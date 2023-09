Ethereum-Preis unter Druck, da Gründer Vitalik Buterin weitere Ether-Token verschiebt

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin verschiebt weiterhin Ether-Token, möglicherweise zum Verkauf. Etherscan-Daten zeigen, dass Vitaliks Vb 2-Wallet in drei Transaktionen 278 Ether an ox3F62 übertragen hat. In der Zwischenzeit hat dies den führenden Altcoin unter Druck gesetzt, während die Baissiers wachsen.

Die Adresse verschob 200, dann 68 und 10 Ether-Token. Vitaliks jüngster Token-Transfer zu den Börsen hat bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst und die erwarteten Erholungen von ETH beeinträchtigt.

Kürzlich schickte Buterin 300 Ether (im Wert von etwa 493.000 $) an die Kraken-Börse. Darüber hinaus hat Lookonchain aufgedeckt, dass ein Großinvestor (Whale) in dieser Woche 30.000 Ether (im Wert von rund 50 Mio. $) bei KuCoin, Binance und OKX eingezahlt hat.

Im Allgemeinen katalysiert die Token-Bewegung durch Buterin- und Ethereum-Whales Preisrückgänge bei ETH. Während die Gründe für diese Transfers unbekannt sind, glauben einige, dass Buterin einen Verkauf vorbereitet. Dies würde erhebliche Preisrückgänge für den Altcoin auslösen.

Preisprognose für Ethereum

Die Ethereum-Haussiers versuchen sich zu erholen, nachdem ETH zuletzt unter 1.600 $ gefallen ist. Bei Redaktionsschluss lag der Transaktionspreis bei 1.595,99 $ und legte am vergangenen Tag um 0,48 % zu. Als Reaktion auf die Ablehnung des Antrags von Binance auf Abweisung der SEC-Klage verzeichnete der breite Kryptomarkt am späten Mittwoch einen Rückgang.

Ethereum zeigt eine rückläufige Tendenz, und die Haussiers sollten den Wert von 1.666 $ überschreiten, um drohende Preisrückgänge zu vermeiden. Die Tages-Charts zeigen, dass der jüngste Anstieg von Ether nach dem Überschreiten dieser Trendlinie wieder zunichte gemacht wurde, was sie zu einer wichtigen Widerstandszone macht.

Darüber hinaus hat die Hürde die laufende Korrektur des Vermögenswerts in den letzten zwei Monaten geleitet. Das zeigt, dass Ethereum vor einem möglichen Anstieg weiter fallen könnte.

Quelle – TradingView

Das Überangebot an der genannten Trendlinie deutet auf einen möglichen Rückgang des Ether-Preises hin. Ethereum ist in den letzten 72 Stunden um rund 3,8 % gefallen, was eine rückläufige Tendenz bestätigt. Sollte es nicht gelingen, diesen Trend umzukehren, könnte der Preis um 4 % in Richtung der 1.460 $-Unterstützung zurückgehen.

Ether-Enthusiasten müssen die Aktionen von Bitcoin und die Entwicklungen im weiteren Finanzbereich beobachten, um die kommende Richtung von Ethereum zu bestimmen.