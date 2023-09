Preisprognose: Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Memu

Der einst lebhafte Markt für Meme-Coins steht unter erheblichem Verkaufsdruck, der beliebte Coins wie Dogecoin und PEPE auf ihre niedrigsten Preise seit Monaten gedrückt hat. Bei Redaktionsschluss lag der Preis von Pepe Coin zum Beispiel innerhalb einer Woche um 15 % niedriger, während Dogecoin um etwa 2 % gesunken ist. Während jedoch zuvor beliebte Meme-Coins zurückgingen, zieht eine neue Meme-Coin mit dem Namen Shiba Memu, die künstliche Intelligenz nutzt, um sich selbst zu vermarkten, Krypto-Investoren in Scharen an. Der Vorverkauf von Shiba Memu, der derzeit läuft, hat in weniger als zwei Monaten bereits 2,85 Mio. $ erreicht, was zeigt, wie zuversichtlich die Anleger in das Meme-Coin-Projekt sind.

Interessanterweise steigt der Preis von SHMU, dem nativen Token von Shiba Memu, alle paar Stunden an, was für Anleger wahrscheinlich der größte Anreiz ist.

Preisprognose für Pepe Coin

Die Reise von Pepe Coin hat nach dem anfänglichen explosiven Preisanstieg nach seiner Einführung im April einen Abschwung erlebt. Im letzten Monat hat Pepe Coin mehr als 50 % seiner vorherigen Gewinne verloren und allein in den letzten sieben Tagen einen Preisrückgang von fast 15 % erlebt.

Viele vermuten, dass ein Skandal um das Entwicklerteam der Hauptgrund für diesen Preisrückgang ist. Allerdings könnte sich die Situation dank der positiven Aussichten auf dem breiteren Markt ändern, insbesondere angesichts der Erwartung einer Bitcoin-ETF-Zulassung, die eine weitere Aufwärtsphase auslösen könnte.

Darüber hinaus gibt es heute einen Hoffnungsschimmer für PEPE, da es einen leichten Aufwärtstrend erlebt und bei 0,000000675 $ gehandelt wird, mit einem bescheidenen Preisanstieg von 1 % ab 8:50 Uhr EST am 14. September.

Der Pepe Coin-Markt wurde lange Zeit von einer pessimistischen Stimmung dominiert, da der Token in den letzten Wochen seinen Rückgang fortsetzte. Insbesondere ein Tweet von Lookonchain vom 11. September 2023 verdeutlichte eine Verschiebung der Anlegerstimmung weg von PEPE.

Während der Preis von PEPE vom allgemeinen Markttrend beeinflusst wird, ist seine Unfähigkeit, einen Aufwärtstrend einzuschlagen, auch mit Ökosystemskandalen verbunden, die zu weit verbreiteten Verkäufen unter Token-Inhabern führen. In den letzten 24 Stunden ist das Handelsvolumen von PEPE um 32 % eingebrochen, was auf einen erheblichen Rückgang der Handelsaktivität hindeutet.

Dies könnte auf zwei Möglichkeiten hinweisen: Entweder zögern Käufer, weitere Token zu erwerben, oder Verkäufer haben ihre Verkaufsaktivitäten vorübergehend unterbrochen, während sie auf die nächste Marktbewegung warten. In jedem Fall deutet die folgende technische Analyse darauf hin, dass es bei PEPE in den kommenden Tagen noch zu einer positiven Trendwende kommen könnte.

PEPE-Verkaufsdruck lässt nach

Der Verkaufsdruck auf dem PEPE-Markt scheint nachzulassen, da die Preisbewegungen des Tokens in den letzten drei Tagen nach einem längeren Abwärtstrend relativ stabil geblieben sind. Obwohl dieses Muster nicht definitiv den nächsten Schritt von PEPE vorhersagen kann, deuten bestimmte Indikatoren darauf hin, dass sich eine positive Umkehr abzeichnen könnte.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 25 und signalisiert, dass sich PEPE im überverkauften Bereich befindet. Diese aktuelle Position stellt einen verlockenden Einstiegspunkt für diejenigen dar, die bei Preisrückgängen kaufen möchten, um sich auf eine mögliche Rallye vorzubereiten.

Wenn daher mehr Anleger dieses Preisniveau als Chance nutzen, könnte PEPE einem Aufwärtsdruck ausgesetzt sein, der die Voraussetzungen für weitere Gewinne in den kommenden Tagen schafft. Darüber hinaus zeigt die MACD-Linie auch Anzeichen dafür, dass sie versucht, die Signallinie zu überschreiten, was auf das Potenzial für Käufer hindeutet, den Markt erneut in die Hand zu nehmen.

Dogecoin testet erneut seine Nachfragezone bei 0,55 $

Der Preis von Dogecoin befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend, der frühere Gewinne zunichte macht und die anfängliche Dynamik verliert. In der Nähe der Trendlinie um 0,083 $ stieß es auf Ablehnung, was in den letzten Sitzungen zu einem allmählichen Wertverlust führte. Trotz der Versuche der Käufer, einen Rückzug herbeizuführen, verhinderte der starke Verkaufsdruck wesentliche Gewinne und hielt die Preisspanne unter 0,070 $.

Darüber hinaus zeigt die Diagrammanalyse den Zusammenbruch eines symmetrischen Dreiecksmusters, wobei der DOGE-Handel unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten liegt, was auf einen schwächeren Ausblick für zukünftige Sitzungen hindeutet. Wenn es dem Preis gelingt, sich in der Nähe von 0,06150 $ zu halten, könnte es zu einer Short-Deckungsrallye in Richtung 0,070 $ kommen. Ein Rückgang könnte jedoch zu einem erneuten Test der unmittelbaren Unterstützung bei 0,060 $ führen.

Der Preis von Dogecoin testet derzeit eine Trendlinie und behält die Unterstützung bei etwa 0,061 $ bei. Die Preisbewegung deutet auf den Aufbau von Short-Positionen hin und weist auf ein volatiles Chartmuster hin, wobei in den kommenden Sitzungen wahrscheinlich weiterer Verkaufsdruck herrscht.

Nach dem letzten Update wird DOGE bei 0,06154 $ gehandelt, was einen leichten Intraday-Gewinn von 0,15 % zeigt, was auf eine neutrale Haltung in den Charts hinweist. Das Handelsvolumen ist um 2,67 % auf 238,05 Mio. $ gestiegen. Analysten behalten ihre neutrale Bewertung bei und rechnen mit anhaltender Volatilität in den kommenden Sitzungen.

Auf den Tages-Charts wird DOGE unter dem 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) gehandelt, was ein rückläufiges Chartmuster widerspiegelt. Die Diagrammstruktur deutet auf eine rückläufige Entwicklung hin, wobei der jüngste Verkaufsdruck dazu führte, dass DOGE unter das Fibonacci-Level von 38,2 % rutschte. Es nähert sich dem unteren Bollinger-Band, was auf eine Dominanz der Verkäufer und das Potenzial für weitere Rückgänge in den kommenden Sitzungen hindeutet.

Die Diagrammstruktur deutet auf einen möglichen weiteren Rückgang in Richtung der Nachfragezone nahe 0,055 $ in der nächsten Sitzung hin. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen nahezu neutralen Wert mit einer rückläufigen Divergenz, was auf mögliche weitere Rückgänge hinweist. In der Zwischenzeit zeigt der MACD-Indikator einen aufwärts gerichteten Crossover und grüne Balken auf dem Histogramm, was auf neutrale Aussichten auf den Charts hindeutet.