsen und Anleiherenditen beibehalten wird, was die Stärke des Dollars begünstigt. Diese Stimmung ist besonders bedeutsam, wenn man sie mit den globalen wirtschaftlichen Bedingungen vergleicht.

Während Powells Rede den US-Dollar begünstigt, ist der Bitcoin (BTC), der an einem seidenen Faden zu hängen scheint, in eine Konsolidierung knapp unter 26.000 $ gerutscht.

Die US-Wirtschaft zeigt weiterhin eine starke Leistung

Während die US-Wirtschaft mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 6 %, wie aus der jüngsten Schätzung der Atlanta Fed hervorgeht, weiterhin eine starke Leistung zeigt, ist dies bei ihren Hauptkonkurrenten, insbesondere der Eurozone und China, nicht der Fall.

Schon vor Powells Grundsatzrede auf dem jährlichen Fed-Treffen in Kansas City mit politischen Entscheidungsträgern aus den USA und der ganzen Welt hatte der US-Dollar gegenüber einer Reihe wichtiger Währungen bereits ein 2-Monatshoch erreicht. Dies ist der wahrscheinlichste Grund dafür, warum der BTC/USD seit dem 15. August einen erheblichen Rückgang erlebt hat.

Bitcoin hatte Mühe, sich über Wasser zu halten, nachdem es unter 26.000 $ fiel. Die meistgehandelte Kryptowährung scheint nun in eine Konsolidierungsphase einzutreten, um sich auf die nächsten Schritte vorzubereiten.

Und während einige Anleger glauben, dass Bitcoin den Tiefpunkt erreicht hat und sich auf ein großes Comeback vorbereiten könnte, stellt der stärker werdende US-Dollar eine Bedrohung dar. Es ist schon immer bekannt, dass Bitcoin von der Schwäche des US-Dollars profitiert. Jegliche Gewinne für den Dollar bedeuten den Untergang der Kryptowährung.

In den letzten Wochen haben sich die kurzfristigen Renditespannen, die häufig die Wechselkurse beeinflussen, zugunsten des Dollars im Vergleich zu mehreren wichtigen Währungen wie Euro, Pfund, Yen und Yuan ausgeweitet.

Es ist wichtig, Marktbewegungen mit Vorsicht zu betrachten, insbesondere an Tagen, an denen es aufgrund wichtiger Daten oder politischer Ereignisse zu reflexartigen Reaktionen kommen kann. Bemerkenswert ist jedoch das Ausbleiben eines Rückgangs am Freitag.

Auswirkungen von Powells Rede

Man könnte Powells Rede in ein paar Sätzen zusammenfassen und wie folgt formulieren: “Wir werden vorsichtig vorgehen, wenn wir entscheiden, ob wir die Straffung fortsetzen oder den Leitzins beibehalten und zusätzliche Daten abwarten.”

Diese Situation scheint für den Dollar in naher Zukunft vorteilhaft zu sein und möglicherweise bis zum Jahresende anzuhalten. Der Markt hat eine weitere Straffung der US-Zinsen noch nicht vollständig eingepreist, sodass eine weitere Erhöhung um einen Viertelpunkt den Dollar stärken könnte.

Obwohl der Dollar in den letzten sechs Wochen um 5 % gestiegen ist, wäre eine Pause oder ein Einbruch aufgrund von Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Angesichts der positiven Auswirkungen der US-Renditen dürfte es jedoch nicht lange dauern, bis der Dollar seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt.