Der Aktienkurs von Medical Properties Trust (NYSE: MPW) war eine Katastrophe. Die Aktie ist von ihrem Allzeithoch von 20,45 $ im Januar 2022 auf aktuell 5,80 $ abgestürzt. Der Aktienkurs liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit August 2013.

Reihe von Fälligkeiten steht bevor

Medical Properties Trust ist ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), der Gebäude für Unternehmen im Gesundheitswesen bereitstellt. Das Unternehmen verfügt über 438 Immobilien in den USA, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland.

MPW stand in den letzten Monaten unter Druck. Einerseits wurde das Unternehmen, wie auch Block und Adani Group, im Jahr 2022 von Leerverkäufern angegriffen. Hedeye, ein führendes amerikanisches Unternehmen, warnte vor dem Zustand des Unternehmens, einschließlich der Bewertung und aggressiven Buchhaltung.

Medical Properties Trust steht auch vor zahlreichen Herausforderungen. Die größte Herausforderung besteht darin, dass es in den nächsten 12 bis 36 Monaten eine Mauer an Fälligkeiten gibt. Zum einen hat das Unternehmen eine Laufzeit von 400 Millionen Pfund, die später in diesem Jahr fällig wird. Außerdem ist eine Fälligkeit in britischen Pfund im Jahr 2024 vorgesehen, gefolgt von mehreren weiteren in den nächsten Jahren. In einer Erklärung sagte das Management:

Wir haben die Liquidität und die Liquiditätsressourcen, um dafür einfach einen Scheck auszustellen. Die einzige Fälligkeit – ich wiederhole, was wir schon seit einiger Zeit durchmachen – ist der australische Kredit, den wir bereits zu einem großen Teil zurückgezahlt haben, im Jahr 2024.

Infolgedessen beschloss das Unternehmen, seine Dividende zu kürzen, um die Liquidität zu schonen. Dadurch wurde die Auszahlung um die Hälfte auf 0,15 $ gekürzt. Dies ist bemerkenswert, da Menschen REIT-Aktien ausschließlich wegen ihrer Dividenden kaufen.

MPW beschloss, seine Ausschüttung zu kürzen, da diese nicht tragbar war. Zum einen stiegen die jährlichen Gesamtausschüttungen von 568 Mio. $ im Jahr 2020 auf über 700 Mio. $ im Jahr 2022. Im gleichen Zeitraum sanken die Cashflows von 513 Mio. $ auf 421 Mio. $.

Schlimmer noch: Die Umsätze und Gewinne von MPW entwickelten sich in die falsche Richtung. Der Umsatz sank um 15,70 % auf 337 Mio. $, während der GAAP-Verlust 0,07 $ betrug.

Prognose für den Aktienkurs von Medical Properties Trust

MPW-Chart via TradingView

Der Wochenchart zeigt, dass sich der MPW-Aktienkurs in den letzten Monaten im freien Fall befand. Die Aktie bildete im Oktober 2022 ein Todeskreuz-Muster. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster ein Abwärtssignal.

Der MPW-Aktienkurs ist unter die wichtige Unterstützung von 6,72 $ gefallen, dem niedrigsten Stand im März. Außerdem wurde die wichtige Unterstützung bei 9,51 $ umgedreht, der niedrigste Stand im März 2022. Der Relative Strength Index (RSI) nähert sich dem überverkauften Niveau.

Daher gehe ich davon aus, dass der Aktienkurs in den kommenden Wochen weiter fallen wird. Dieser Rückgang könnte dazu führen, dass er sich auf die wichtige Unterstützung bei 5 $ bewegt. Langfristig können wir eine Erholung des Aktienkurses nicht ausschließen.