Während die Burn-Rate von SHIB sinkt, entdecken Whales das Potenzial von LTC, ADA und QUBE

Der Kryptomarkt ist ein Wirbelwind von Aktivitäten und Entwicklungen. Zu den bemerkenswerten Nachrichten, die Aufmerksamkeit erregt haben, gehört ein erheblicher Rückgang der Burn-Rate von Shiba Inu (SHIB), was Investoren dazu veranlasst hat, alternative Anlagen mit vielversprechendem Potenzial zu prüfen. Außerdem haben Litecoin (LTC), Cardano (ADA) und InQubeta (QUBE) die Herzen und Wallets der Whales erobert.

Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen des Rückgangs der Burn-Rate von Shiba Inu. Außerdem wird die Attraktivität von Litecoin, Cardano und InQubeta untersucht, einschließlich der Frage, was diese Altcoins so interessant macht.

InQubeta (QUBE): Bereit für einen starken Anstieg

Copy link to section

InQubeta (QUBE) ist zu einem der besten Vorverkaufs-Altcoins auf dem Kryptomarkt geworden. Dies ist auf sein innovatives Konzept und sein robustes Ökosystem zurückzuführen, das darauf abzielt, den KI-Sektor zu revolutionieren. Aufgrund seines vielversprechenden Potenzials hat er die Aufmerksamkeit von Kleinanlegern und Whales auf sich gezogen. Darüber hinaus hat das wachsende Interesse an InQubeta zu seinem Vorverkaufserfolg beigetragen, bei dem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mehr als 3,2 Mio. $ gesammelt wurden.

Das einzigartige Angebot von InQubeta zielt darauf ab, die Fundraising-Landschaft des KI-Marktes neu zu gestalten und den Zugang zu ihr zu demokratisieren. Um dies zu erreichen, sollen die Blockchain-Technologie und ein fraktioniertes Investitionsmodell eingesetzt werden.

Save

Das Herzstück des Ökosystems bilden ein speziell entwickelter NFT-Marktplatz und der $QUBE-Token, der für alle Aktivitäten verwendet wird. KI-basierte Startups werden in der Lage sein, Gelder zu beschaffen, indem sie Investitionsmöglichkeiten schaffen, die durch NFTs repräsentiert werden. Diese investitionsgesicherten NFTs werden fraktioniert, wodurch der Zugang zum KI-Markt demokratisiert wird und Investoren die Möglichkeit haben, sich an profitablen KI-Projekten zu beteiligen.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in Phase 4 und der Token kostet 0,0133 $ – eine aufregende Gelegenheit, ein früher Investor zu werden.

Shiba Inu (SHIB): Rückgang der Burn-Rate

Copy link to section

Shiba Inu (SHIB), obwohl von einem Meme inspiriert, ist eine der Top-Krypto-Coins auf dem Markt. Es ist der zweitbeliebteste Token im Meme-Ökosystem und eine Top-20-Kryptowährung auf dem breiteren Markt. Mit der Einführung von Shibarium, einer Layer-2-Blockchain, hat sich Shiba Inu für eine kontinuierliche Nachfrage positioniert.

Einer der Reize von SHIB ist sein Burn-Rate-Mechanismus. Dies geschieht durch das Verbrennen von Teilen des Shiba Inu-Angebots, was einen deflationären Effekt erzeugt und das Potenzial hat, den Preis in der Zukunft zu beeinflussen. In letzter Zeit ist die Burn-Rate jedoch erheblich gesunken. Dies hat zu Unsicherheit und Besorgnis geführt, so dass sich einige Anleger für alternative, vielversprechende Anlagen gegenüber Shiba Inu entschieden haben.

Litecoin (LTC): Der Liebling der Whales

Copy link to section

Inmitten der Ungewissheit bei Shiba Inu hat sich Litecoin (LTC) zum Liebling der Whales entwickelt. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie ermöglicht er schnelle, sichere und kostengünstige Zahlungen. Litecoin wurde auf der Grundlage des Bitcoin-Protokolls entwickelt, unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Bereichen.

Als beliebtes Zahlungsmittel für Mikrotransaktionen und Point-of-Sale-Zahlungen hat Litecoin auf dem Kryptomarkt unglaublich an Zugkraft gewonnen. Darüber hinaus tragen seine Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und wachsende Akzeptanz zu seinem wachsenden Interesse unter Whales bei. Daher ist Litecoin eine der besten Kryptowährungen, in die man jetzt investieren kann, um beträchtliche Renditen zu erzielen.

Cardano (ADA): Bereit für eine Rallye

Copy link to section

Cardano (ADA) ist eine Proof-of-Stake (PoS) Blockchain-Plattform. Ihre Vision dreht sich darum, einen positiven globalen Wandel herbeizuführen und eine Gesellschaft zu schaffen, die sicherer, transparenter und fairer ist. Das Herzstück des Cardano-Ökosystems ist der ADA-Token. Sein Nutzen grenzt an Governance und ermöglicht es den Inhabern, sich am Betrieb des Netzwerks zu beteiligen.

Sein einzigartiger Ansatz für die Blockchain-Technologie macht Cardano zu einem der wichtigsten Akteure im Blockchain-Ökosystem. Darüber hinaus haben seine Leistung auf dem Markt und sein Aufwärtsmomentum die Aufmerksamkeit von Händlern und Whales auf sich gezogen. Da dies auf eine starke Rallye hindeutet, ist Cardano eine Kryptowährung, die man kaufen sollte.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Da die Burn-Rate von Shiba Inu sinkt, suchen einige Investoren nach rentableren Investitionen. In der Zwischenzeit haben sich Litecoin, Cardano und InQubeta als bemerkenswerte Kandidaten herauskristallisiert und die Aufmerksamkeit der Whales auf sich gezogen. Ihre einzigartigen Wertversprechen machen sie zu interessanten Investitionen und zu den besten Altcoins, in die man mit Aussicht auf hohe Renditen investieren kann.

Um am $QUBE-Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie einfach die InQubeta-Vorverkaufsseite oder treten Sie den InQubeta-Communities für alle Updates bei.