USD/RUB-Analyse: Der Absturz des russischen Rubels ist noch lange nicht vorbei

Der USD/RUB-Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt. Das Paar wurde am Donnerstag bei 97,28 gehandelt, ein paar Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 102,53. Dennoch ist der russische Rubel seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 um mehr als 90 % abgestürzt.

Russlands Wirtschaft entwickelt sich gut

Copy link to section

Der USD/RUB-Kurs stieg in den letzten Monaten weiter an, da die Sorgen über die russische Wirtschaft andauern. Das Haushaltsdefizit des Landes stieg weiter an, während die Dollarvorräte im Land aufgrund der Sanktionen zurückgingen.

Zuletzt bekam Russland jedoch einige Rückenwinde, die seine Erholung unterstützen. Der Rohölpreis ist seit seinem Tiefststand im Juni um mehr als 20 % gestiegen. Brent wurde bei 94 $ gehandelt, während West Texas Intermediate (WTI) auf 93,20 $ stieg.

Am wichtigsten ist, dass der russische Ural über der vom Westen auferlegten Obergrenze geblieben ist. Der Abschlag zwischen Brent und Ural ist auf 17 $ gesunken, während der Preis bei 77 $ liegt. Das bedeutet, dass Russland immer noch ein Vermögen mit dem Verkauf von Öl an Länder wie China und Indien verdient.

Darüber hinaus ist Erdgas zwar von seinem Höchststand im Jahr 2022 abgestürzt, von seinem Tiefststand in diesem Jahr jedoch um mehr als 46 % gestiegen. Es handelt auch auf dem höchsten Stand seit dem 10. August. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Russland mit seinen Exporten mehr Geld verdient.

Am wichtigsten ist, dass interne Daten zeigen, dass es der russischen Wirtschaft gut geht. Beispielsweise liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 3 % und damit unter den 3,6 % in Amerika. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 11 %, während die Industrieproduktion um 5,4 % stieg.

Das Geschäftsvertrauen stieg auf 4,4 %, da das Land seine Verteidigungsausgaben erhöht. Russland bewältigt die Sanktionen des Westens auch gut, indem es von westlichen Ländern auf asiatische Länder umschwenkt.

Die Herausforderung für den russischen Rubel besteht darin, dass der US-Dollar-Index angesichts einer restriktiven Haltung der Federal Reserve weiter ansteigt. Der Index ist auf 106,7 $ gestiegen, den höchsten Stand seit November letzten Jahres.

USD/RUB Technische Analyse

Copy link to section

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/RUB-Wechselkurs in letzter Zeit in einer engen Spanne bewegte. Das Paar ist bei 98,52 auf erheblichen Widerstand gestoßen. Es hat dann ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der genauesten Aufwärtssignale.

Das USD/RUB-Paar hat sich über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Daher sind die Aussichten für das Paar optimistisch, wobei der nächste Wert, den man im Auge behalten sollte, bei 102,53 liegt, dem höchsten Punkt in diesem Jahr.

Auf der anderen Seite interpretieren wir das Dreieck als ein Triple-Top-Muster, das das beliebteste Anzeichen einer Umkehr darstellt. Wenn dies also richtig ist, wird das Paar wahrscheinlich das psychologische Niveau bei 92,99 erneut testen.