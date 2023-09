Preisprognose: Shiba Memu, Vulcan Forged PYR, Adventure Gold

Der Kryptomarkt hat nach dem schrecklichen Einbruch gegen Ende der letzten Woche wieder Tritt gefasst. Bei Redaktionsschluss lag der globale Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden um 0,11 % im Plus. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) und Fetch.ai (FET) gehören heute zu den angesagtesten Kryptowährungen, während Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) im grünen Bereich liegen.

Seit dem Sieg von Grayscale in der Spot-Bitcoin-ETF-Klage gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am 29. August ist der Kryptomarkt in Aufruhr. Während der Kryptomarkt jedoch darum kämpft, wieder Fuß zu fassen, schlägt ein neuer, von künstlicher Intelligenz (KI) angetriebener Meme-Coin namens Shiba Memu auf dem Kryptomarkt Wellen, da er versucht, Meme-Könige wie Shiba Inu und Dogecoin zu entthronen. Shiba Memu befindet sich derzeit in der Vorverkaufsphase und die Investoren strömen in Scharen, um einen Anteil an dem trendigen Meme-Projekt zu erhalten.

Der Sieg von Grayscale hat Auswirkungen auf Krypto

Copy link to section

Das US-Berufungsgericht des District of Columbia entschied, dass die SEC zu Unrecht einen Antrag des Krypto-Vermögensverwalters Grayscale Investments abgelehnt hatte, der einen ETF, der den Preis von BTC abbildet, auflisten wollte.

Der Fall wurde von großen Vermögensverwaltungs- und Kryptowährungsakteuren genau beobachtet, die seit Jahren versuchen, die SEC zur Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs zu bewegen. Während Unternehmen wie Grayscale Investments davon ausgehen, dass die ETFs den Anlegern den Zugang zu Bitcoin ermöglichen würden, ohne tatsächliche BTC-Coins besitzen zu müssen, befürchtet die SEC, dass die Spot-Bitcoin-ETFs anfällig für Manipulationen wären.

Grayscale und die SEC haben nun 45 Tage Zeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. In diesem Fall würde es entweder zu einer En-Banc-Prüfung durch ein Gremium oder zum Obersten Gerichtshof der USA gehen. Die SEC hat jedoch noch keine Schritte unternommen, die darauf hindeuten, dass sie gegen den Fall Berufung einlegen wird.

JP Morgan sagte am Wochenende, dass die SEC nach dem Grayscale gezwungen sein könnte, mehrere Spot-Bitcoin-ETFs zu genehmigen. Mehrere Firmen, darunter BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise und Invesco, haben die Notierung von BTC-ETFs an der Nasdaq oder CBOE Global Markets beantragt. Und die meisten Firmen haben sich entschieden, mit Coinbase zusammenzuarbeiten, um den Handel auf dem zugrunde liegenden Bitcoin-Markt zu überwachen, nachdem die SEC die ersten Anträge abgelehnt hatte.

Nach dem Urteil vom Dienstag kam der gesamte Kryptomarkt in Schwung und der Bitcoin-Preis durchbrach sogar die 28.000 $-Marke. Der Markt brach jedoch ein, nachdem Bitwise am Freitag seinen Ethereum- und Bitcoin-ETF-Antrag zurückgezogen hatte. Der Markt ist jedoch wieder grün geworden und alle Augen sind auf die SEC gerichtet, da die Mehrheit davon ausgeht, dass sie die Krypto-ETF-Anträge bald genehmigen könnte; etwas, das den gesamten Kryptomarkt in eine verrückte Hausse treiben könnte.

Preisprognose für Adventure Gold und Vulcan Forged

Copy link to section

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR und Fetch.ai (FET) gehören heute zu den angesagtesten Kryptowährungen. Die drei Kryptowährungen verzeichneten in den letzten sieben Tagen deutliche Preisgewinne und waren vom Preisverfall am Freitag nicht betroffen.

Abgesehen von Fetch.AI, einer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Kryptowährung, sind die anderen beiden (Adventure Gold und Vulcan Forged) NFT-basierte Kryptowährungen.

Save

Angesichts der Tatsache, dass der Vulcan Forged-Preis die Widerstandsmarke bei 3,9741 $ durchbrochen hat, sind alle Augen auf die nächste Widerstandsmarke bei 4,4999 $ gerichtet, die nach Ansicht der Anleger sehr bald erreicht werden könnte, insbesondere wenn die heutige Candelstick den Tag über R1 schließt.

Save

Obwohl Adventure Gold immer noch über dem Eröffnungskurs vom 3. September notiert, sollten Händler vorsichtig sein, da die heutige Candlestick rückläufig sind und die gestrigen Gewinne möglicherweise zunichte machen könnten. Schließt die Candlestick den Tag oberhalb des Pivot-Punktes bei 0,6159 $, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kryptowährungspreis einen weiteren Versuch unternimmt, den Widerstandswert bei 0,6970 $ zu erreichen. Sollte der Pivot-Punkt (P) hingegen durchbrochen werden, sollten Händler darauf vorbereitet sein, dass der Coin in Richtung der Unterstützung bei 0,4538 $ sinkt.