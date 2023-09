Der Aktienkurs von Avalo Therapeutics (NASDAQ: AVTX) ist in den letzten Monaten ungeliebt und unerwünscht geworden. Das Unternehmen ist zu einem Pennystock geworden, der bei 0,1630 $ gehandelt wird und damit unter seinem Allzeithoch von 91,65 $ liegt. Die Marktkapitalisierung ist von ihrem Allzeithoch von über 377 Mio. $ auf nur noch 7 Mio. $ gesunken.

Herausforderungen und Konkursrisiken bleiben bestehen

Avalo Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung verschiedener Krankheiten im LICHT-Signalenetzwerk beschäftigt. Wie andere Unternehmen, die sich in der klinischen Phase befinden, ist es ein Unternehmen mit hohem Risiko und hohen Gewinnen. Wenn alles gut geht, kann das Unternehmen einen milliardenschweren Gewinn erzielen und umgekehrt.

Avalo Therapeutics war über die Jahre hinweg eine risikoreiche Investition. So musste das Unternehmen im Juni einen herben Rückschlag hinnehmen, als sein monoklonaler Antikörper AVTX-002 bei der FDA-Studie durchfiel. Das Medikament wies zwar ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil auf, erreichte aber seinen Endpunkt nicht.

Dies war eine bemerkenswerte Entwicklung, da AVTX-002 eines der beiden Medikamente war, an denen das Unternehmen arbeitete. In jüngster Zeit stieg der Aktienkurs von AVTX sprunghaft an, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, drei Wirkstoffe gegen seltene Krankheiten an AUG Therapeutics zu verkaufen. UAG zahlte für die drei Wirkstoffe 150 000 $ im Voraus. Darüber hinaus wird das Unternehmen 15 Mio. $ an bedingten Zahlungen leisten, falls die FDA die Präparate zulässt.

Es besteht nach wie vor ein erhöhtes Risiko, dass Avalo Therapeutics in naher Zukunft in Konkurs geht. Zum einen befinden sich nur AVTX-002 und AVTX-008 in der Pipeline des Unternehmens. Ersteres hat seinen Endpunkt nicht erreicht, während das Unternehmen letzteres bereits verkauft hat. Daher hängt die Zukunft des Unternehmens von der Vereinbarung mit UAG ab.

Avalo verfügt nur über begrenzte Barmittel. Es beendete das letzte Quartal mit nur 6,3 Mio. $ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Die gesamten Betriebskosten beliefen sich in den ersten sechs Monaten auf über 17,8 Mio. $, was zu einem Verlust von über 18 Mio. $ führte.

AVTX-Aktienkursprognose

Der AVTX-Aktienkurs erreichte mit 0,085 $ seinen tiefsten Stand in der Geschichte. In letzter Zeit verhält sich die Aktie wie ein klassischer Pennystock, mit regelmäßigen Auf- und Abwärtsbewegungen. Ich vermute, dass die Aktie längerfristig den Abwärtstrend wieder aufnehmen wird.

Sollte dies der Fall sein, wird das nächste wichtige Niveau das Jahrestief von 0,085 $ sein. Ich glaube auch, dass das Unternehmen in der neuen Normalität der hohen Zinssätze Konkurs anmelden könnte.