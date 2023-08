Der Bitcoin-Preis ist am Dienstag um mehr als 5 % gestiegen, nachdem Grayscale einen wichtigen Prozess gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gewonnen hat. Der Coin stieg um mehr als 5 % und löste einen großen Aufschwung auf dem Markt für Altcoins aus. Die Preise von Stacks und Bitcoin Cash stiegen um mehr als 10 %, während Stellar Lumens (XLM), Polygon und Avalanche um mehr als 8 % zulegten.

Die größte Krypto-Nachricht des Tages kam aus den Vereinigten Staaten, wo ein Gericht zugunsten des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) entschied. Dies war ein wichtiges Ereignis, das sowohl von Anlegern als auch von Händlern aufmerksam verfolgt wurde.

Die Klage ermöglichte es GBPTC, seinen Fonds in einen Exchange Traded Fund (ETF) umzuwandeln. Durch die Umwandlung in einen ETF hofft Grayscale, den Abschlag zu verringern, der in seinem Fonds schon immer bestand.

Am wichtigsten ist, dass die Klage bedeutet, dass die SEC gezwungen sein wird, den anderen Spot-Bitcoin-ETF zu akzeptieren. Es wird erwartet, dass die SEC ihre Entscheidung zu diesen Fonds bis Ende der Woche bekannt gibt. Zu den Unternehmen, die sich für einen Spot-Bitcoin-ETF beworben haben, gehören Blackrock, Invesco, BitWise und VanEck. In einer Erklärung sagte Grayscale:

Dies ist ein monumentaler Fortschritt für amerikanische Investoren, das Bitcoin-Ökosystem und alle, die sich für ein Bitcoin-Engagement durch den zusätzlichen Schutz des ETF-Wrappers eingesetzt haben.

Wie werden sich die jüngsten Bitcoin-Nachrichten auf die Kryptopreise auswirken?

Einige Analysten wie Tom Lee glauben, dass die Ankündigung einen Anstieg des Bitcoin-Preises auf 150.000 $ auslösen wird. Wenn dies geschieht, werden Altcoins wie Stacks, Bitcoin Cash und Stellar Lumens nachziehen.

Ich bin der gegenteiligen Meinung, dass ein Spot-Bitcoin-ETF auf lange Sicht keinen großen Einfluss auf die Preise haben wird. Zum einen haben institutionelle Anleger über den Futures-ETF namens BITO bereits Zugang zu Bitcoin. BITO bewegt sich mit Bitcoin immer in die gleiche Richtung. Daher besteht, wie wir nach dem Fall SEC vs. Ripple gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Coins in den kommenden Wochen den Abwärtstrend wieder aufnehmen werden.