Krypto-Vermögensverwalter CoinShares startet Hedge-Fonds-Lösung für US-Anleger

Das renommierte Krypto-Investmentunternehmen CoinShares kündigte am 22. September eine Hedge-Fonds-Lösung für US-Kunden an. Der Eintritt des Unternehmens in den US-Markt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Region einem zunehmenden regulatorischen Druck ausgesetzt ist.

Das neue Segment, CoinShares Hedge Fund Solutions, zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach Kryptoprodukten, einschließlich Vermögenswerten wie Bitcoin, zu befriedigen. Der Leiter der neuen Abteilung, Lewis Fellas, erklärte:

Diese neue Abteilung von CoinShares ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage nach aktiv verwalteten Lösungen zur Navigation in dieser Anlageklasse. CoinShares hat uns seit 2016 dazu inspiriert, in die Krypto-Asset-Verwaltung einzusteigen, und es ist mir eine Ehre, diese neue Abteilung zu leiten, die von einem Team aus quantitativen Analysten, Händlern und Entwicklern unterstützt wird. Die Erfahrung und das umfassende Fachwissen unseres Teams im Bereich digitaler Assets bilden die Grundlage für die Produkte, die wir auf den Markt bringen. Warum ist das wichtig? Nun, wir verbinden traditionelle institutionelle Anleger mit der dynamischen Welt digitaler Vermögenswerte. Wir bauen eine Brücke.

Der Hedge-Fonds von CoinShares bietet verschiedene Anlageprodukte für Kryptowährungen, die darauf abzielen, traditionelle Anleger mit dem Markt für digitale Vermögenswerte zu verbinden. In der Ankündigung wurden mehrere Produkte für US-Investoren hervorgehoben, die Beta, Smart Beta und reines Alpha umfassen.

Die Hedge-Fonds-Lösung zielt darauf ab, Anlegern eine zentrale Anlaufstelle für ihre Krypto-Investitionsbedürfnisse zu bieten.

In der Zwischenzeit wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens und der in den USA lizenzierte Broker CoinShares Capital die neuen Produkte an berechtigte Anleger vermarkten.

Regulierungslandschaft in den USA

Die CoinShare Hedge Fund Solution unterliegt in den Vereinigten Staaten einer verschärften behördlichen Prüfung. Die führenden Börsen Coinbase und Binance haben Probleme, seit die US-Börsenaufsichtsbehörde sie wegen des Verkaufs nicht lizenzierter Wertpapiere verklagt hat.

Unterdessen hat der unklare Regulierungsrahmen für Kryptowährungen viele Unternehmen dazu gezwungen, die USA zu verlassen. Beispielsweise hat die Börse Bittrex ihre Aktivitäten in den Vereinigten Staaten aufgrund verschärfter Kontrollen eingestellt. Dennoch betonte Anwalt Frank Gilligan, wie neue Unternehmen die Gesetze der SEC einhalten können.