Krypto-Preisprognose nach dem Grayscale-Urteil: Bitcoin Cash, Chancer

Der Preis von Bitcoin Cash hat am Dienstag nach dem jüngsten Rückschlag durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein starkes Comeback erlebt. Der BCH-Preis stieg auf 227,97 $, den höchsten Stand seit dem 16. August. Wie Bitcoin ist auch der BCH-Coin vom Tiefststand in diesem Monat zweistellig gestiegen.

Gerichtsverfahren “SEC gegen Grayscale”

Der Hauptgrund für die Preiserholung von Bitcoin Cash war der Ausgang des langwierigen Gerichtsverfahrens zwischen der SEC und Grayscale Bitcoin Trust. Der Rechtsstreit kam zustande, als die SEC den Antrag des Unternehmens ablehnte, den 20 Mrd. $ schweren GBTC Trust in einen Spot-Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Wie ich hier schrieb, entschied ein Gericht zugunsten von Grayscale, eine Entscheidung, die zum ersten Spot-Bitcoin-ETF in den Vereinigten Staaten führen könnte. Die Entscheidung kam einige Tage bevor die SEC ihre Entscheidung über andere ETF-Vorschläge von Invesco und Blackrock bekannt geben wird.

Analysten gehen davon aus, dass die Behörde entweder die Genehmigung für diese Fonds erteilen oder die Entscheidung verzögern wird, während sie den Gerichtsfall Grayscale bewertet. So oder so glauben die Analysten, dass ein kostengünstiger BTC-ETF auf Spot-Basis auf dem Weg ist.

Der Preis von Bitcoin Cash stieg sprunghaft an, als Investoren vorhersagten, dass mehrere Unternehmen in den kommenden Monaten einen BCH-ETF beantragen werden. Ein BCH-ETF scheint eine klare Wahl zu sein, da der Coin als eine Abspaltung von Bitcoin geschaffen wurde. Dies bedeutet, dass sie dieselbe Technologie verwenden, was bedeutet, dass es der SEC schwer fallen wird, sie abzulehnen.

Der BCH-Preis stieg auch nach den relativ schwachen Daten zum amerikanischen Verbrauchervertrauen und zu den offenen Stellen. Das Verbrauchervertrauen fiel zum ersten Mal seit drei Monaten, während die Zahl der offenen Stellen auf den niedrigsten Stand seit 2021 zurückging.

Diese Zahlen bedeuten, dass die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung im September in Betracht ziehen könnte. Der Geldmarkt rechnet mit einer weiteren Anhebung in diesem Jahr, gefolgt von einigen Zinssenkungen im Jahr 2024. Mit Blick auf die Zukunft besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin Cash-Preis bis zum wichtigen Widerstand bei 247 $ steigen wird.

Chancer bringt bei seinem Token-Verkauf 1,6 Mio. $ auf

In der Zwischenzeit hat der Token-Verkauf von Chancer nach der Klage der SEC gegen Grayscale an Fahrt gewonnen. Als die Kryptowährungspreise sprangen, sammelten die Entwickler Tausende von Dollar ein und brachten die bisher gesammelten Mittel auf 1,69 Mio. $. Dies bedeutet, dass sie das ursprüngliche Ziel von 2 Mio. $ in den kommenden Wochen erreichen werden. Sie können den $CHANCER-Token hier kaufen.

Chancer ist ein neues Unternehmen, das darauf abzielt, der größte Akteur im dezentralen Sportwetten- und Prognosemarkt zu werden. Es ist ein innovatives Projekt, das diese Branche demokratisieren wird, die im Jahr 2022 schätzungsweise über 85 Mrd. $ wert war.

Chancer setzt auf die dezentralisierte autonome Organisation (DAO), die den Inhabern von $CHANCER ein Mitspracherecht bei den meisten Entscheidungen gibt. Sie werden auch die Möglichkeit haben, an den von der Plattform generierten Gewinnen teilzuhaben.

Am wichtigsten ist, dass die Chancer-Inhaber auch ihre Märkte erstellen, sie per Livestream übertragen und Geld verdienen werden, wenn die Leute darauf Wetten platzieren. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie wollen die Entwickler die Plattform für mehr Menschen aus aller Welt zugänglich machen.