Der Schwab US Dividend Equity (SCHD) ist einer der beliebtesten dividendenorientierten ETFs unter den Einkommens- und Dividendenfonds. Der Fonds ist beliebt für seine 11-jährige Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum. Er bietet außerdem eine Dividendenrendite von 3,53 %, die höher ist als die anderer beliebter Fonds wie dem SPDR S&P 500 (SPY) und dem Invesco QQQ ETF.

SCHD ist ein großartiger ETF

Der Schwab US Dividend Equity ist ein großartiger Fonds, der aus einigen der größten Blue-Chip-Unternehmen in den USA besteht. Die größten Unternehmen in diesem Fonds sind Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot und Chevron. Andere Unternehmen im Fonds sind Pepsico, Merck und Coca-Cola.

All diese Unternehmen sind von hoher Qualität und haben eine lange Erfolgsbilanz bei der Steigerung ihrer Ausschüttungen an die Anleger. Vor allem aber ist der SCHD im Gegensatz zum SPY, der auf die Technologiebranche ausgerichtet ist, breiter aufgestellt. Mehr als 10 % des Portfolios entfallen auf Industrie-, Gesundheits- und Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Informationstechnologie.

Die größte Herausforderung für den Schwab US Dividend Equity ist, dass er keine großen Wachstumsunternehmen enthält. Daher hat der Fonds einige der größten Marktthemen der letzten Jahre verpasst. Wie Warren Buffett hat er zum Beispiel wichtige Trends wie Elektrofahrzeuge (Tesla), Streaming (Netflix), künstliche Intelligenz (Nvidia) und Cloud Computing (Microsoft) verpasst.

Eine weitere Herausforderung ist, dass er nicht in einige der wichtigsten Unternehmen investiert hat, die die meisten Renditen bringen. So ist er beispielsweise nicht in Energiepartnerschaften wie Enterprise Product Partners (EPD) und Energy Transfer (ET) vertreten. Der Energiebereich macht nur 8 % des Fonds aus. Außerdem ist er nicht in REITs investiert.

DGRO und VIG sind ebenfalls gute Fonds

SCHD vs. DGRO vs. VIG ETFs

Meiner Meinung nach sollten SCHD-Anleger auch in Erwägung ziehen, ihre Portfolios mit hochwertigen Wachstums-ETFs zu diversifizieren. iShares Core Dividend Growth (DGRO) und Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) sind einige der besten Alternativen.

Beide sind hochliquide Fonds mit einem Vermögen von über 23 Mrd. $ bzw. 66 Mrd. $. Außerdem sind sie mit einer Kostenquote von 0,06 % bzw. 0,08 % günstig.

Das Wichtigste an diesen beiden Fonds ist, dass sie, wie der SCHD, in Qualitätsunternehmen investiert haben, die in der Vergangenheit ein Dividendenwachstum verzeichnet haben. Die Top-Unternehmen der DGRO sind Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson und Apple.

Die VIG ist stärker auf Technologieunternehmen ausgerichtet, die 22 % des Fonds ausmachen. Seine größten Unternehmen sind Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth und Visa. Wenn Sie also in SCHD, VIG und DGRO investieren, erhalten Sie eine ausgewogene Mischung aus Wachstum, Wert und Einkommen.

Zusätzlich zu diesen Fonds empfehle ich auch, einige Mittel in andere ETFs mit gedeckten Calls zu investieren. Ich habe sowohl den JPMorgan Equity Premium (JEPI) als auch den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) sehr gern.