Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) hat heute in seinem Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, seine jährliche Produktvorstellung abgehalten. Die Veranstaltung wurde auch live auf YouTube übertragen.

Das Apple iPhone 15 ist endlich da

Apple hat am Dienstag das mit Spannung erwartete iPhone 15 mit einer verbesserten Kamera, einem Standard-USB-C-Ladeanschluss und seinem Premium-Bionic-Chip A16 (Standard bei Low-End-Varianten) vorgestellt.

Die Aktie des Technologieriesen liegt heute Nachmittag immer noch deutlich im Minus. Laut Paul Meeks von Independent Solutions Wealth Management:

Unter meinen Large-Cap-Technologiewerten gefällt sie mir am wenigsten. Im Laufe der Zeit werden sie uns zeigen müssen, woher der Wachstumsbeschleuniger kommt. Unter den Large-Cap-Technologiewerten haben sie sich zum Thema KI am stillsten verhalten.

Apple verzeichnete bereits drei Quartale in Folge Umsatzrückgänge (erfahren Sie mehr). Das iPhone 15, das heute angekündigt wurde, wird zu einem Preis von nur 799 $ angeboten.

Der A17 Pro von Apple ist der branchenweit erste 3-nm-Chip

Das iPhone 15 Pro wird von einem völlig neuen 3-nm-Chip (dem ersten der Branche) angetrieben, den Apple A17 Pro nennt.

Zu den Produkten, die bei der jährlichen Veranstaltung am Dienstag vorgestellt wurden, gehörte auch die Apple Watch Ultra 2. Dennoch sagte Paul Meeks heute in der CNBC-Sendung „The Exchange“:

Ich denke, sie sollten eine recht große Übernahme in Betracht ziehen. Sie haben eine starke Bilanz, [die] das leicht möglich macht. Das ist wahrscheinlich die beste Gelegenheit für ein beschleunigtes Wachstum, und sie haben es dringend nötig.

Apple hat heute außerdem die neuesten AirPods und neue fein gewebte Armbänder für seine Smartwatch vorgestellt, die (aus Umweltgründen) nicht aus Leder bestehen. Der Aktienkurs ist gegenüber seinem bisherigen Jahreshoch um fast 10 % gefallen.