Darum ist der Preis von Multichain (MULTI) an einem Tag um 53 % gestiegen

Der Multichain-Preis stieg am 4. September auf über 2,3 $, was zu einem 7500%igen Anstieg des Handelsvolumens des Tokens einen Tag später führte. Der MULTI-Preisanstieg vom 4. September überraschte die Mehrheit der Krypto-Händler und veranlasste die meisten, aus Angst, etwas zu verpassen (FOMO), sofort in die Kryptowährung zu investieren, was der wahrscheinlichste Grund für den plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens ist.

Während der Preis von seinem gestrigen Höchststand zurückgegangen ist und bei etwa 1,5 $ liegt, fragt sich die Mehrheit der Marktteilnehmer immer noch, warum der Preis des Multichain-Tokens am 4. September plötzlich gestiegen ist. Nun, unten ist eine ausführliche Erklärung, was den MULTI-Preisanstieg verursacht hat.

Warum ist der Multichain-Preis gestiegen?

Der aktuelle Multichain (MULTI)-Preisanstieg ist höchstwahrscheinlich auf die jüngste Ankündigung des südkoreanischen Spieleentwicklers Netmarble zurückzuführen, der am vergangenen Freitag bekannt gab, dass sein Blockchain-Zweig, MARBLEX, seinen Multichain-Service Warp aktualisiert hat.

Warp von MARBLEX ist ein Bridge Service, der es Nutzern ermöglicht, zwischen dem MARBLEX-eigenen Token, MARBLEX (MBX), und dem Bridge Token, MBXL, zu tauschen, während MBX-Token über Blockchain-Netzwerke hinweg bewegt werden können.

Das jüngste Update auf Warp ermöglicht es den Nutzern der BNB-Chain, auf Dienstleistungen wie Spiele und NFTs innerhalb des MBX-Ökosystems zuzugreifen. Es wird erwartet, dass dies einen Zustrom von BNB Chain-Nutzern anziehen wird, da MARBLEX im Februar eine strategische Partnerschaft mit dem BNB Chain-Netzwerk eingegangen ist, um sein Multichain-Ökosystem zu erweitern.

Die jüngste Entwicklung ist eine willkommene Nachricht für Multichain-Nutzer und MULTI-Inhaber, zumal sie zwei Monate nach der Nachricht von der Verhaftung des Multichain-CEO Zhao Jun durch die chinesische Polizei kommt, die das Projekt in eine Krise stürzte, was der Grund für den zweimonatigen MULTI-Preisverfall war.

Multichain, das früher unter dem Namen Anyswap bekannt war, hat sich von einem reinen dezentralen, kettenübergreifenden Swap-Protokoll mit DEX-Handel und Liquidity-Mining-Belohnungen zu einer kettenübergreifenden Interaktion entwickelt.

Kommende MARBLEX Events

MARBLEX veranstaltet zur Feier des neuen Warp-Updates spezielle Events im Gesamtwert von 240.000 $. Dazu gehört ein Angebot von Liquiditätspools in zwei Formen (USDT-MBX-Paare und BNB-MBX-Paare) auf der dezentralen Börse PancakeSwap.

MARBLEX plant außerdem, Nutzer, die MBX verwenden, für Staking in Syrup Pools innerhalb von PancakeSwap zu belohnen.