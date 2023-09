Das Filecoin-Ökosystem läuft trotz des anhaltenden Krypto-Winters gut. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Filecoin Virtual Machine (FVM) Zuflüsse in den letzten Monaten auf ein Rekordhoch gestiegen sind.

Daten von DeFi Llama zeigen, dass der Total Value Locked (TVL) im Ökosystem auf über 82 Mio. $ gestiegen ist . In Bezug auf FIL zeigen die Daten, dass die TVL in den letzten Monaten auf über 24 Millionen FIL gestiegen ist.

Der größte Player bei FVM ist GLIF Pools Infinity, dessen TVL auf über 27,5 Mio. $ gestiegen ist. Weitere große Akteure im Ökosystem sind STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol und Filet Finance. Acht der FVM-Plattformen haben einen TVL von mehr als 1 Mio. $.

In Zahlen ausgedrückt, haben über 2.600 Token-Inhaber in GLIF und über 2 Millionen in stFil eingezahlt. All dieses Wachstum hat dazu beigetragen, dass Filecoin Virtual Machine der 32. größte Akteur in der DeFi-Industrie geworden ist. Sie ist größer als Plattformen wie Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph, und Aptos.

Zunächst einmal ist Filecoin einer der größten Disruptoren in der Blockchain-Branche. Das Netzwerk nutzt eine dezentrale Strategie, um die Dateispeicherbranche zu revolutionieren. Jeder, der einen Computer besitzt, kann Speicherplatz bereitstellen und Geld verdienen.

Filecoin hat in den letzten Monaten seine Fähigkeiten erweitert. Beispielsweise ist Filecoin Virtual Machine eine Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, hochwertige dezentrale Anwendungen (dApps) zu erstellen, die ihre Speicherfunktionen nutzen.

Darüber hinaus haben die Entwickler auch Filecoin Web Services (FWS) eingeführt, eine Produktreihe, die Entwickler beim Erstellen von Anwendungen unterstützt. Einige dieser Produkte sind Container und Kubernetes. Ziel ist es, Filecoin zu einer praktikablen Alternative zu AWS und Microsoft Azure zu machen.

Dennoch steht der Filecoin-Preis trotz dieser Erfolge weiterhin unter Druck. FIL notiert bei 3,37 $ und damit um mehr als 64 % unter seinem diesjährigen Höchststand.