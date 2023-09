Die Aktie von AMC Entertainment (NYSE: AMC) ist ungeliebt und unerwünscht geworden. Der Aktienkurs fiel auf einen Tiefstand von 7,71 $ und damit fast auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Er ist vom Höchststand in diesem Jahr um mehr als 89 % und vom Höchststand während der Pandemie um mehr als 99 % gefallen.

Verwässerungsmaschine

AMC Entertainment ist eines der größten Unternehmen in der Unterhaltungsbranche. Das Unternehmen betreibt das größte Kinogeschäft in den Vereinigten Staaten. Als solches hat das Unternehmen während der COVID-19-Pandemie erheblich gelitten.

Eine große Herausforderung für AMC-Anleger besteht darin, dass sich das Unternehmen zu einer der größten Verwässerungsmaschinen an der Wall Street entwickelt hat. Kürzlich teilte das Unternehmen mit, dass es durch den Verkauf eigener Aktien mehr als 300 Mio. $ eingenommen habe.

Insgesamt ist die Zahl der ausstehenden Aktien bei AMC von 58,7 Millionen im Juni 2022 auf über 158 Millionen gestiegen. Die Ausgabe neuer Aktien ist eines der schlimmsten Dinge, die Anlegern passieren können.

Sie wird oft als das Gegenteil von Aktienrückkäufen angesehen, da sie die bestehenden Aktionäre verwässert. Sie senkt auch den Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens und führt zu einem schwachen Aktienkurs.

Der Kurs der AMC-Aktie stürzte ebenfalls ab, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, die Vorzugsaktien von APE in AMC-Stammaktien umzuwandeln. Dieser Schritt wurde ebenfalls als stark verwässernd angesehen. In einer Erklärung des Unternehmens hieß es, der Schritt sei notwendig gewesen, um einen Konkurs zu vermeiden.

Die Herausforderung für AMC besteht darin, dass das Unternehmen immer noch Barmittel verbrennt. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen über 435 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen verfügte. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 waren es noch über 922 Mio. $.

In der Zwischenzeit wird das Unternehmen aufgrund des anhaltenden Streiks in Hollywood mit Gegenwind rechnen müssen. Analysten gehen davon aus, dass der Mangel an Inhalten in den kommenden Monaten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn des Unternehmens beeinträchtigen könnte. Ein wahrscheinlicher Katalysator wird die bevorstehende Taylor Swift-Dokumentation sein, die in den AMC-Kinos gezeigt wird.

AMC-Aktienkursprognose

Meine letzte AMC-Prognose war zutreffend. Der Wochen-Chart zeigt, dass sich der AMC-Aktienkurs in den letzten Jahren in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Die Aktie hat einen absteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Sie hat sich auf die untere Seite dieses Channels bewegt.

AMC bleibt unter dem 50-Wochen- und dem 100-Tage gleitenden Durchschnitt. Vor allem aber notiert die Aktie bei 7,71 $ und damit einige Punkte unter der wichtigen Unterstützung bei 10,95 $, den Tiefstständen im Jahr 2020.

Daher scheint das Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie im Moment etwas günstig zu sein. Ich vermute, dass die Aktie wahrscheinlich wieder ansteigen wird, während die Käufer versuchen, die Oberseite des Channels bei ~40 $ erneut zu testen. Das bedeutet, dass die Aktie vom aktuellen Niveau aus um mehr als 200 % steigen könnte.

Das alternative Szenario ist, dass der Aktienkurs weiter sinkt, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 5 $ anpeilen.