Memeinator Vorverkaufs-Countdown läuft und das Ende der sinnlosen Meme-Coins beginnt

Eine Marktkapitalisierung von 14 Mrd. $ für den Meme-Coin-Markt ist heute beeindruckend für einen Sektor, der vor Beginn des letzten Bullenzyklus bei fast 0 $ lag. Das tägliche Handelsvolumen liegt bei über 390 Mio. $, wobei Dogecoin, Shiba Inu und Pepe die Charts anführen.

Memeinator strebt den Weg an die Spitze an, ein neuer Meme-Token, der nicht zögern wird, alle Schwachen zu vernichten, während er die Zukunft der Meme-Coin-Welt prägt. Dieser neue Aufbruch kommt durch “Judgment Day”, den Memeinator-Vorverkauf, der nur noch neun Tage entfernt ist.

Konkret beginnt die Mission mit der Einführung des nativen Token MMTR am 27. September.

„Judgement Day“ kommt in die Meme-Welt

Die erklärte Mission von Memeinator ist es, aus der Zukunft zurückzukehren, um das Chaos zu beseitigen, das durch Betrugsprojekte entstanden ist, die von der Zugkraft der letzten Jahre profitieren wollen. Es wird zwar die Meme-Begeisterung nutzen, die DOGE, SHIB und PEPE zu dem gemacht hat, was sie heute sind, das Ziel besteht jedoch darin, diese bei völliger Dominanz zu übertreffen.

Bevor das geschieht, werden zunächst die kleinen Token fallen, da eine künstliche Intelligenz dem „Terminator“ dabei hilft, sein Ziel inmitten einer angestrebten Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen. Im Vorfeld findet ein mit Spannung erwarteter Vorverkauf statt, auf den Fans von Terminator 2, Krypto-Enthusiasten und Edelsteinjäger hier zugreifen können.

Was ist Memeinator?

Memeinator ist ein Meme-Coin, der seiner Community mehr bieten soll als nur den Hype, der viele der aktuellen Meme-Marktnotierungen vorangetrieben hat. Mit dem Versprechen einer Token-Wirtschaft, die auf MMTR basiert und KI nutzt, erhalten Inhaber mehr Möglichkeiten im Hinblick auf eine dominante Plattform, einschließlich eines Spiels.

Wie in der Roadmap des Projekts vermerkt, wird der Schwerpunkt darauf liegen, den Markt von allem zu befreien, was in Bezug auf Meme-Angebote nutzlos ist. Zusätzlich zur Blockchain-Technologie wird Memeinator KI über die Twitter-API und OpenAI-Technologie nutzen. Dies sind funktionierende Plattformen, die Memeinators Attraktivität als ein Projekt erhöhen, das sich darauf konzentriert, realistische Ziele zu erreichen, anstatt den Markt mit so viel zu füllen, nur um nichts zu liefern.

Der MMTR ist ein ERC-20-Token mit einem Gesamtangebot von 1 Milliarde – 62,5 % davon wurden dem Vorverkauf zugewiesen. Anleger haben die Möglichkeit, MMTR in 29 Phasen zu kaufen, wenn der Verkauf am 27. September live geht.

Im Moment können sich Frühinvestoren über die offizielle Website auf die Warteliste setzen lassen.

Lohnt sich der Kauf von Memeinator heute?

Kryptowährungen selbst erfreuen sich heute großer Beliebtheit, und der Zustrom großer Investmentmarktteilnehmer in diesem Bereich sorgt für neuen Optimismus. Während die Stimmung rund um die eventuelle Zulassung von Spot-ETFs für den US-Markt aufblüht, ist ein Strom der Liebe in den Meme-Coin-Markt geflossen. Der Hauptauslöser für Meme bleiben jedoch die atemberaubenden Renditen, die erzielt wurden, als Token wie Pepe (PEPE) auf den Markt kamen.

Viele Low-Cap-Memes stiegen parallel zu PEPE in die Höhe und erreichten im April und Mai mit mehreren dreistelligen Zuwächsen ihren Höhepunkt. Memeinator, das bereits Anzeichen einer ähnlichen Entwicklung wie Pepe zeigt, könnte seine Konkurrenten überholen, da Analysten einen neuen rasanten Bullenmarkt für die Branche prognostizieren.

Da KI die schwere Arbeit der MMTR-Vermarktung über Stimmungsanalysen übernimmt, könnte ein virales Umfeld dazu führen, dass der Token an die Spitze klettert. Der Vorverkauf bietet frühen Anlegern die Möglichkeit, ihre Positionen aufzustocken und dabei erstaunliche Renditen zu erzielen.

Das liegt nicht nur an den Angeboten von Memeinator, sondern auch an der erwarteten Anziehungskraft von Krypto und KI – zwei starke Narrative in der heutigen Investmentwelt.

Mehr über das Projekt und den Vorverkauf erfahren Sie auf den Social-Media-Kanälen und auf der Website von Memeinator.