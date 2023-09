KI-orientiertes Shiba Memu glänzt im Vorfeld von “Uptober”: Eine Kaufempfehlung?

Eine Woche vor Ende des Monats September liegt Bitcoin 2,49 % im Plus. Wenn die Preise keine größeren Einbrüche verzeichnen, wird die Kryptowährung den September wahrscheinlich mit einem Plus abschließen. Dies wäre erst das dritte Mal in den letzten 10 Jahren, dass das digitale Top-Asset – und damit auch der Markt – eine grüne Candlestick in diesem Monat verzeichnet.

Der Optimismus dürfte zunehmen und für Investoren könnten einige neue Projekte eine Chance für einen frühen Einstieg bieten. Shiba Memu, derzeit im Vorverkauf, könnte ein solches Krypto-Juwel sein.

Uptober “historisch” gut für Krypto

In all den Monaten, in denen „rektember“ seine Erwartungen mit einer negativen Rendite erfüllte, kam es in den nächsten 30 Tagen zu einer ordentlichen Erholung. Dies geschah in den sechs Jahren bis 2022, mit Ausnahme des Jahres 2018, als die Preise im September um 5,58 % und im Oktober um 3,83 % fielen.

Der Oktober, der historisch positiv war und auf dem gesamten Kryptomarkt als „Uptober“ bezeichnet wird, verzeichnete bis auf zwei Mal höhere monatliche Renditen – im Oktober 2014 und im Oktober 2018. Wie Daten von Coinglass zeigen, fielen die Preise im letzten Jahr im September um 3,12 %, bevor sie im nächsten Monat um 5,56 % stiegen.

Monatschart von Bitcoin mit der Preisentwicklung im September. Quelle: TradingView

Während die historische Performance keine Hinweise auf zukünftige Ergebnisse gibt, haben Analysten potenzielle Katalysatoren identifiziert, die den Kryptomarkt nach oben treiben könnten. Dazu gehören die anhaltende Mainstream-Akzeptanz an der Wall Street und die möglicherweise explosive Nachricht über einen ersten Spot-ETF für den US-Markt.

Shiba Memu: ein einzigartiges, KI-orientiertes Ansatz für Meme-Coins

Klar, Shiba Memu ist ein Meme-Coin-Projekt. Doch im Gegensatz zu seinen Konkurrenten hat Shiba Memu die Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz integriert, um ein einzigartiges Projekt zu schaffen.

Anstatt sich auf veraltete, von Menschen gesteuerte Strategien zu verlassen, um Fuß zu fassen, wird dieses KI-Genie die Verarbeitung natürlicher Sprache, prädiktive Analysen und Video-/Bilderkennung einsetzen, um ein neuartiges KI-Dashboard zu erstellen. Dadurch kann Shiba Memu seine Macht durch gezielte Pressemitteilungen, Social-Media-Kampagnen und direkte Benutzereinbindung im Internet entfalten. Das robotastic Dashboard wird auch Feedback sammeln und SHMU-Inhaber für ihre Vorschläge belohnen.

Eine autarke Marketingmaschine könnte einen 24/7-Wachstumspfad für das Projekt verzeichnen, wobei die Einführung angesichts der neuen Nachfrage den Token-Inhabern zugute kommen würde. Der Vorverkauf des nativen Tokens SHMU hat bisher über 3,1 Mio. $ aufgebracht.

Weitere Informationen zur Funktionsweise des Projekts finden Sie auf der Website von Shiba Memu.

Wie hoch ist der Preis von Shiba Memu heute?

Für die ersten Investoren des Projekts stieg der Preis von SHMU alle 24 Stunden von 0,011125 $ auf eine anfängliche Endstufe von 0,0244 $ in 60 Tagen. Aufgrund der hohen Nachfrage und des Interesses der Investoren, sich frühzeitig über den Vorverkauf zu positionieren, verlängerte das Team den Vorverkauf und der Preis stieg heute auf 0,029125 $.

Mit den täglichen Preiserhöhungen wird der Vorverkaufspreis von SHMU auf 0,0370 $ steigen. Das bedeutet, dass ein Kauf auf dem aktuellen Niveau den Anlegern einen Gewinn von 100 % bescheren könnte, wenn die Token an den Kryptobörsen gehandelt werden. Abgesehen davon könnte der Kauf jetzt sehr gut für Investoren funktionieren, die eine langfristige Investitionsmöglichkeit ins Auge fassen – den Hodler.

Lohnt sich der Kauf von SHMU jetzt?

Obwohl kurzfristige Gewinne ähnlich wie bei Pepe (PEPE) zu Beginn dieses Jahres wahrscheinlich sind, ist es die langfristige Wette auf die KI-Technologie von Shiba Memu, die für SHMU-Inhaber von großem Nutzen sein könnte. Die Roadmap skizziert, was ein Rekordjahr 2024 sein könnte: die Einführung des KI-Marketing-Dashboards, Erweiterung und Partnerschaften sowie die Einführung des SHMU-Tokens an großen Kryptobörsen.

Diese Entwicklungen könnten sich perfekt in den für 2024 erwarteten Bullenmarkt einfügen, der durch die vollständige Akzeptanz von Kryptowährungen inmitten der Halbierung von Bitcoin katalysiert wird.

Für Shiba Memu könnte ein starker Markteintritt in Verbindung mit einer weiteren Attraktivität der künstlichen Intelligenz ein zusätzlicher Auslöser für einen neuen Vorverkaufsimpuls sein. Der Verkauf von SHMU-Token soll bis Ende Oktober laufen, wobei der Preis wahrscheinlich steigen wird, wenn die Token auf den Markt kommen.

Wenn Sie an Shiba Memu interessiert sind, können Sie hier am Vorverkauf teilnehmen.