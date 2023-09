Shiba Memu als Anlagemöglichkeit, während Bitcoin der Risk-Off-Stimmung trotzt

Kryptowährungen zeigen sich trotz gemischter Marktaussichten widerstandsfähig. Der Vorverkauf von Shiba Memu (SHMU) überschritt die Marke von 3,183 Mio. $. Unterdessen beunruhigt eine Risk-Off-Stimmung die Bitcoin-Anleger weniger. Die größte Kryptowährung hielt sich über das Wochenende trotz leichter Abkühlung über 26.000 $. Die Stärken sind positiv und steigern die Nachfrage nach risikofreudigen Anlagen. Aber wie attraktiv ist Shiba Memu, der selbsternannte Marketing-Guru, bereit, seine Meme-Kollegen zu schlagen? Weitere Details zum Vorverkauf des Projekts und zum Kauf des Tokens finden Sie hier.

Langfristige Halten von Bitcoin nähert sich einem Allzeithoch

Ein Grund dafür, dass Bitcoin den Bären ein Schnippchen schlägt, ist das gestiegene Interesse von langfristigen Investoren (Hodler). Die neuesten Daten zeigen, dass die Anzahl der Token, die von Hodler gehalten werden, nahezu ein Allzeithoch erreicht hat. Der Hodling ist ein positiver Indikator, da er in der Vergangenheit verwendet wurde, um den Zustand des Kryptomarktes zu prognostizieren.

Hodler halten ihre Bitcoins während Markttiefs, in der Erwartung, dass starke Bewegungen kommen werden. Langfristiges Halten findet auch statt, wenn Bärenmärkte überstanden sind. Anleger, die davon überzeugt sind, dass der Markt einen Tiefpunkt erreicht hat, sind nicht bereit zu verkaufen. Sie gehen davon aus, dass sie bei einem Marktaufschwung einen Gewinn erzielen werden.

Es ist zwar noch zu früh, um einen steigenden Bitcoin-Markt zu prognostizieren, aber das langfristige Halten deutet auf einen Stimmungsumschwung hin. Dies bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis Bitcoin robuste Gewinne verzeichnet und risikofreudigen Anlagen Auftrieb verleiht.

Shiba Memu: eine perfekte Anlage für 2024?

Wenn es um die Auswahl einer Anlage geht, hat der Anleger die Wahl. Aber bei Meme-Asset-Investitionen steht das Potenzial für himmelhohe Gewinne neben anderen Überlegungen an erster Stelle.

Shiba Memu wurde als das Meme-Projekt der Zukunft angepriesen. Das Projekt nutzt KI, um sich selbst zu vermarkten, und zielt darauf ab, nachhaltig zu werden, indem es Meme-Trends aufgreift. Shiba Memu kann seine eigene PR kreieren, eine Marketingmaßnahme einleiten und seinen Hunde-Rivalen entgegentreten.

Als Meme-Kryptowährung versucht Shiba Memu auch, die bestehende Manie und Raserei auszunutzen, um populär zu werden. Es überwacht soziale Plattformen auf der Suche nach den besten kreativen Ideen in der Werbung und produziert sie besser. Dank dieser Fähigkeit ist Shiba Memu in der Lage, seinen eigenen Hype zu erzeugen und braucht keine Influencer, um an Zugkraft zu gewinnen.

Die KI-Anwendung von Shiba Memu macht es zu einer potenziellen Investition für 2024, wenn der Token notiert wird. Shiba Memu könnte die Gewinne seiner Meme-Vorgänger wiederholen und erhebliche Renditen erzielen. Die Aussichten sind auch hoch, wenn die KI-Anwendung mehr Anwendungsfälle findet und Shiba Memu leistungsfähig wird.

Ist Shiba Memu eine gute Anlagemöglichkeit?

Es gibt mehrere Gründe, warum eine Investition in eine spekulative Anlage wie Shiba Memu sinnvoll ist. Erstens bietet es eine starke Alternative zu seinen Meme-Krypto-Assets. KI wächst schnell und findet in vielen Bereichen Anerkennung, darunter auch in der Kryptowirtschaft. Der Einsatz von KI könnte es Shiba Memu ermöglichen, ein sensationelles Krypto-Projekt mit starken Gewinnen in der Zukunft zu werden.

Die Anleger würden sich auch darüber freuen, dass Shiba Memu zu einem Zeitpunkt debütiert, zu dem der Rest des Sektors in die Knie geht. Da sich das Langfristige Halten von Bitcoin verbessert, könnte sich das Schicksal zum Besseren wenden. Wenn Shiba Memu im Jahr 2024 an den Börsen notiert wird, könnte eine verbesserte Stimmung dem Token zugutekommen.

Die soziale Dynamik von Shiba Memu ist ein weiterer Nutzen. Das Projekt verfügt über ein KI-Dashboard für Echtzeit-Updates und Verbindungen. Die sozialen Funktionen geben den Anlegern nicht nur Macht, sondern machen Shiba Memu auch populär. Dies erhöht den Nutzen und das Potenzial für den Token, im Wert zu explodieren.

Sollten Sie Shiba Memu im Vorverkauf kaufen?

Shiba Memu wird in der Vorverkaufsphase mit einem Rabatt angeboten. Der Preis des Tokens steigt jeden Tag um 18 Uhr GMT. Das bedeutet, dass es besser ist, jetzt zu kaufen. SHMU bietet eine hohe Rendite für frühe Investoren, die nach dem Ende des Vorverkaufs hochwertige Token erhalten werden. Wer in der Vorverkaufsphase kauft, profitiert außerdem von möglichen anfänglichen Kursgewinnen, wenn der Token an den Börsen notiert wird.